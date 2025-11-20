Documentul oficial prezentat de Ambasada SUA la exact 145 de ani de relații diplomatice cu România

Stiri Politice
20-11-2025 | 16:17
document sua-romania
Facebook

Statele Unite au rememorat joi un moment istoric în relațiile bilaterale cu România, într-o postare publicată pe pagina oficială a Ambasadei SUA la București.

autor
Mihaela Ivăncică

Diplomații americani au amintit că, la 20 noiembrie 1880, președintele american Rutherford B. Hayes i-a transmis un răspuns oficial regelui Carol I, prin care recunoștea notificarea independenței României.

Potrivit mesajului, documentul confirma disponibilitatea Statelor Unite de a dezvolta relații cu „tânărul stat” pe scena internațională, marcând unul dintre primii pași importanți în consolidarea legăturilor diplomatice româno-americane.

La 20 noiembrie 1880, președintele SUA Rutherford B. Hayes i-a transmis un răspuns oficial Alteței Sale Regale Carol I al României, prin care recunoștea notificarea independenței României și reafirma disponibilitatea Statelor Unite de a dezvolta relații cu tânărul stat pe scena internațională, a menționat Ambasadei SUA la București.

Citește și
atm bancomat
Un român a fost condamnat la închisoare în SUA pentru furt de date de la bancomate. Cum acționa alături de complici

Ambasada subliniază că gestul de atunci a reprezentat o recunoaștere a aspirațiilor României și un semn al sprijinului oferit de Washington parcursului său ulterior pe plan extern.

Acest moment a reprezentat unul dintre primii pași în consolidarea relațiilor diplomatice dintre Statele Unite și România, confirmând aspirațiile României și exprimând sprijinul american pentru parcursul său viitor, a mai scris sursa citată.

145 de ani de relaţii diplomatice România

Pe 14 iunie 2025, oficialii Ministerului Afacerilor Externe şi ai Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti au transmis, la împlinirea a 145 de ani de relaţii diplomatice între România şi SUA, un mesaj comun.

Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA în România, Michael Dickerson afirmă că cele două ţări continuă să construiască în fiecare zi, pentru a asigura un viitor mai sigur, mai puternic şi mai prosper, în timp ce ministrul de Externe Emil Hurezeanu a subliniat că „valorile care ne-au adus aproape ne-au condus către parteneriatul strategic”.

„Aniversarea unei prietenii este o bucurie împărtăşită. La fel sunt şi valorile care ne-au adus aproape şi ne-au condus către parteneriatul strategic de care ne bucurăm astăzi. Suntem aliaţi NATO, iar acţiunile noastre asigură securitatea statelor şi a cetăţenilor României şi ai Statelor Unite ale Americii. Suntem prieteni, iar eforturile noastre asigură prosperitatea şi inovarea de care societăţile noastre au nevoie. Sigur că lumea este într-o firească mişcare, apar provocări şi oportunităţi noi. Ceea ce rămâne însă neschimbat în toţi aceşti 145 de ani de relaţii bilaterale diplomatice – şi sunt convins, în anii care vor urma - este voinţa noastră comună, voinţa de a investi într-un parteneriat mereu mai activ şi mereu mai solid”, a transmis ministrul român al Afacerilor Externe, Emil Hurezeanu, la împlinirea a 145 de ani de relaţii diplomatice între cele două state, scrie news.ro.

Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA în România, Michael Dickerson, a afirmat, în mesajul transmis cu aceeaşi ocazie, că cele două ţări continuă să construiască în fiecare zi, pentru a asigura un viitor mai sigur, mai puternic şi mai prosper.

„În activitatea mea de aici, la Ambasada Statelor Unite la Bucureşti, îmi amintesc în fiecare zi de legăturile strânse dintre România şi Statele Unite. Cu prilejul sărbătoririi a 145 de ani de relaţii diplomatice, sunt mândru să fac parte dintr-un parteneriat bazat pe valori democratice şi un angajament comun faţă de creşterea economică şi prietenia autentică. De la primul nostru angajament diplomatic, în 1880, acest parteneriat a crescut pentru a include educaţia, investiţiile şi comerţul, securitatea şi cultura. Şi continuăm să construim pe această fundaţie în fiecare zi, pentru a asigura un viitor mai sigur, mai puternic şi mai prosper pentru România şi pentru Statele Unite”, a precizat Michael Dickerson.

Răspunsul conducerii Spitalului Județean Slatina după ce au apărut imagini cu gândaci în băi. DSP a depistat nereguli grave

Sursa: StirilePROTV

Etichete: SUA, romania, document,

Dată publicare: 20-11-2025 16:11

Articol recomandat de sport.ro
E convins, după ce România a dat de Turcia la baraj: ”O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!”
E convins, după ce România a dat de Turcia la baraj: ”O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!”
Citește și...
Keith Kellogg, trimisul SUA pentru Ucraina, va părăsi administrația Trump. De ce e o pierdere majoră pentru Kiev
Stiri externe
Keith Kellogg, trimisul SUA pentru Ucraina, va părăsi administrația Trump. De ce e o pierdere majoră pentru Kiev

Trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, le-a spus colaboratorilor săi că intenționează să părăsească administrația în ianuarie, au declarat patru surse pentru Reuters.

Un român a fost condamnat la închisoare în SUA pentru furt de date de la bancomate. Cum acționa alături de complici
Stiri externe
Un român a fost condamnat la închisoare în SUA pentru furt de date de la bancomate. Cum acționa alături de complici

Un cetățean român a fost condamnat marți la 12 luni și o zi de închisoare în instanța federală din Cincinnati, pentru implicarea sa într-o schemă de furt de date de la bancomate (ATM), relatează justice.gov.

SUA lucrează cu Rusia la un nou plan de pace pentru Ucraina. Oficiali de top ai Pentagonului, la Kiev pentru negocieri
Stiri externe
SUA lucrează cu Rusia la un nou plan de pace pentru Ucraina. Oficiali de top ai Pentagonului, la Kiev pentru negocieri

Administraţia Trump a elaborat în secret un nou plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în consultare cu Rusia, a relatat marţi Axios, citând oficiali americani şi ruşi.

SUA confirmă vânzarea către Taiwan a unui sistem de 700 de milioane dolari, testat în Ucraina
Stiri externe
SUA confirmă vânzarea către Taiwan a unui sistem de 700 de milioane dolari, testat în Ucraina

Statele Unite au confirmat vânzarea către Taiwan a unui sistem avansat de apărare aeriană NASAMS în valoare de aproape 700 de milioane de dolari, care a fost testat în luptă în Ucraina.

Doi soți din SUA au câștigat de două ori la loto în doar șase luni. Premiile valorează patru milioane de dolari
Stiri Diverse
Doi soți din SUA au câștigat de două ori la loto în doar șase luni. Premiile valorează patru milioane de dolari

Un cuplu căsătorit din New Jersey, Statele Unite, a câștigat de două ori la loterie, într-o perioadă de doar șase luni, scrie Bild.

Recomandări
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a amânat analizarea contestației AUR
Stiri actuale
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a amânat analizarea contestației AUR

Taxele locale NU mai cresc de la 1 ianuarie, după ce judecătorii Curții Constituționale au amânat analizarea contestației AUR privind pachetul fiscal pentru data de 21 ianuarie 2026.

Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu
Stiri actuale
Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu

Averea lui Iohannis este vizată de sechestru, în procesul deschis de ANAF legat de casa dobândită ilegal în Sibiu. Fiscul a cerut măsuri asiguratorii pentru bunurile deținute de Klaus și Carmen Iohannis.

Reforma pensiilor magistraților stă în avizul CSM. Executivul mai are doar o săptămână să bifeze jalonul PNRR
Stiri actuale
Reforma pensiilor magistraților stă în avizul CSM. Executivul mai are doar o săptămână să bifeze jalonul PNRR

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că proiectul privind pensiile speciale ale magistraților urmează să fie transmis joi către CSM pentru aviz.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 20 Noiembrie 2025

47:30

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Noiembrie 2025

01:45:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28