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Dominic Fritz acuză AUR că a ajutat PSD să obțină avize favorabile „pe bandă rulantă” pentru miniștri: „Love is in the air”

Stiri Politice
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Dominic fritz inquam photos virgil simonescu
Inquam Photos / Virgil Simonescu

Preşedintele USR, Dominic Fritz, apreciază că AUR le-ar fi dat "o mână de ajutor" social-democraţilor prin lipsa de la şedinţele comisiilor parlamentare în care au fost audiaţi miniştrii propuşi.

autor
Aura Trif

"Toţi miniştrii Guvernului PSD audiaţi azi au primit avize favorabile pe bandă rulantă. Maşinăria de vot a funcţionat. AUR a dat o mână de ajutor fraţilor lor de la PSD, chiulind de la şedinţele de comisie, ca să fie mai uşor pentru PSD să facă majoritate. Love is in the air, dar încă n-au curaj să ne spună pe faţă. Întrebările incomode (şi niciun vot de confirmare) au venit de la colegii mei din USR. Răspunsurile nu ne-au convins", a scris liderul USR, luni, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Dominic Fritz a adăugat că USR îşi menţine decizia de a nu susţine învestirea Guvernului Luca Niculescu.

USR nu va gira un Executiv care "va păcăli România şi va bloca orice reformă", ci va lupta în continuare pentru interesele cetăţenilor, a subliniat el.

"Nu vom vota un guvern care propune un condamnat definitiv să conducă Poliţia, un ministru care a pierdut miliarde din PNRR pentru spitale, altul care a sabotat legea salarizării în timp ce zbura cu jeturi private prin Mykonos, un fost avocat cu teză de doctorat suspectată de plagiat masiv, oameni fără nicio experienţă în domeniu trimişi să blocheze reforme împotriva hoţilor care defrişează pădurile ţării sau foşti miniştri sub care şantiere navale au intrat în insolvenţă şi care acum preiau portofolii strategice", a transmis Fritz. 

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Toți cei 13 miniştri propuşi în Guvernul Luca Niculescu audiaţi luni au primit avize favorabile în comisiile de specialitate din Parlament. Audierile continuă marți și cu restul de cinci miniștri propuși.

Marţi, audierile încep la ora 09:00 şi se încheie la ora 12:00, urmând să fie audiaţi miniştrii nominalizaţi la Justiţie - Radu Marinescu, Mihai Ghigiu - Proiecte Europene, Externe - Dan Neculăescu, Muncă - Florin Manole şi Sănătate - Alexandru Rogobete.

Premierul desemnat Luca Niculescu a depus joi la Parlament programul de guvernare şi lista Guvernului. Şedinţa plenului reunit pentru votul de învestitură va avea loc marţi, de la ora 14:00. 

Miniștrii independenți din guvernul Luca Niculescu:

  1. Ministrul Finanţelor – Independent - Nazare Alexandru;
  2. Ministrul Afacerilor Externe – Independent - Neculăescu Sebastian - Dănuţ;
  3. Ministrul Delegat pentru Digitalizare şi Inteligenţă Artificială – Independent - Dumitru Costinel - Bogdan;
  4. Ministrul Energiei – Independent - Chisăliţă Dumitru;
  5. Ministrul Educaţiei şi Cercetării – Independent - Costreie Valentin - Sorin;
  6. Ministrul Culturii – Independent - Ciocan Ioana-Ruxandra Victoria.

Miniștrii PSD din guvernul Luca Niculescu:

  1. Viceprim-ministru şi Ministru al Afacerilor Interne- Marian Neacşu;
  2. Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale– Florin Barbu;
  3. Ministrul Sănătăţii- Alexandru Rogobete;
  4. Ministrul Muncii- Florin Manole;
  5. Ministrul Economiei- Daniel Zamfir;
  6. Ministrul Justiţiei- Radu Marinescu;
  7. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei- Alexandru Stoica;
  8. Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii- Ştefan Ovidiu Popa;
  9. Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor- Natalia Intotero;
  10. Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Mihai Ghigiu;
  11. Ministrul Apărării Naţionale- Ştefan Radu Oprea;
  12. Ministrul Delegat pentru Învăţământ Preuniversitar - Ionescu Sorin – Gabriel.
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Sursa: Agerpres

Etichete: dominic fritz, aur, PSD, avize, audieri, Parlament, ministri,

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