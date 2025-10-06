Fostul ministru PSD Adrian Câciu susţine că achiziţia de autoutilitare făcută de Cancelaria lui Ilie Bolojan este ilegală

06-10-2025 | 12:22
microbuze, autoutilitare
Agerpres

Fostul ministru PSD Adrian Câciu susţine că achiziţia de autoutilitare făcută de Cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan este ilegală şi că respectivul contract ar trebui denunţat.

Cristian Matei

Câciu invocă faptul că "autoutilitara este, prin definiţie, un mijloc de transport marfă".

"Este ilegală toată achiziţia făcută de Cancelarie, dar şi orice decont făcut de Guvern pe acele autoutilitare. Cancelaria primului-ministru ar trebui să denunţe contractul şi să dea maşinile înapoi. Dacă nu are maşini, să ceară ANAF să îi găsească la confiscări (e plin parcul auto). Dacă vrea maşini, să facă comodat la RAPPS, dar să se încadreze în cota de combustibil a SGG", a scris deputatul, duminică, pe Facebook, potrivit Agerpres.

Adrian Câciu a ridicat şi problema ratei plătite pentru vehiculele Duster.

"Înca una, pe care aştept să o dezvolte influenkerii care zic că dau sfaturi guvernului: rata la Duster-urile astea nu vi se pare că e cât una la un Range Rover din ăla sport/lux/premium?", se mai arată în postarea deputatului PSD.

nicusor dan
Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat una dintre legile din Pachetul 2

Şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, a afirmat vineri că achiziţia în leasing operaţional a 17 autoutilitare Dacia Duster s-a făcut cu respectarea legii şi a avut ca efect reducerea cheltuielilor de închiriere a maşinilor "de 10 ori".

"Faţă de momentul de acum 100 de zile, noi am redus cheltuiala de închiriere a maşinilor de 10 ori. Am pornit în iunie de la un cost lunar de 850.000 de lei, astăzi suntem la un cost de 84.000 de lei, e adevărat, nemaiavând şi şoferi. Cheltuiala este redusă cu 90% faţă de momentul când am preluat această responsabilitate şi obiectivul pe care l-am declarat atunci a fost cel de a reduce cât mai mult din cheltuielile din banii publici şi continuu muncim, împreună cu colegii, în fiecare zi pentru a face acest lucru", a declarat Mihai Jurca la Palatul Victoria.

El a menţionat că la preluarea funcţiei contractul cu RA-APPS era pentru 30 de maşini cu şofer, ale căror costuri se ridicau la aproximativ 850.000 de lei pe lună şi primul lucru pe care l-a făcut a fost să reducă numărul acestora la jumătate, astfel că "din iunie până-n septembrie, la final, costul lunar a fost redus la 425.000 de lei pe lună".

Potrivit lui Jurca, la nivelul Cancelariei s-au căutat în continuare soluţii pentru reducerea de costuri cu maşinile de serviciu şi, în baza ofertelor primite, s-a ajuns la contractul privind leasingul operaţional cu cele 17 autoutilitare Dacia Duster.

Cât a plătit un student din Alba Iulia pe o porție de cartofi cu șnițel, după ce universitățile au încercat să scadă prețul

Sursa: Agerpres

România se împrumută tot mai mult: datoria publică trece pragul de 1.040 miliarde lei
Stiri Economice
România se împrumută tot mai mult: datoria publică trece pragul de 1.040 miliarde lei

Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în iunie 2025, până la 1.040,62 miliarde lei, de la 1,034,71 miliarde de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF).

Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat una dintre legile din Pachetul 2
Stiri Politice
Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat una dintre legile din Pachetul 2

Președintele Nicușor Dan a anunțat promulgarea legii privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, una dintre legile importante din al doilea pachet de reforme asumat de Guvern.

Cum arată rectificarea bugetară pentru Sănătate. Cât primește CNAS de la Guvern pentru medicamente și terapii inovatoare
Stiri Sanatate
Cum arată rectificarea bugetară pentru Sănătate. Cât primește CNAS de la Guvern pentru medicamente și terapii inovatoare

CNAS anunţă, vineri seară, că a obţinut, la rectificarea bugetară, creşterea plafonului de negociere pentru contractele cost-volum la 8,5 miliarde lei, faţă de 6,2 miliarde lei la începutul anului.

Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție
Stiri actuale
Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție

Reforma administrației este o urgență pentru a ține cheltuielile sub control, spune prim-ministrul Ilie Bolojan, la bilanțul primelor 100 de zile de guvernare.

În ziua 100 a mandatului, premierul Bolojan a prezentat „darea de seamă" dar și planurile pentru următoarele 100 de zile
Stiri Politice
În ziua 100 a mandatului, premierul Bolojan a prezentat „darea de seamă” dar și planurile pentru următoarele 100 de zile

Reforma administrației este o urgență pentru a ține cheltuielile statului sub control, spune prim-ministrul Ilie Bolojan la bilanțul primelor 100 de zile de guvernare.

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși
Stiri Politice
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.

Zonele din țară unde apar ninsorile. ANM a emis și un Cod galben de ploi și vânt puternic în mai multe județe. Hartă
Vremea
Zonele din țară unde apar ninsorile. ANM a emis și un Cod galben de ploi și vânt puternic în mai multe județe. Hartă

ANM a emis Cod galben de ploi și intensificări ale vântului valabil de luni seara până marţi seara. Fenomenele vor afecta Dobrogea, Muntenia, sudul Moldovei și Carpaţii de Curbură, cu cantități importante de apă și vânt puternic.  

Continuă criza politică în Franța. Noul premier a demisionat la o zi după ce a anunțat componența guvernului său
Stiri externe
Continuă criza politică în Franța. Noul premier a demisionat la o zi după ce a anunțat componența guvernului său

Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron, care a acceptat-o, luni dimineață.

