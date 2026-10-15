Siegfried Mureşan a fost a treia desemnare de premier făcută de preşedintele Nicuşor Dan după demiterea în Parlament a Cabinetului Bolojan, însă acesta a picat la votul de învestitură pe 30 septembrie.

''Acum înţelegem exact de ce a fugit Sorin Grindeanu de orice discuţie cu noi în urmă cu două săptămâni, a inventat o mulţime de pretexte şi nu i-a trecut nicio clipă prin cap să voteze Guvernul serios pe care l-am propus noi. Fiindcă ştia că va veni un Guvern în care poate pune 11 miniştri PSD după chipul şi asemănarea lui. Trebuie să câştigăm următoarele alegeri, pentru ca o astfel de guvernare să nu se mai poată întâmpla niciodată în România'', a scris Mureşan pe Facebook.

Sorin Grindeanu: Consiliul Politic Naţional a dat undă verde intrării PSD la guvernare

Consiliul Politic Naţional a dat undă verde intrării PSD la guvernare, pentru că priorităţile solicitate de social-democraţi se regăsesc în programul de guvernare al Cabinetului Niculescu, a declarat, miercuri, preşedintele partidului, Sorin Grindeanu.

"Consiliul Politic al PSD a analizat astăzi situaţia critică în care a ajuns România în ultimele luni şi soluţiile pe care ni le-a propus prim-ministrul desemnat Luca Niculescu prin programul de guvernare. Am plecat de la un adevăr pe care toate partidele parlamentare responsabile l-au susţinut în aceste zile şi anume salvarea economiei trebuie să primeze în faţa politicii. De aceea, România are nevoie urgent de un guvern funcţional. România are urgenţe economice vitale, de la asigurarea banilor în sănătate până la plata pensiilor şi a salariilor. Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment naţional. Analizele Băncii Naţionale a României şi ale instituţiilor financiare internaţionale arată că România s-ar îndrepta cu viteza luminii spre prăpastie. Menţinerea Guvernului demis şi interimar Bolojan ar avea o notă de plată care ar îngenunchea şi ultima parte funcţională din economie. Am vorbit de un impact suplimentar la buget de cel puţin 60 de miliarde de lei, adică aproximativ 3% din PIB şi nu doar atât", a spus Grindeanu, într-o declaraţie de presă susţinută la sediul central al PSD.

El a adăugat că, fără măsuri ferme de schimbare şi fără schimbarea direcţiei, "vom asista la reducerea activităţii economice în România" şi "vom asista la majorarea costurilor de finanţare la împrumuturi şi reducerea rezervelor valutare", la creşterea cheltuielilor cu dobânzile şi deprecierea cursului.

"Asta va conduce la un risc uriaş de intrare în criză de lichiditate şi vom vedea blocate şi amânate investiţii şi, din calculele noastre, aproximativ 50.000 de şomeri în plus. Suntem în prezent în imposibilitatea efectuării, aşa cum bine ştiţi, a rectificării bugetare şi a construcţiei bugetului pentru 2027 şi avem, de asemenea, întârzieri în absorbţia fondurilor europene. Aceasta este realitatea din datele pe care le avem noi astăzi şi de la aceste adevăruri dure plecăm. Totul în timp ce alţii fug de dezastrul pe care l-au produs. În aceste condiţii, PSD a luat decizia de a fi parte a soluţiei pentru ieşirea din acest blocaj naţional. Consiliul Politic Naţional a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece priorităţile solicitate de PSD se regăsesc în programul de guvernare al viitorului Cabinet Niculescu", a afirmat Sorin Grindeanu.