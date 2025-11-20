Keith Kellogg, trimisul SUA pentru Ucraina, va părăsi administrația Trump. De ce e o pierdere majoră pentru Kiev

Trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, le-a spus colaboratorilor săi că intenționează să părăsească administrația în ianuarie, au declarat patru surse pentru Reuters.

Aceasta ar însemna pierderea unui susținător cheie al Ucrainei în administrația Trump, arată sursa citată, preluată de news.ro.

Decizia vine în contextul în care Ucraina se confruntă cu noi dificultăți pe frontul diplomatic și cu presiuni crescânde pentru acceptarea unui acord de pace favorabil Rusiei.

Legislația impune limite temporale pentru trimișii speciali

Trimisul special al președintelui este o funcție temporară, iar astfel de trimiși trebuie, în teorie, să fie confirmați de Senat pentru a rămâne în funcție mai mult de 360 de zile.

De aceea, Kellogg a indicat că ianuarie ar fi un moment natural pentru plecare, având în vedere legislația existentă, au declarat sursele sub protecția anonimatului.

Plecarea sa va fi o veste neplăcută la Kiev. General-locotenent în rezervă, Keith Kellogg era considerat de diplomații europeni, inclusiv de ucraineni, ca fiind o persoană înțelegătoare într-o administrație care, uneori, a înclinat spre punctul de vedere al Moscovei cu privire la originile războiului din Ucraina.

SUA presează Ucraina să accepte renunțarea la teritorii și arme

Două surse au declarat miercuri pentru Reuters că SUA i-au semnalat președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că Ucraina trebuie să accepte un cadru elaborat de SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care propune ca Kievul să renunțe la o parte din teritoriu și din arme. Propunerile, care includ reducerea dimensiunii forțelor armate ucrainene, ar reprezenta un regres major pentru Kiev.

Propunerea de acord ar fi fost inițiată de trimisul special al SUA pentru misiuni de pace, Steve Witkoff, și se pare că Kellogg nu a avut niciun rol în elaborarea acesteia, notează Reuters.

Kellogg s-a confruntat uneori cu Witkoff

Kellogg a denunțat mai vehement decât alți oficiali ai administrației Trump atacurile rusești asupra infrastructurii civile ucrainene. El a avut uneori ciocniri cu Witkoff, care a repetat unele dintre argumentele liderului rus Vladimir Putin și a susținut de mult timp un schimb teritorial inegal ca parte a unui acord de pace pe termen lung.

Printre succesele lui Kellogg s-a numărat facilitarea eliberării a zeci de deținuți politici închiși de liderul belarus Aleksandr Lukașenko, în schimbul unei reduceri limitate a sancțiunilor.

Casa Albă și Departamentul de Stat nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

O persoană care cunoaște decizia lui Kellogg a spus că acesta nu a intenționat niciodată să rămână mult timp în administrație.

Abordarea lui Trump față de Ucraina a variat dramatic

Deși Trump s-a concentrat intens pe încheierea războiului din Ucraina, abordarea sa cu privire la modul de a face acest lucru a variat dramatic.

În martie, el a întrerupt pentru scurt timp schimbul de informații cu Ucraina, înainte de a-l relua rapid. În ultimele luni, el chiar a intensificat, de fapt, schimbul de informații cu Kievul.

Și, în timp ce Trump a creat un nou program prin care aliații europeni cumpără arme americane în numele Kievului, el a întrerupt în mare parte programele de asistență militară americane care fuseseră inițiate de fostul președinte Joe Biden.

Trump a preluat funcția insistând pentru un armistițiu imediat, dar a renunțat la această cerere după întâlnirea cu Putin din Alaska, în august. În octombrie, el a îmbrățișat din nou ideea unui armistițiu de-a lungul liniei frontului, după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Washington.

Cea mai recentă propunere, inițiată de Witkoff – în măsura în care este acceptată de alte facțiuni ale administrației Trump – pare să reprezinte o altă schimbare în direcția Rusiei.

Delegație militară americană la Kiev

Separat, o delegație americană condusă de secretarul armatei Dan Driscoll se află în prezent la Kiev într-o „misiune de informare", a declarat Ambasada SUA la Kiev. Șeful Statului Major al Armatei, generalul Randy George, face parte și el din delegație, iar el și Driscoll se vor întâlni joi cu Zelenski, a declarat pentru Reuters o persoană familiarizată cu acest subiect.

Kellogg a menținut o relație solidă cu Trump, au spus sursele. Dar el a fost absent în mod notabil de la întâlnirea din octombrie cu Zelenski, un aspect pe care unii aliați l-au atribuit luptelor interne din administrație.

Nu a fost clar imediat cine – dacă va fi cineva – îl va înlocui pe Kellogg. Statele Unite nu au numit încă un ambasador pentru Ucraina confirmat de Senat. Diplomata de carieră Julie Fisher a fost numită în mai în funcția de însărcinată cu afaceri la misiunea SUA din Kiev.

