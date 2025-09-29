Coaliția de guvernare a ajuns la un acord privind rectificarea bugetară. Cum ar urma să se împartă banii

Stiri Politice
29-09-2025 | 11:38
guvern

Coaliţia de guvernare s-a reunit, luni, la Palatul Victoria, într-o nouă şedinţă, pentru a continua discuţiile despre forma finală a proiectului privind rectificarea bugetară. Banii ar urma să se ducă în special la pensii, salarii și investiții.

autor
Cristian Anton

Liderii coaliției de guvernare s-au întâlnit luni la sediul Guvernului pentru ultimele discuții asupra formei finale a proiectului de rectificare bugetară. 

Potrivit Ioanei Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Executivului, aliații au ajuns la un acord, iar proiectul ”va fi adoptat de guvern miercuri sau joi”, în funcție de avizare.

La reuniune au fost prezenţi, între alţii, premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, Cseke Atilla (UDMR), Ionuţ Moşteanu (USR), Varujan Pambuccian, liderul Grupului minorităţilor naţionale din Parlament.

Calculele făcute până acum arată că banii se vor duce cu prioritate pentru salarii, pensii și investiții, iar concluzia analizei de la Finanțe este că nu sunt suficienți bani pentru a acoperi toate cererile de finanțare.

Citește și
Bolos si Ciolacu
„Magie” bugetară la Guvern. Pe o creștere economică mai mică decât estimarea inițială se face rectificare „pe plus”

”Nu putem asigura 80 de miliarde de lei, cât au cerut ordonatorii”, a declarat ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

Astfel, ministerele mari, de forță, vor avea suplimentări de buget de câteva miliarde de lei fiecare - este cazul Ministerului Muncii, care plătește pensiile și alocațiile, și care va primi în total 5,5 miliarde de lei.

De asemenea, Ministerul Transporturilor și cel al Dezvoltării, care gestionează proiecte de infrastructură națională și locală, vor avea fiecare alocări de peste 2 miliarde de lei. 

În schimb, portofolii mai mici - precum Cultura - vor avea alocate doar câteva milioane, deși au cerut o sumă de 60 de ori mai mare.

Nicușor Dan: Trebuie să dăm un semnal pentru oamenii care ne-au împrumutat cu bani că suntem serioși

Duminică, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, întrebat cum priveşte situaţia din coaliţie, că în acest moment în coaliţie există stabilitate, dovadă fiind faptul că măsurile luate în cele trei luni de la instalarea Guvernului Bolojan au fost adoptate prin consens.

Totodată, şeful statului a subliniat că discuţia cea mai importantă din coaliţie săptămâna aceasta este cea legată de rectificarea bugetară.

"Discuţia cea mai importantă de săptămâna viitoare e discuţia pe rectificare, pentru că noi trebuie să dăm un semnal pentru oamenii care ne-au împrumutat cu bani, şi sunt mulţi, că suntem serioşi. Şi rectificarea care va fi agreată săptămâna asta şi proiectul legii de buget pe 2026, care va fi făcut în cursul lunii noiembrie, sunt argumente pentru toţi oamenii care se uită la noi că suntem pe direcţia de stabilitate", a afirmat Nicuşor Dan duminică.

Anterior, premierul Ilie Bolojan a prefigurat faptul că rectificarea bugetară ar urma să fie aprobată marţi, într-o şedinţă extraordinară de guvern. 

Cum se împart banii la rectificarea bugetară

Sursa: StirilePROTV, Agerpres

Etichete: guvern, rectificare bugetara, coalitie, discutii,

Dată publicare: 29-09-2025 11:38

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Tanczos Barna: Multe instituții s-au obișnuit să cheltuie tot bugetul în primele 8 luni și apoi să ceară bani la rectificare
Stiri Politice
Tanczos Barna: Multe instituții s-au obișnuit să cheltuie tot bugetul în primele 8 luni și apoi să ceară bani la rectificare

Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, miercuri seară, că sunt foarte multe instituţii care se obişnuiseră să îşi cheltuiască bugetul în primele şapte-opt luni şi apoi să ceară bani la rectificare, însă a adăugat că acest lucru nu se va mai întâmpla.

„Magie” bugetară la Guvern. Pe o creștere economică mai mică decât estimarea inițială se face rectificare „pe plus”
Stiri Economice
„Magie” bugetară la Guvern. Pe o creștere economică mai mică decât estimarea inițială se face rectificare „pe plus”

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) a modificat în scădere la 2,8%, de la 3,4% anterior, proiecţia de creştere economică pentru anul acesta, Produsul Intern Brut urmând să se cifreze la aproape 1.769 miliarde de lei.

Guvernul a anunțat prima rectificare bugetară din ultimul an și jumătate. Cine va primi bani în plus
Stiri Economice
Guvernul a anunțat prima rectificare bugetară din ultimul an și jumătate. Cine va primi bani în plus

Deficitul bugetului general consolidat reprezintă 6,94% din PIB, în creştere cu 1,94 puncte procentuale faţă de programul iniţial, potrivit notei de fundamentare a rectificării bugetare de stat pe anul 2024, publicată de Ministerul Finanţelor.

Liderii PSD și PNL caută surse de bani la buget. Între timp, spitalele intră în colaps iar farmaciștii ies în stradă
Stiri actuale
Liderii PSD și PNL caută surse de bani la buget. Între timp, spitalele intră în colaps iar farmaciștii ies în stradă

Liderii PSD și PNL s-au întâlnit, luni după-amiază, la Vila Lac 2, pentru a căuta împreună soluții la această criză financiară, dar și pentru a discuta despre o eventuală rectificare bugetară.

Prima rectificare bugetară din an, anunțată de Ministrul Finanțelor. Programele naționale de sănătate vor reprimi fonduri
Stiri Economice
Prima rectificare bugetară din an, anunțată de Ministrul Finanțelor. Programele naționale de sănătate vor reprimi fonduri

Guvernul are în plan o rectificare bugetară după ce intră în vigoare Legea cu noile măsuri fiscale, a transmis ministrul Finanțelor, informează Profit.ro.

Recomandări
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Rezultate alegeri Moldova 2025 - Procesul de centralizare a rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova a început după închiderea secțiilor de votare la ora 21:00. 

Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial
Stiri externe
Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial

Pro-europenii au câștigat alegerile parlamentare cruciale pentru Republica Moldova, care se străduie să rămână în afara controlului Rusiei, comentează luni presa internațională.

Ratele la bancă se măresc semnificativ de la 1 octombrie. Care sunt soluțiile pentru a mai ușura povara IRCC
iBani
Ratele la bancă se măresc semnificativ de la 1 octombrie. Care sunt soluțiile pentru a mai ușura povara IRCC

Cresc din nou ratele de la 1 octombrie. Indicele IRCC urcă la un nivel record, de peste 6 la sută, astfel că cei care au credit cu dobândă variabilă vor plăti mai mult.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 29 Septembrie 2025

03:12:27

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fără adăpost

42:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 17

43:18

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28