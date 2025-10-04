Președintele Senatului despre posibila demisie a lui Bolojan: „E un om serios și ferm, cred că se va ține de ce a spus”

Stiri Politice
04-10-2025 | 12:30
Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat că premierul Ilie Bolojan este un om foarte serios şi ferm şi crede că se va ţine de ceea ce a spus şi anume să demisioneze în cazul în care pachetul 2 de reforme nu va trece de CCR. 

autor
Vlad Dobrea

Abrudean a declarat că speră să nu se ajungă în această situaţie.

Mircea Abrudean a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă premierul Ilie Bolojan în cazul pachetul 2 de reforme nu va trece de Curtea Constituţională.

”Domnul Bolojan e un om foarte serios şi foarte ferm. Dacă a spus un lucru, eu cred că se va ţine de ceea a spus. Sigur este decizia unilaterală a domniei sale. Eu sper să nu ajungem în această situaţie, pentru că România nu îşi permite să avem o astfel de situaţie. Eu cred că, în acest moment, Ilie Bolojan este printre foarte puţinii, dacă nu singurul om care are responsabilitatea, fermitatea şi credibilitatea necesară să facă aceste reforme. Nu cred că am vrea să ne întoarcem în altă postură, în care vine cineva de la zero să ia taurul de coarne şi să negocieze, să rezolve problema ţării. Eu cred că nu e cazul şi sper să nu ajungem la această situaţie”, a afirmat preşedintele Senatului.

El a fost întrebat în cazul în care pachetul 2 nu va trece la CCR ce putere va mai avea Ilie Bolojan să spună oamenilor că vrea să facă reforme, dar că nu îl lasă Curtea Constituţională.

Citește și
Ilie Bolojan
Bolojan despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024: Politicienii, nu serviciile secrete, sunt principalii vinovați

”Sigur că va fi o problemă de legitimitate, aşa cum a spus-o foarte bine şi premierul. Înseamnă că nu mai prezint încrederea necesară, nu mai am legitimitatea necesară şi înseamnă că nu mai pot să fac reforme. De aceea şi discuţia despre demisie. iar ideea de a rămâne un premier de formă nu există din punctul de vedere al acestui premier. Aşa cum ne-a obişnuit, omul vrea să facă treabă, sfinţeşte locul, pe unde a fost a făcut lucruri bune. Şi nu vorbim doar de Oradea, vorbim şi la Senat A început o reformă, a promovat-o şi, până la urmă, şi-a dovedit efectele. Şi iată că efectele se văd inclusiv în buget, inclusiv în rectificarea bugetară în care am renunţat, am dat înapoi bugetului de stat 10 milioane de lei tocmai din această reformă”.

Sursa: News.ro

Etichete: demisie, ilie bolojan, presedintele Senatului,

Dată publicare: 04-10-2025 12:30

Articol recomandat de sport.ro
FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial
FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial
Citește și...
Bolojan despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024: Politicienii, nu serviciile secrete, sunt principalii vinovați
Stiri Politice
Bolojan despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024: Politicienii, nu serviciile secrete, sunt principalii vinovați

Premierul Ilie Bolojan susţine că principalii responsabili pentru anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 sunt oamenii politici, nu serviciile secrete.

Bolojan a anunțat interzicerea cumulului pensiei cu salariul până la finalul lunii. „Suntem pe cale să găsim formula”
Stiri Politice
Bolojan a anunțat interzicerea cumulului pensiei cu salariul până la finalul lunii. „Suntem pe cale să găsim formula”

Premierul Ilie Bolojan a subliniat vineri importanţa reformei în administraţia locală şi centrală, menţionând că urmează să fie identificată formula constituţională pentru a pune în aplicare interdicţia cumulului pensiei cu salariul.

Ce a spus Ilie Bolojan despre posibila candidatură a Maiei Sandu în România: „O şi cunosc personal”
Stiri Politice
Ce a spus Ilie Bolojan despre posibila candidatură a Maiei Sandu în România: „O şi cunosc personal”

Premierul Ilie Bolojan susţine că nu s-a gândit la scenariul în care Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, ar putea candida la alegerile prezidenţiale din România, după ce-şi va termina al doilea mandat la Chişinău.

Recomandări
Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție
Stiri actuale
Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție

Reforma administrației este o urgență pentru a ține cheltuielile sub control, spune prim-ministrul Ilie Bolojan, la bilanțul primelor 100 de zile de guvernare.

Rușii au lovit un tren plin cu pasageri în regiunea ucraineană Sumîi. Zeci de victime raportate | Video
Stiri externe
Rușii au lovit un tren plin cu pasageri în regiunea ucraineană Sumîi. Zeci de victime raportate | Video

Forțele armate ruse au atacat gara din comunitatea Șostka din regiunea ucraineană Sumîi, a anunțat pe 4 octombrie șeful administrației regionale, Oleg Grigorov. El a spus că trenul de pasageri Șostka-Kiev a fost lovit.

Ciclonul mediteranean a adus iarna în octombrie. Inundații pe străzile din Capitală, copaci doborâți și ninsori la munte
Stiri actuale
Ciclonul mediteranean a adus iarna în octombrie. Inundații pe străzile din Capitală, copaci doborâți și ninsori la munte

Ciclonul mediteranean care a ajuns în România a măturat jumătate de țară și a adus iarna la început de octombrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Octombrie 2025

02:02:29

Alt Text!
Superspeed
S9E21

21:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Andrei Bănuță la Întrebarea mesei rotunde

41:12

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28