"Zona este ameninţată de un atac aerian ostil. Vă rugăm să vă păstraţi calmul şi să rămâneţi în interior sau într-un loc sigur, departe de ferestre şi uşi", potrivit mesajului.

Coaliţia militară condusă de Arabia Saudită, care luptă împotriva rebelilor houthi, a anunţat ulterior că a interceptat o rachetă balistică lansată de rebeli către Riad.

Aeroportul din capitala saudită a fost închis duminică după un atac soldat cu un mort şi 11 răniţi, care a urmat după un alt atac sângeros revendicat de rebelii houthi în ziua precedentă, în care 13 persoane au murit şi peste 300 au fost rănite.