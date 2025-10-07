Lider PSD, atac la adresa premierului Ilie Bolojan: „Dacă aceste informaţii se confirmă, premierul nu acţionează pentru ţară”

07-10-2025 | 14:27
Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin

Deputatul PSD Mihai Fifor, care este și președinte al PSD Arad, a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, despre care spune că sunt informații că s-ar fi dus la Senat ca ”să bată cu pumnul în masă în faţa parlamentarilor PNL”.

Claudia Alionescu

El susţine că Bolojan ar fi făcut acest lucru ca să le ceară parlamentarilor PNL ”să blocheze proiectele legislative ale PSD”.

Supărat nevoie mare pe iniţiativele PSD, se pare că premierul Ilie Bolojan a dat o fugă până la Senat ca să bată cu pumnul în masă în faţa parlamentarilor PNL şi să le ceară să blocheze proiectele legislative promovate de PSD – adică tocmai acele măsuri gândite pentru corectarea nedreptăţilor din Pachetul 1, pentru sprijinirea oamenilor şi pentru stabilizarea economiei. Concret, în Senat a fost dezbătut în comisii proiectul prin care PSD propunea scutirea de la plata CASS pentru mamele aflate în concediu de creştere, veteranii şi invalizii de război, foştii deţinuţi politici şi persoanele cu dizabilităţi – un demers reparatoriu, menit să corecteze excesele Pachetului 1”, spune deputatul PSD într-o postare pe Facebook.

Mihai Fifor

PSD îl acuză pe Bolojan, dar nu știe dacă ”aceste informații se confirmă”

Liderul PSD Arad mai arată că, în Camera Deputaţilor, PSD a depus un al doilea proiect, care viza corectarea taxării abuzive a contractelor part-time şi alte măsuri de sprijin pentru mediul de afaceri, astfel încât să fie protejate locurile de muncă şi echilibrul economic.

lideri psd
PSD contrazice Guvernul din care face parte și spune că nu s-a eliminat plafonarea prețurilor. ”Anunță decizii inexistente”

Dacă aceste informaţii se confirmă, atunci este evident că premierul României nu acţionează pentru ţară, ci împotriva propriului partener de guvernare şi, mai grav, împotriva interesului cetăţenilor”, precizează Fifor.

El mai afirmă că, „în timp ce PSD a promovat aceste proiecte cu gândul la oameni, la mame, la pensionari, la familiile care nu-şi mai pot plăti facturile, la administraţiile locale sufocate de tăieri şi la mediul de afaceri care are nevoie de predictibilitate, Bolojan pare preocupat doar să arate că poate tăia mai mult, mai repede şi mai adânc”.

De o sută de zile, România trăieşte sub semnul austerităţii mascate în reformă: taxe crescute, venituri diminuate, proiecte locale blocate, lipsă de dialog şi o inflexibilitate care a devenit politică de stat. Iar acum, dacă se confirmă că premierul ordonă blocarea oricărei iniţiative PSD doar din orgoliu personal, atunci nu mai vorbim despre un conflict politic, ci despre cinism în cea mai pură formă a sa”, subliniază Fifor.

El subliniază că „România are nevoie de o guvernare care să unească, nu să dezbine şi de un premier care ascultă şi vocea partenerilor săi, nu impune”.

PSD rămâne singura forţă care a propus şi continuă să propună măsuri de stimulare economică, protejare a locurilor de muncă şi sprijin pentru cei vulnerabili, pentru că o ţară nu se conduce doar cu cifre, ci cu oameni. Repet, dacă se confirmă aceste informaţii, românii pot trage singuri concluzia: Ilie Bolojan nu este premierul reformei. Este premierul austerităţii, al orgoliului şi al lipsei totale de empatie”, mai scrie Mihai Fifor în mesaj.

Dată publicare: 07-10-2025 14:25

