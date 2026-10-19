Dominic Fritz acuză AUR că a ajutat PSD să obțină avize favorabile „pe bandă rulantă” pentru miniștri: „Love is in the air”

"Toţi miniştrii Guvernului PSD audiaţi azi au primit avize favorabile pe bandă rulantă. Maşinăria de vot a funcţionat. AUR a dat o mână de ajutor fraţilor lor de la PSD, chiulind de la şedinţele de comisie, ca să fie mai uşor pentru PSD să facă majoritate. Love is in the air, dar încă n-au curaj să ne spună pe faţă. Întrebările incomode (şi niciun vot de confirmare) au venit de la colegii mei din USR. Răspunsurile nu ne-au convins", a scris liderul USR, luni, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Dominic Fritz a adăugat că USR îşi menţine decizia de a nu susţine învestirea Guvernului Luca Niculescu.

USR nu va gira un Executiv care "va păcăli România şi va bloca orice reformă", ci va lupta în continuare pentru interesele cetăţenilor, a subliniat el.

"Nu vom vota un guvern care propune un condamnat definitiv să conducă Poliţia, un ministru care a pierdut miliarde din PNRR pentru spitale, altul care a sabotat legea salarizării în timp ce zbura cu jeturi private prin Mykonos, un fost avocat cu teză de doctorat suspectată de plagiat masiv, oameni fără nicio experienţă în domeniu trimişi să blocheze reforme împotriva hoţilor care defrişează pădurile ţării sau foşti miniştri sub care şantiere navale au intrat în insolvenţă şi care acum preiau portofolii strategice", a transmis Fritz.