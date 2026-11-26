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Aurul tranzacţionat pe piaţa spot s-a depreciat cu 0,6%, ajungând la 3.534,16 dolari pe uncie, după ce, în cursul şedinţei, coborâse sub pragul de 3.500 de dolari pentru prima dată din septembrie 2025. Contractele futures pentru aur cu livrare în decembrie au scăzut cu 0,9%, până la 3.529,4 dolari pe uncie, potrivit News.ro.

Indicele preţurilor cheltuielilor de consum personal (PCE), indicatorul inflaţiei urmărit de Rezerva Federală, a crescut cu 0,3% în octombrie, după un avans de 0,5% în septembrie, potrivit datelor publicate miercuri de Departamentul Comerţului.

David Meger, directorul departamentului de tranzacţionare a metalelor de la High Ridge Futures, a declarat că persistenţa inflaţiei la niveluri semnificativ peste ţinta Fed menţine probabilitatea unor noi majorări ale dobânzilor, ceea ce pune presiune asupra preţului aurului.

Dobânzile ridicate reduc atractivitatea aurului, care nu aduce venituri din dobânzi, în comparaţie cu alte active financiare. Pieţele au inclus deja în preţuri perspectiva unei majorări a dobânzii la reuniunea Fed din decembrie, potrivit instrumentului CME FedWatch. Ultima majorare a dobânzii de referinţă a avut loc în septembrie.

Preţul aurului pe piaţa spot a scăzut cu aproximativ 37% faţă de maximul istoric atins la începutul acestui an.

Principalii indici bursieri americani au înregistrat, la rândul lor, scăderi, pe fondul continuării vânzărilor de acţiuni ale companiilor din sectorul inteligenţei artificiale şi al noilor propuneri de tarife vamale ale administraţiei americane. Investitorii sunt tot mai sceptici în privinţa capacităţii companiilor din sectorul AI, a căror expansiune este finanţată prin împrumuturi, de a genera randamente suficiente.

Preşedintele Donald Trump a reaprins tensiunile comerciale internaţionale, propunând noi tarife vamale pentru mai mulţi parteneri comerciali importanţi, inclusiv China, în pofida înfrângerii republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului.

În rândul celorlalte metale preţioase, argintul s-a depreciat cu 1,4%, până la 40,29 dolari pe uncie, după ce a atins cel mai redus nivel din august 2025. Platina a pierdut 1,1%, coborând la 1.262,68 dolari pe uncie, după ce a atins cel mai scăzut nivel din iunie 2025, în timp ce paladiul a scăzut cu 0,2%, până la 851,69 dolari pe uncie, după ce înregistrase anterior cel mai redus nivel din 2017.