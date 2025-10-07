Deputat liberal: Ilie Bolojan devine ținta atacurilor PSD, în timp ce ”dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare”

Deputata PNL Raluca Turcan a declarat, marţi, că prim-ministrul Ilie Bolojan devine ţinta atacurilor venite dinspre PSD, "de parcă ar fi duşmanul lor politic de moarte", în schimb, "dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare".

"Observ tot mai des cum Ilie Bolojan devine ţinta atacurilor venite dinspre PSD - de parcă ar fi duşmanul lor politic de moarte, nu premierul care conduce o coaliţie din care chiar PSD face parte. În schimb, dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare. Aproape nimeni nu simte nevoia să iasă public să apere propriul premier. Ce-i drept, în secunda zero rişti să intri sub valul de invective din partea colegilor de Coaliţie. Dar e o tăcere care seamănă izbitor cu cea din alte momente-cheie din trecut", a scris Turcan pe Facebook.

Ea a menţionat că Ilie Bolojan este "singurul care şi-a asumat responsabilitatea unei guvernări teribil de dificile".

”În primul rând PSD a împins țara în derapaje bugetare”

"Putem fi sau nu de acord cu măsurile lui Bolojan - dar un lucru e sigur: este singurul care şi-a asumat responsabilitatea unei guvernări teribil de dificile, cu bune (puţine) şi cu multe datorii primite pe inventar de la Marcel Ciolacu", a transmis Raluca Turcan.

Turcan a susţinut că România este în situaţia actuală pentru că, "în anii trecuţi, în primul rând PSD a împins ţara în derapaje bugetare prin măsuri populiste şi nesustenabile".

"Poate într-o postare viitoare merită să îi amintim pe fiecare, cu nume şi prenume. Până atunci, o întrebare simplă: Cui serveşte acest comportament, în care coaliţia îşi sabotează propriul premier? Pentru că sigur nu serveşte României", a mai scris Turcan.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













