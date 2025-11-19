SUA confirmă vânzarea către Taiwan a unui sistem de 700 de milioane dolari, testat în Ucraina

19-11-2025 | 07:26
rachete balistice,
Statele Unite au confirmat vânzarea către Taiwan a unui sistem avansat de apărare aeriană NASAMS în valoare de aproape 700 de milioane de dolari, care a fost testat în luptă în Ucraina.

Mihai Niculescu

Acesta este al doilea pachet de arme de acest tip pentru Taipei într-o săptămână, transmite Reuters, preluat de news.ro.

Decizia vine în contextul tensiunilor crescânde în zona Indo-Pacific și al eforturilor Taiwanului de a-și consolida capacitatea de apărare în fața presiunilor din partea Chinei.

Contract de 698 de milioane dolari pentru sisteme NASAMS

Anul trecut, Statele Unite au declarat că Taiwanul va primi trei sisteme de apărare aeriană cu rază medie de acțiune NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) fabricate de RTX, ca parte a unei vânzări de arme în valoare de 2 miliarde de dolari.

Este o armă nouă pentru Taiwan, doar Australia și Indonezia utilizând-o în prezent în regiune.

cipuri
Cipurile au devenit noul petrol. SUA, China și Taiwan joacă cea mai importantă partidă pentru viitorul industriei tech

Luni, Pentagonul a declarat că fabrica a primit un contract ferm cu preț fix pentru achiziționarea unităților NASAMS, lucrările fiind estimate a fi finalizate în februarie 2031.

„Au fost alocate fonduri în valoare de 698.948.760 de dolari pentru vânzări militare externe (Taiwan) în anul fiscal 2026", se arată într-un comunicat.

RTX nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Sistem testat în luptă în Ucraina

Utilizat de Ucraina pentru a se apăra împotriva invaziei ruse, sistemul NASAMS oferă o creștere semnificativă a capacităților de apărare aeriană, pe care Statele Unite le exportă în Taiwan pe măsură ce cererea pentru acesta crește.

Al doilea pachet de arme într-o săptămână

Joi, Statele Unite au aprobat vânzarea de avioane de vânătoare și alte piese de avion către Taiwan în valoare de 330 de milioane de dolari, în prima tranzacție de acest gen de la preluarea mandatului de către președintele Donald Trump în ianuarie, ceea ce a stârnit mulțumiri din partea Taipeiului și furie la Beijing.

Taiwan își consolidează armamentul

Armata Taiwanului își consolidează armamentul pentru a face față mai bine oricărui atac din partea Chinei, care consideră insula ca fiind teritoriul său, prin eforturi precum construirea propriilor submarine pentru a apăra liniile vitale de aprovizionare maritimă.

Statele Unite sunt obligate prin lege să furnizeze Taiwanului mijloacele de apărare, în ciuda lipsei de relații diplomatice oficiale, ceea ce provoacă furia constantă a Beijingului.

Guvernul Taiwanului respinge pretențiile de suveranitate ale Beijingului.

Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare
Stiri Politice
Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare

Proiectul de lege care mărește impozitele pe locuințe și mașini, de anul viitor, dar aduce și majorări de taxe pentru investitori, a fost validat în Parlament.

Ucraina își asumă oficial pentru prima dată folosirea rachetelor balistice ATACMS, furnizate de SUA, pe teritorul Rusiei
Stiri externe
Ucraina își asumă oficial pentru prima dată folosirea rachetelor balistice ATACMS, furnizate de SUA, pe teritorul Rusiei

Armata Ucrainei a declarat marți că a atacat ținte militare din Rusia cu rachete ATACMS furnizate de SUA, descriind acțiunea drept o „dezvoltare semnificativă”.

Liderii coaliției sunt de acord să se taie și de la bugetari dar fiecare are o listă proprie de „speciali” și de excepții
Stiri Politice
Liderii coaliției sunt de acord să se taie și de la bugetari dar fiecare are o listă proprie de „speciali” și de excepții

Coaliția de guvernare a decis: ministerele trebuie să taie anul viitor 10% din cheltuielile cu salariile.

