„Am avut o discuţie sinceră, deschisă, cu premierul desemnat Luca Niculescu. I-am transmis ceva ce nu este o surpriză pentru nimeni, că USR rămâne consecvent cu angajamentele pe care ni le-am asumat în faţa alegătorilor. Rămânem consecvenţi cu ceea ce am anunţat încă înainte de moţiunea de cenzură şi înainte de haosul în care ne-au aruncat PSD şi AUR şi asta este că nu vom mai forma un guvern cu partidul care este responsabil pentru acest blocaj, care este responsabil pentru preţurile care cresc din ce în ce mai mult pentru toţi românii. Asta înseamnă că nu vom vota un guvern din care să fie miniştri PSD”, a anunţat Dominic Fritz după discuţiile cu premierul desemnat, scrie News.ro.

„Am spus că dacă există posibilitatea unui guvern PNL-USR-UDMR, cu el premier, este cu siguranţă ceva la ce ne-am uita cu mare deschidere”, a mai anunţat Fritz.

Ce a declarat despre Sorin Grindeanu

Preşedintele USR a menţionat că a văzut în public că şi Sorin Grindeanu este deschis pentru o astfel de variantă.

„Ce nu vom face însă este să prelungim această agonie. Nu vom face aranjamente de culise. Românii merită un guvern asumat şi la vedere, un guvern care să aibă un minim de predictibilitate despre ce poate face, şi asta pentru noi înseamnă, unul la mână, că avem nevoie de o coerenţă a programului. Nu se poate ca pe de o parte să promitem, să respectăm toate ţintele de deficit şi traiectoria bugetară a României şi pe de altă parte, cum o face PSD, iarăşi să promitem tot felul de lucruri şi să blocăm orice fel de reformă care să mai micşoreze din amprenta statului şi să protejeze toţi privilegiaţii care au capturat acest stat”, a subliniat liderul USR.

Dominic Fritz a arătat că „aceste două obiective sunt contradictorii şi tocmai de aceea nu vor putea face evident parte dintr-un guvern care nu îşi asumă o linie clară şi această linie trebuie să fie reformă, o combatere a creşterilor preţurilor şi trebuie să fie un stat de drept funcțional”.

Sorin Grindeanu a declarat luni, după ședința PSD, că Partidul Social Democrat este pregătit pentru alegerile anticipate.

„Nu e un scenariu de dorit, dar un scenariu care este posibil să fie de neevitat în săptămânile următoare. Aș face un apel la rațiune. Acest apel nu este pentru PSD sau în favoarea Partidului Social Democrat, ci pentru România. Dar dacă nu vom putea să avem un guvern, ne vom întoarce la urne. Așa că fiecare partid trebuie să fie responsabil”, a precizat liderul PSD.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a anunțat, vineri seară, că intenționează să depună joi în Parlament Programul de guvernare și lista de miniștri.