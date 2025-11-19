SUA lucrează cu Rusia la un nou plan de pace pentru Ucraina. Oficiali de top ai Pentagonului, la Kiev pentru negocieri

Stiri externe
19-11-2025 | 09:37
trump putin ucraina

Administraţia Trump a elaborat în secret un nou plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în consultare cu Rusia, a relatat marţi Axios, citând oficiali americani şi ruşi.

autor
Alexandru Toader

În acelaşi timp, potrivit Politico, doi oficiali de rang înalt ai armatei americane au venit într-o vizită neanunţată la Kiev pentru discuţii cu liderii Ucrainei, în încercarea de a relansa negocierile de pace blocate, scrie Reuters.

Potrivit Axios, noul plan de pace elaborat de administraţia Trump este o foaie de parcurs în 28 de puncte inspirată de planul preşedintelui american Donald Trump pentru încetarea focului în Gaza. Similar planului pentru Gaza, propunerea ar consta în „pace în Ucraina, garanţii de securitate, securitate în Europa şi relaţii viitoare ale SUA cu Rusia şi Ucraina”, a relatat Axios, citând surse.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, conduce elaborarea planului şi „a discutat pe larg despre acesta cu trimisul rus Kirill Dmitriev”, scrie Axios, citând un oficial american.

Axios susţine că Witkoff a discutat planul cu Rustem Umerov, consilierul de securitate al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, la începutul acestei săptămâni, în Miami.

Citește și
donald trumo
Donald Trump a introdus un „permis FIFA” pentru Cupa Mondială 2026. Suporterii vor primi vize mai rapid

Casa Albă a început să informeze oficialii europeni cu privire la propunere, a declarat un oficial american pentru Axios.

Oficiali de top ai Armatei SUA, vizită neobișnuită în Ucraina

În acelaşi timp, doi oficiali de rang înalt ai armatei americane au venit la Kiev - o rară vizită în timpul războiului din partea unor astfel de oficiali ai administraţiei preşedintelui american Donald Trump - pentru discuţii cu liderii Ucrainei, în încercarea de a relansa negocierile de pace blocate cu Rusia, a informat miercuri Politico precizând că vizita nu a fost anunţată public.

Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, şi şeful Statului Major al Armatei, generalul Randy George, urmează să se întâlnească cu preşedintele Volodimir Zelenski, cu ofiţeri superiori ucraineni şi cu parlamentari, scrie Politico, citând persoane familiarizate cu agenda vizitei.

Driscoll urmează să se întâlnească şi cu oficiali ruşi la o dată ulterioară, a relatat şi Wall Street Journal, citând surse. Potrivit The Wall Street Journal, Casa Albă a apelat la Driscoll şi la comandanţii superiori în parte din speranţa că Moscova ar putea răspunde mai bine intermediarilor militari şi din frustrare faţă de eforturile anterioare de pace, în mare parte fără rezultat.

Deocamdată, nu a existat niciun comentariu din partea Casei Albe sau a Pentagonului.

Vizita oficialilor armatei americane la Kiev are loc în contextul în care forţele ruse avansează treptat de-a lungul unor porţiuni ale liniei frontului şi intensifică atacurile cu rachete şi drone asupra oraşelor şi infrastructurii energetice ucrainene, în timp ce aliaţii occidentali ai Kievului caută noi modalităţi de a susţine aprovizionarea cu arme şi muniţie.

Avioane poloneze şi ale aliaţilor au fost trimise miercuri dimineaţă pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian polonez după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniţei cu Polonia.

De când Trump a preluat funcţia, în ianuarie, vizitele la Kiev ale unor personalităţi importante din administraţia sa au fost rare, majoritatea contactelor având loc în ţări terţe sau prin videoconferinţă, ceea ce face ca vizita lui Driscoll şi George să fie extrem de neobişnuită, subliniază Reuters.

Trump şi Zelenski s-au întâlnit deja de mai multe ori în acest an - a fost mai întâi întâlnirea cu scântei din Biroul Oval în februarie, urmată de o scurtă întâlnire tête-à-tête la Vatican în aprilie, apoi discuţii la summitul NATO din iunie şi un summit în august la Washington pe tema posibilelor garanţii de securitate pentru Ucraina, potrivit News.ro.

Zelenski, în Turcia

Marţi, Zelenski a declarat că intenţionează să se deplaseze miercuri în Turcia, în încercarea de a relua discuţiile cu Rusia despre cum s-ar putea încheia războiul din Ucraina, care durează deja de aproape patru ani.

Discuţiile de la Kiev ale ofiţerilor armatei americane vor viza, potrivit Politico, nevoile Ucrainei pe câmpul de luptă şi strategia mai largă, inclusiv eforturile de relansare a procesului de pace cu Moscova, care se află în impas.

Trump a promis în repetate rânduri că va pune capăt rapid războiului şi i-a îndemnat pe consilierii săi să testeze idei de încetare a focului cu Kievul şi Moscova, stârnind nelinişte în unele părţi ale Europei cu privire la un eventual acord ce ar putea consolida controlul Rusiei asupra teritoriului ocupat în Ucraina.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, SUA, Kiev,

Dată publicare: 19-11-2025 09:37

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
Citește și...
Planul de Pace al lui Trump în Gaza, susținut de ONU. Rusia și China s-au abținut de la vot
Stiri externe
Planul de Pace al lui Trump în Gaza, susținut de ONU. Rusia și China s-au abținut de la vot

Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni o rezoluție care sprijină Planul de Pace în Fâșia Gaza al lui Donald Trump, inclusiv desfășurarea unei forțe internaționale, după presiuni care avertizau asupra riscului reluării conflictului de către Israel.

Donald Trump a introdus un „permis FIFA” pentru Cupa Mondială 2026. Suporterii vor primi vize mai rapid
Stiri externe
Donald Trump a introdus un „permis FIFA” pentru Cupa Mondială 2026. Suporterii vor primi vize mai rapid

Donald Trump a anunţat luni introducerea unui „permis FIFA” menit să accelereze procedura de obţinere a vizelor pentru deţinătorii de bilete la Cupa Mondială de fotbal din 2026 (11 iunie-19 iulie), organizată în principal în Statele Unite.

Donald Trump nu exclude intervenția militară în Venezuela: „Nu am sentimente prea bune pentru conducerea statului”
Stiri externe
Donald Trump nu exclude intervenția militară în Venezuela: „Nu am sentimente prea bune pentru conducerea statului”

Donald Trump nu a luat încă o decizie cu privire la o intervenție militară în Venezuela. Însă nu exclude nimic – nici măcar trimiterea de soldați americani la sol. Președintele Statelor Unite a mers chiar mai departe.

Recomandări
O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc. Patru avioane de luptă au fost ridicate în aer. Anunțul MApN
Stiri actuale
O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc. Patru avioane de luptă au fost ridicate în aer. Anunțul MApN

MApN a anunțat, miercuri, că o dronă a pătruns în spațiul aerian național. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane și două F-16 ale Forţelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol.  

Negocieri contracronometru pentru pensiile speciale. „Oferta” coaliției pentru magistrați
Stiri actuale
Negocieri contracronometru pentru pensiile speciale. „Oferta” coaliției pentru magistrați

După ce negocierile cu magistrații au eșuat, coaliția de guvernare este gata să adopte proiectul pentru pensiile judecătorilor și procurorilor în forma pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament.

Operațiunea Z - Poliţia şi DIICOT fac peste 200 de percheziţii în toată țara. Opt mașini de lux, confiscate la Iași | VIDEO
Stiri actuale
Operațiunea Z - Poliţia şi DIICOT fac peste 200 de percheziţii în toată țara. Opt mașini de lux, confiscate la Iași | VIDEO

Poliţia Română şi DIICOT fac, miercuri, 216 percheziţii în întreaga ţară, în cadrul operaţiunii „Ziua Z”, fiind vizate grupări de criminalitate organizată. 250 de persoane sunt căutate pentru a fi duse la audieri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 18 Noiembrie 2025

49:26

Alt Text!
La Măruță
18 Noiembrie 2025

01:31:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Noiembrie 2025

01:45:31

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28