Liderul formaţiunii a anunţat miercuri seară că va propune Comitetului Politic, în şedinţa de vineri, ca parlamentarii USR să voteze împotriva noului Executiv Luca Niculescu, acuzând că acesta ar fi doar o faţadă prin care PSD urmăreşte să preia din nou controlul asupra marilor bugete ale statului.

„Stabilitatea” invocată de PSD, taxată de USR

Fritz a demontat narativa „nevoii de stabilitate” politică, subliniind că aceasta nu poate justifica întoarcerea la practicile de risipă ale social-democraților.

„Nevoia de stabilitate nu poate fi folosită ca să ne întoarcem la un guvern de risipă şi de protecţie pentru privilegiaţii PSD. Da, România are nevoie de un guvern. Mulţi îmi spun că sunt îngrijoraţi de preţuri, de rate, de siguranţa locului de muncă. Tocmai de aceea, nu le putem cere oamenilor să accepte orice guvern, cu orice preţ. Stabilitatea care ne este aruncată în faţă trebuie să se simtă în viaţa românilor, nu doar în liniştea baronilor care îşi pun oamenii să jefuiască - şi asta în timp ce capturează justiţia”, a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

Oameni-paravan și o „majoritate ascunsă” cu AUR

Unul dintre cele mai dure atacuri ale liderului USR a vizat componenţa şi sprijinul parlamentar al viitorului cabinet. Fritz susţine că formațiunea sa nu va valida un guvern în care „PSD se întoarce cu nişte oameni-paravan la ministerele cu bugete mari ca să blocheze reformele şi să împartă din nou contracte şi companii de stat”.

Mai mult, președintele USR a avertizat că acest Executiv nu ar avea o bază legitimă și transparentă, ci s-ar baza pe o „majoritate ascunsă PSD - AUR” în Parlament. El a subliniat și fragilitatea unui astfel de aranjament politic, amintind că social-democrații au amenințat deja că „îl putem da jos în șase luni dacă nu ne place”, ceea ce ar prelungi haosul și instabilitatea economică.

Soluția USR: Întoarcerea la urne

În concluzie, Dominic Fritz a transmis că adevărata rezolvare a crizei nu stă într-un nou compromis politic toxic, ci în consultarea cetățenilor. „Pentru a pune cu adevărat capăt haosului scump creat de PSD şi AUR, trebuie să ne întoarcem din nou la oameni şi la urne”, a conchis liderul USR, confirmând că va cere oficial boicotarea Guvernului Niculescu în forurile de conducere ale partidului.