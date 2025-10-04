Președintele Senatului despre posibila demisie a lui Bolojan: „E un om serios și ferm, cred că se va ține de ce a spus”

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat că premierul Ilie Bolojan este un om foarte serios şi ferm şi crede că se va ţine de ceea ce a spus şi anume să demisioneze în cazul în care pachetul 2 de reforme nu va trece de CCR.

Abrudean a declarat că speră să nu se ajungă în această situaţie.

Mircea Abrudean a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă premierul Ilie Bolojan în cazul pachetul 2 de reforme nu va trece de Curtea Constituţională.

”Domnul Bolojan e un om foarte serios şi foarte ferm. Dacă a spus un lucru, eu cred că se va ţine de ceea a spus. Sigur este decizia unilaterală a domniei sale. Eu sper să nu ajungem în această situaţie, pentru că România nu îşi permite să avem o astfel de situaţie. Eu cred că, în acest moment, Ilie Bolojan este printre foarte puţinii, dacă nu singurul om care are responsabilitatea, fermitatea şi credibilitatea necesară să facă aceste reforme. Nu cred că am vrea să ne întoarcem în altă postură, în care vine cineva de la zero să ia taurul de coarne şi să negocieze, să rezolve problema ţării. Eu cred că nu e cazul şi sper să nu ajungem la această situaţie”, a afirmat preşedintele Senatului.

El a fost întrebat în cazul în care pachetul 2 nu va trece la CCR ce putere va mai avea Ilie Bolojan să spună oamenilor că vrea să facă reforme, dar că nu îl lasă Curtea Constituţională.

”Sigur că va fi o problemă de legitimitate, aşa cum a spus-o foarte bine şi premierul. Înseamnă că nu mai prezint încrederea necesară, nu mai am legitimitatea necesară şi înseamnă că nu mai pot să fac reforme. De aceea şi discuţia despre demisie. iar ideea de a rămâne un premier de formă nu există din punctul de vedere al acestui premier. Aşa cum ne-a obişnuit, omul vrea să facă treabă, sfinţeşte locul, pe unde a fost a făcut lucruri bune. Şi nu vorbim doar de Oradea, vorbim şi la Senat A început o reformă, a promovat-o şi, până la urmă, şi-a dovedit efectele. Şi iată că efectele se văd inclusiv în buget, inclusiv în rectificarea bugetară în care am renunţat, am dat înapoi bugetului de stat 10 milioane de lei tocmai din această reformă”.

