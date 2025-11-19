Un român a fost condamnat la închisoare în SUA pentru furt de date de la bancomate. Cum acționa alături de complici

Un cetățean român a fost condamnat marți la 12 luni și o zi de închisoare în instanța federală din Cincinnati, pentru implicarea sa într-o schemă de furt de date de la bancomate (ATM), relatează justice.gov.

Potrivit documentelor oficiale, Dănuț Valentin Urseiu, în vârstă de 32 de ani, a conspirat cu alți indivizi pentru a comite fraudă bancară în statul Ohio, în perioada ianuarie-februarie 2023.

Urseiu și complicii săi au montat dispozitive de tip skimming pe bancomatele instituțiilor financiare din zona metropolitană Cincinnati, inclusiv în localitățile Cincinnati, Green Township și Liberty Township.

Dispozitivele frauduloase au fost folosite pentru a fura informații de pe cardurile bancare ale clienților și pentru a defrauda instituțiile financiare. Conform raportărilor, mai multe locații de bancomate au fost victime ale acestei metode de furt pe durata activității infracționale a lui Urseiu și a complicilor săi.

Investigațiile au descoperit că amprentele de pe camerele de supraveghere instalate împreună cu dispozitivele de skimming se potriveau cu amprentele lui Urseiu, obținute anterior în urma unor arestări efectuate în New York și Michigan.

De asemenea, pe telefoanele mobile ale acestuia au fost găsite fotografii cu dispozitivele de skimming, echipamente de înregistrare și sume mari de bani.

Urseiu a pledat vinovat pentru acuzațiile de fraudă bancară în mai 2025.

