Coaliția de guvernare a ajuns la un acord privind rectificarea bugetară. Cum ar urma să se împartă banii

Coaliţia de guvernare s-a reunit, luni, la Palatul Victoria, într-o nouă şedinţă, pentru a continua discuţiile despre forma finală a proiectului privind rectificarea bugetară. Banii ar urma să se ducă în special la pensii, salarii și investiții.

Liderii coaliției de guvernare s-au întâlnit luni la sediul Guvernului pentru ultimele discuții asupra formei finale a proiectului de rectificare bugetară.

Potrivit Ioanei Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Executivului, aliații au ajuns la un acord, iar proiectul ”va fi adoptat de guvern miercuri sau joi”, în funcție de avizare.

La reuniune au fost prezenţi, între alţii, premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, Cseke Atilla (UDMR), Ionuţ Moşteanu (USR), Varujan Pambuccian, liderul Grupului minorităţilor naţionale din Parlament.

Calculele făcute până acum arată că banii se vor duce cu prioritate pentru salarii, pensii și investiții, iar concluzia analizei de la Finanțe este că nu sunt suficienți bani pentru a acoperi toate cererile de finanțare.

”Nu putem asigura 80 de miliarde de lei, cât au cerut ordonatorii”, a declarat ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

Astfel, ministerele mari, de forță, vor avea suplimentări de buget de câteva miliarde de lei fiecare - este cazul Ministerului Muncii, care plătește pensiile și alocațiile, și care va primi în total 5,5 miliarde de lei.

De asemenea, Ministerul Transporturilor și cel al Dezvoltării, care gestionează proiecte de infrastructură națională și locală, vor avea fiecare alocări de peste 2 miliarde de lei.

În schimb, portofolii mai mici - precum Cultura - vor avea alocate doar câteva milioane, deși au cerut o sumă de 60 de ori mai mare.

Nicușor Dan: Trebuie să dăm un semnal pentru oamenii care ne-au împrumutat cu bani că suntem serioși

Duminică, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, întrebat cum priveşte situaţia din coaliţie, că în acest moment în coaliţie există stabilitate, dovadă fiind faptul că măsurile luate în cele trei luni de la instalarea Guvernului Bolojan au fost adoptate prin consens.

Totodată, şeful statului a subliniat că discuţia cea mai importantă din coaliţie săptămâna aceasta este cea legată de rectificarea bugetară.

"Discuţia cea mai importantă de săptămâna viitoare e discuţia pe rectificare, pentru că noi trebuie să dăm un semnal pentru oamenii care ne-au împrumutat cu bani, şi sunt mulţi, că suntem serioşi. Şi rectificarea care va fi agreată săptămâna asta şi proiectul legii de buget pe 2026, care va fi făcut în cursul lunii noiembrie, sunt argumente pentru toţi oamenii care se uită la noi că suntem pe direcţia de stabilitate", a afirmat Nicuşor Dan duminică.

Anterior, premierul Ilie Bolojan a prefigurat faptul că rectificarea bugetară ar urma să fie aprobată marţi, într-o şedinţă extraordinară de guvern.

