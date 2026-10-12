Edilul susține că a dat peste saci negri de plastic ascunși în spatele unui zid fals, despre care bănuiește că ar conține rămășițe umane, și a declanșat un adevărat cutremur în administrația locală.

Potrivit mesajului publicat pe rețelele de socializare, primarul a mers personal la fața locului și a constatat cu stupoare dimensiunile dezastrului.

„În capela din cimitirul Strehareți, în spatele unui zid fals, am descoperit saci negri de plastic ascunși ÎN zid, acoperiți de ceea ce pare a fi un sicriu. Nu știm ce conțin, putem doar să ne imaginăm - oase umane. Am chemat poliția prin 112 și așteptăm ca polițiștii să dispună următoarele măsuri, cu urgența pe care un astfel de caz o impune”, a scris Mario De Mezzo pe pagina sa de Facebook.

Acuzații dure: „Cinismul acestui fost pușcăriaș nu cunoaște limite”

Revoltat de cele găsite, primarul Slatinei a lansat un atac devastator la adresa celor care au gestionat cimitirul în trecut, făcând referire directă la un „fost pușcăriaș” pe care îl acuză de practici demne de filmele de groază.

„Cinismul acestui fost pușcăriaș nu cunoaște limite. Saci și sicriu ascunse în ziduri false, în subsoluri în care spera să nu ajungă nimeni niciodată”, a tunat edilul, sugerând existența unei adevărate rețele care a profanat memoria morților pentru a ascunde urmele unei administrări dezastroase sau a unor fraude.

Mario De Mezzo a comparat situația din cimitirul din Slatina cu ororile istoriei și a promis că va merge până la capăt pentru a face curățenie. „Eu cred că adevărul va ieși la iveală și se va face dreptate. Pentru că doar dreptatea va salva demnitatea unui oraș întreg îngropată între oase aruncate în gropi comune ca în lagăre, sau în ziduri false. Poate atunci sufletele celor dragi se vor putea odihni ÎN PACE. Slatina, asta este lupta mea: pentru tine”, a mai transmis primarul.

Anchetă penală în curs de desfășurare

Descoperirea primarului mută scandalul Cimitirului Strehareți – care a mai fost în centrul unor controverse uriașe în ultimii ani legate de mafia imobiliară și gestionarea locurilor de veci – la nivel penal.

În septembrie o descoperire asemănătoare a mai fost făcută în cimitirul care a intrat în posesia Primăriei Slatina printr-o hotărâre judecătorească. La marginea cimitirului s-a descoperit o criptă falsă, cu 20 de cadavre.

Potrivit unor surse din anchetă, osemintele ar fi fost depozitate inițial în zona actualei capele, iar ulterior ar fi ajuns într-o groapă aflată la marginea cimitirului.

Fostul administrator a transmis, prin avocat, că toate procedurile ar fi fost făcute legal.