"Domnule Grindeanu, v-am auzit marcând ca pe o victorie scoaterea USR de la guvernare. Dar spuneţi şi pentru cine? Pentru că principalii bucuroşi sunt portofelele dumneavoastră şi reţeaua de prieteni care aşteaptă să cuprindă din nou instituţiile din România. Problema acestui Guvern nu este numele premierului. Problema acestui Guvern este pesedizarea instituţiilor statului către care vă uitaţi cu mult jind", a afirmat Miruţă.

Acesta a subliniat că, din 1990 şi până în prezent, PSD a avut 18 participări în guverne şi 11 premieri.

"Aţi avut din '90 până astăzi 18 participări în guverne şi 11 premieri. Şi cifrele vorbesc de la sine - 5 milioane de români plecaţi din ţară, fabrici închise, transformate în ruină după ce dumneavoastră aţi schimbat produsele din made in Romania în made by PSD. Domnule Grindeanu, un PSD cu lideri prinşi cu bani şpagă în portbagaje, un PSD cu miniştri care zboară în condiţii controversate cu avioane private, un PSD cu un lider PSD care zboară cu avioane private plătite de firma Nordis, care a luat banii de la români şi nu le-a mai dat înapoi apartamentele contractate nu poate fi un PSD care pretinde că are soluţii", a transmis reprezentantul USR.

Pe de altă parte, el a evidenţiat realizările celor de la USR, care au arătat că statul poate fi administrat şi fără să fie tratat ca proprietatea unui partid.

"În timp ce dumneavoastră aţi închis tot cu o constantă obsesivă, dacă nu puteaţi controla instituţia respectivă, noi la USR am arătat că se poate. Am arătat că în câteva luni de zile, acolo unde picase tencuiala din cauza deciziilor PSD, am adus la zi şi am adus la viaţă cinci fabrici. La Pirochim Victoria, la Sadu, la Cugir, la Mangalia şi la Mediaş. Am realizat cel mai mare program de înzestrare a Armatei Române, şapte mii de militari noi au venit în rândurile Armatei Române. Am pus indicatori serioşi de performanţă în conducerile companiilor de stat şi am arătat un lucru simplu, că statul poate fi administrat şi fără să fie tratat ca proprietatea unui partid. De asta vă supără USR, domnule Grindeanu! (...) Pentru că v-am ridicat ştacheta prea sus pentru nivelul şi preocupările PSD, unde vocabularul dumneavoastră este simplu - şpagă, pilă şi cât se poate de multe aranjamente. USR nu va vota acest Guvern", a mai declarat Miruţă.