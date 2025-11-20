Documentul oficial prezentat de Ambasada SUA la exact 145 de ani de relații diplomatice cu România

Statele Unite au rememorat joi un moment istoric în relațiile bilaterale cu România, într-o postare publicată pe pagina oficială a Ambasadei SUA la București.

Diplomații americani au amintit că, la 20 noiembrie 1880, președintele american Rutherford B. Hayes i-a transmis un răspuns oficial regelui Carol I, prin care recunoștea notificarea independenței României.

Potrivit mesajului, documentul confirma disponibilitatea Statelor Unite de a dezvolta relații cu „tânărul stat” pe scena internațională, marcând unul dintre primii pași importanți în consolidarea legăturilor diplomatice româno-americane.

„La 20 noiembrie 1880, președintele SUA Rutherford B. Hayes i-a transmis un răspuns oficial Alteței Sale Regale Carol I al României, prin care recunoștea notificarea independenței României și reafirma disponibilitatea Statelor Unite de a dezvolta relații cu tânărul stat pe scena internațională”, a menționat Ambasadei SUA la București.

Ambasada subliniază că gestul de atunci a reprezentat o recunoaștere a aspirațiilor României și un semn al sprijinului oferit de Washington parcursului său ulterior pe plan extern.

„Acest moment a reprezentat unul dintre primii pași în consolidarea relațiilor diplomatice dintre Statele Unite și România, confirmând aspirațiile României și exprimând sprijinul american pentru parcursul său viitor”, a mai scris sursa citată.

145 de ani de relaţii diplomatice România

Pe 14 iunie 2025, oficialii Ministerului Afacerilor Externe şi ai Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti au transmis, la împlinirea a 145 de ani de relaţii diplomatice între România şi SUA, un mesaj comun.

Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA în România, Michael Dickerson afirmă că cele două ţări continuă să construiască în fiecare zi, pentru a asigura un viitor mai sigur, mai puternic şi mai prosper, în timp ce ministrul de Externe Emil Hurezeanu a subliniat că „valorile care ne-au adus aproape ne-au condus către parteneriatul strategic”.

„Aniversarea unei prietenii este o bucurie împărtăşită. La fel sunt şi valorile care ne-au adus aproape şi ne-au condus către parteneriatul strategic de care ne bucurăm astăzi. Suntem aliaţi NATO, iar acţiunile noastre asigură securitatea statelor şi a cetăţenilor României şi ai Statelor Unite ale Americii. Suntem prieteni, iar eforturile noastre asigură prosperitatea şi inovarea de care societăţile noastre au nevoie. Sigur că lumea este într-o firească mişcare, apar provocări şi oportunităţi noi. Ceea ce rămâne însă neschimbat în toţi aceşti 145 de ani de relaţii bilaterale diplomatice – şi sunt convins, în anii care vor urma - este voinţa noastră comună, voinţa de a investi într-un parteneriat mereu mai activ şi mereu mai solid”, a transmis ministrul român al Afacerilor Externe, Emil Hurezeanu, la împlinirea a 145 de ani de relaţii diplomatice între cele două state, scrie news.ro.

Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA în România, Michael Dickerson, a afirmat, în mesajul transmis cu aceeaşi ocazie, că cele două ţări continuă să construiască în fiecare zi, pentru a asigura un viitor mai sigur, mai puternic şi mai prosper.

„În activitatea mea de aici, la Ambasada Statelor Unite la Bucureşti, îmi amintesc în fiecare zi de legăturile strânse dintre România şi Statele Unite. Cu prilejul sărbătoririi a 145 de ani de relaţii diplomatice, sunt mândru să fac parte dintr-un parteneriat bazat pe valori democratice şi un angajament comun faţă de creşterea economică şi prietenia autentică. De la primul nostru angajament diplomatic, în 1880, acest parteneriat a crescut pentru a include educaţia, investiţiile şi comerţul, securitatea şi cultura. Şi continuăm să construim pe această fundaţie în fiecare zi, pentru a asigura un viitor mai sigur, mai puternic şi mai prosper pentru România şi pentru Statele Unite”, a precizat Michael Dickerson.

