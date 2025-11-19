SUA lucrează cu Rusia la un nou plan de pace pentru Ucraina. Oficiali de top ai Pentagonului, la Kiev pentru negocieri

Administraţia Trump a elaborat în secret un nou plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în consultare cu Rusia, a relatat marţi Axios, citând oficiali americani şi ruşi.

În acelaşi timp, potrivit Politico, doi oficiali de rang înalt ai armatei americane au venit într-o vizită neanunţată la Kiev pentru discuţii cu liderii Ucrainei, în încercarea de a relansa negocierile de pace blocate, scrie Reuters.

Potrivit Axios, noul plan de pace elaborat de administraţia Trump este o foaie de parcurs în 28 de puncte inspirată de planul preşedintelui american Donald Trump pentru încetarea focului în Gaza. Similar planului pentru Gaza, propunerea ar consta în „pace în Ucraina, garanţii de securitate, securitate în Europa şi relaţii viitoare ale SUA cu Rusia şi Ucraina”, a relatat Axios, citând surse.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, conduce elaborarea planului şi „a discutat pe larg despre acesta cu trimisul rus Kirill Dmitriev”, scrie Axios, citând un oficial american.

Axios susţine că Witkoff a discutat planul cu Rustem Umerov, consilierul de securitate al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, la începutul acestei săptămâni, în Miami.

Casa Albă a început să informeze oficialii europeni cu privire la propunere, a declarat un oficial american pentru Axios.

Oficiali de top ai Armatei SUA, vizită neobișnuită în Ucraina

În acelaşi timp, doi oficiali de rang înalt ai armatei americane au venit la Kiev - o rară vizită în timpul războiului din partea unor astfel de oficiali ai administraţiei preşedintelui american Donald Trump - pentru discuţii cu liderii Ucrainei, în încercarea de a relansa negocierile de pace blocate cu Rusia, a informat miercuri Politico precizând că vizita nu a fost anunţată public.

Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, şi şeful Statului Major al Armatei, generalul Randy George, urmează să se întâlnească cu preşedintele Volodimir Zelenski, cu ofiţeri superiori ucraineni şi cu parlamentari, scrie Politico, citând persoane familiarizate cu agenda vizitei.

Driscoll urmează să se întâlnească şi cu oficiali ruşi la o dată ulterioară, a relatat şi Wall Street Journal, citând surse. Potrivit The Wall Street Journal, Casa Albă a apelat la Driscoll şi la comandanţii superiori în parte din speranţa că Moscova ar putea răspunde mai bine intermediarilor militari şi din frustrare faţă de eforturile anterioare de pace, în mare parte fără rezultat.

Deocamdată, nu a existat niciun comentariu din partea Casei Albe sau a Pentagonului.

Vizita oficialilor armatei americane la Kiev are loc în contextul în care forţele ruse avansează treptat de-a lungul unor porţiuni ale liniei frontului şi intensifică atacurile cu rachete şi drone asupra oraşelor şi infrastructurii energetice ucrainene, în timp ce aliaţii occidentali ai Kievului caută noi modalităţi de a susţine aprovizionarea cu arme şi muniţie.

Avioane poloneze şi ale aliaţilor au fost trimise miercuri dimineaţă pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian polonez după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniţei cu Polonia.

De când Trump a preluat funcţia, în ianuarie, vizitele la Kiev ale unor personalităţi importante din administraţia sa au fost rare, majoritatea contactelor având loc în ţări terţe sau prin videoconferinţă, ceea ce face ca vizita lui Driscoll şi George să fie extrem de neobişnuită, subliniază Reuters.

Trump şi Zelenski s-au întâlnit deja de mai multe ori în acest an - a fost mai întâi întâlnirea cu scântei din Biroul Oval în februarie, urmată de o scurtă întâlnire tête-à-tête la Vatican în aprilie, apoi discuţii la summitul NATO din iunie şi un summit în august la Washington pe tema posibilelor garanţii de securitate pentru Ucraina, potrivit News.ro.

Zelenski, în Turcia

Marţi, Zelenski a declarat că intenţionează să se deplaseze miercuri în Turcia, în încercarea de a relua discuţiile cu Rusia despre cum s-ar putea încheia războiul din Ucraina, care durează deja de aproape patru ani.

Discuţiile de la Kiev ale ofiţerilor armatei americane vor viza, potrivit Politico, nevoile Ucrainei pe câmpul de luptă şi strategia mai largă, inclusiv eforturile de relansare a procesului de pace cu Moscova, care se află în impas.

Trump a promis în repetate rânduri că va pune capăt rapid războiului şi i-a îndemnat pe consilierii săi să testeze idei de încetare a focului cu Kievul şi Moscova, stârnind nelinişte în unele părţi ale Europei cu privire la un eventual acord ce ar putea consolida controlul Rusiei asupra teritoriului ocupat în Ucraina.

