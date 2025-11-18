Doi soți din SUA au câștigat de două ori la loto în doar șase luni. Premiile valorează patru milioane de dolari

18-11-2025 | 21:09
loto
Shutterstock

Un cuplu căsătorit din New Jersey, Statele Unite, a câștigat de două ori la loterie, într-o perioadă de doar șase luni, scrie Bild.

Mihaela Ivăncică

Inițial, cei doi au câștigat un milion de dolari (aproape 860.000 de euro) cu un bilet la loteria „scratch-off”. Apoi, norocul le-a surâs din nou: cu un alt bilet similar, au obținut încă trei milioane de dolari (aproximativ 2,6 milioane de euro). Astfel, totalul câștigurilor lor ajunge la patru milioane de dolari (aproximativ 3,5 milioane de euro).

Probabilitate incredibilă de câștig

Conform reprezentanților companiei de loterie, șansele ca un astfel de succes să aibă loc într-un timp atât de scurt sunt extrem de mici: 1 din 2 trilioane. Aceasta este de un milion de ori mai puțin probabil decât să fii lovit de un meteorit.

Cuplul are doi copii mici, de 5 și 11 luni, iar un al treilea copil este pe cale să vină. După ce au câștigat pentru prima dată în aprilie, au sărbătorit cu o mare petrecere. Soția a recunoscut, zâmbind, că „poate s-au bucurat puțin prea mult”, în timp ce își mângâia burtica de gravidă.

„Cu copiii, nu prea avem timp să ieșim la petreceri sau să ne distrăm. Așa că, la începutul fiecărei luni, cumpărăm câteva bilete la loterie „scratch-off” și, când copiii sunt în pat, ne jucăm și le răzuim. Ne place să facem un mic concurs între noi – cine câștigă mai mult. Cel puțin așa, acoperim costurile”, a explicat tatăl norocos.

Sursa: Bild

