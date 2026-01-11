Ministrul Apărării, după ceremonia de comemorare a victimelor tragediei din Crans-Montana: „Un moment de emoţie profundă”

Stiri Politice
11-01-2026 | 17:15
radu miruta macron
Facebook/Radu Miruta

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a marcat tragedia din Crans-Montana la o ceremonie de comemorare încărcată de emoție, unde a transmis un mesaj de solidaritate și a vorbit despre durerea familiilor îndoliate.

autor
Stirileprotv

Ministrul Apărării, Radu Miruţă (foto, stânga), a participat la ceremonia de comemorare a victimelor tragediei din Crans-Montana, el declarând că gândurile sale s-au îndreptat şi către tânărul de 18 ani din Gorj, căruia destinul i-a fost frânt mult prea devreme şi către familia sa, care trece prin clipe cumplite, printr-o durere pe care niciun părinte nu ar trebui să o trăiască vreodată.

”Săptămâna aceasta m-am convins încă o dată cât de importantă este unitatea: între oameni, între comunităţi, între ţări. Trăim o perioadă plină de semne de întrebare, de schimbări rapide şi de dileme pe care, până nu demult, nici nu le puteam anticipa. Dar un lucru este sigur: nu vom putea trece cu bine peste încercările care ni se aşază în faţă dacă nu rămânem împreună - uniţi, solidari, încercând să ne înţelegem mai bine unii pe alţii”, transmite ministrul Apărării pe Facebook.

Radu Miruţă arată că, împreună cu doctorul Raed Arafat, a participat la ceremonia de comemorare a victimelor tragediei din Crans-Montana.

Citește și
nicusor dan paris spartan
Explicația oficială pentru care avionul lui Nicușor Dan a rămas blocat la Paris, deși alte aeronave nu au avut probleme

”A fost un moment de emoţie profundă şi sinceră, în care o ţară întreagă şi-a plâns morţii unui incident devastator. Gândurile mele s-au îndreptat şi către tânărul de 18 ani din Gorj, căruia destinul i-a fost frânt mult prea devreme, şi către familia sa, care trece prin clipe cumplite, printr-o durere pe care niciun părinte nu ar trebui să o trăiască vreodată. În acele momente am simţit, mai clar ca oricând, puterea acelui „împreună” care salvează, care alină, care ajută să mergem mai departe, chiar şi atunci când pare imposibil”, mai afirmă ministrul.

Sursa: News.ro

Etichete: ministrul apararii, Radu Miruţă , crans montana,

Dată publicare: 11-01-2026 17:13

Articol recomandat de sport.ro
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Citește și...
Șeful MApN: „Este de bun simţ ca România să aibă o aeronavă pentru transportul preşedintelui”. VIDEO
Stiri Politice
Șeful MApN: „Este de bun simţ ca România să aibă o aeronavă pentru transportul preşedintelui”. VIDEO

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că este de bun simţ ca România să aibă o aeronavă pentru transportul preşedintelui României şi a precizat că va susţine în Guvern să se aloce fonduri pentru a fi cumpărat un astfel de avion.

Explicația oficială pentru care avionul lui Nicușor Dan a rămas blocat la Paris, deși alte aeronave nu au avut probleme
Stiri Politice
Explicația oficială pentru care avionul lui Nicușor Dan a rămas blocat la Paris, deși alte aeronave nu au avut probleme

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a explicat joi, într-o conferință de presă, ce s-a întâmplat, de fapt, la Paris cu avionul președintelui Nicușor Dan, care a rămas blocat pe aeroport mai multe ore după summit-ul ”Coaliția de Voință”.  

Recomandări
Efectele aerului rece de la Polul Nord resimțite deja în România. Gerul devine și mai aprig în zilele următoare
Stiri actuale
Efectele aerului rece de la Polul Nord resimțite deja în România. Gerul devine și mai aprig în zilele următoare

Gerul a cuprins întreaga țară și devine și mai aprig în zilele următoare. Au fost -18 grade în Satu Mare, duminică dimineața, dar vom avea și -20, spun meteorologii.

Guvernul a explicat „mișcarea banilor” din impozite. Românii aveau taxe prea mici față de UE, dar nicio vorbă despre venituri
Stiri actuale
Guvernul a explicat „mișcarea banilor” din impozite. Românii aveau taxe prea mici față de UE, dar nicio vorbă despre venituri

Banii obținuți din impozitele şi taxele majorate pe clădiri terenuri și autovehicule vor rămâne la primării. În schimb, Guvernul va împărți mai puțini bani în teritoriu.

Iranul, mesaj de amenințare pentru „delirantul” Trump. La Casa Albă, planul de atac ar fi ajuns deja pe biroul președintelui
Stiri externe
Iranul, mesaj de amenințare pentru „delirantul” Trump. La Casa Albă, planul de atac ar fi ajuns deja pe biroul președintelui

În Iran, mii de oameni continuă să conteste în stradă regimul ayatollahilor în ciuda represiunii brutale. Un bilanț neoficial indică peste 200 de morți.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 11 Ianuarie 2026

02:32:49

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59