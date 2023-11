Liderii PSD și PNL caută surse de bani la buget. Între timp, spitalele intră în colaps iar farmaciștii ies în stradă

Slaba finanțare a sistemului de sănătate este departe de a se rezolva, iar spitalele sunt la un pas de colaps. Conturile multor unități sanitare sunt goale, în condițiile în care nu mai au medicamente sau materiale pentru curățenie. Guvernul a alocat din fondul de rezervă mai puţin de jumătate din cât este nevoie, pentru luna aceasta şi restanțele din octombrie.

Angajații caselor de asigurări de sănătate sunt în proteste de mai multe zile, iar farmaciștii se pregătesc și ei să iasă în stradă.

''Avem referat de reactivi de la laboratorul de analize medicale pe care nu-l putem onora, pentru că nu avem din ce să-l plătim, mai avem un referat de materiale de curățenie. Noi le ținem deoparte momentan, pentru că nu avem bani, strictul necesar, ei asta cer, nimic în plus'' spune directorul financiar de la spitalul Marius Nasta.

Situația este dramatică pentru că multe spitale nu mai au bani nici pentru strictul necesar.

Directorul financiar al spitalului Marius Nasta: „În luna noiembrie ni s-a trimis un act adițional cu 1,905 milioane, mai puțin de jumătate din luna octombrie.”

Reporter: Cum vă descurcați?

Directorul financiar al spitalului Marius Nasta: „Nu cred că ne ajung acești bani nici de salarii”

Iar pentru luna decembrie sunt bugetați 300 de lei. Se întâmplă la Institutul Marius Nasta şi Spitalul Bagdasar.

„Eu când am venit și am văzut acest buget pe luna decembrie am zis că nu e adevărat, că nu este vorba de un spital'' a adăugat el.

Că nu sunt bani, se vede și din rafturile goale ale farmaciilor din spitale.

Anca Facă, farmacistă Marius Nasta: „Comparativ cu bugetul alocat pentru 2022, în aceeași perioadă în 2023, bugetul a fost cam o treime. Ceea ce s-a reflectat în achiziția de medicamente''.

Lipsa de finanțare îi afectează inclusiv pe cei cu boli cronice, care nu mai primesc tratamentele din programele naționale de sănătate. Spitalul Colentina, de exemplu, a rămas fără imunoglobulină, iar medici de aici au cerut medicamentele celor de la Colțea. Doar că astfel de împrumuturi sunt soluții pe termen scurt, care nu rezolvă nevoile tuturor pacienților''

Iar cei 1,7 miliarde de lei alocați de Guvern din fondul de rezervă din 4 miliarde de lei, cât au fost solicitaţi, nu reprezintă nici jumătate din suma necesară doar pentru luna noiembrie. Banii sunt încă pe circuitul de avizare de la Ministerul de Finanțe.

Dincolo de aceste probleme, angajații caselor de asigurări de sănătate au făcut proteste și au amenințat cu greva. Din iulie și până acum, 500 de angajați și-au dat demisia din cauza salariilor mici. Acum, autoritățile au decis să le aprobe măririle salariale cerute de la începutul verii.

Costin Dumitru, BNS: „Un medic auditor, după 20 de ani de profesie, are un venit net la casă de 4.600 de lei, posturi vacante, la Cluj, concursuri peste concursuri, nu vin oamenii să se angajeze. Din 2018 au avut veniturile salariale înghețate''.

Andrei Baciu, președinte CNAS: „În această formulă, nu are un impact asupra bugetului de stat, existând fondurile necesare la CNAS pentru plata acestor salarii''.

Mâine ar trebui să se voteze în Parlament acest document legislativ, care prevede aceste creșteri.

În plus, farmaciștii au anunțat că miercuri vor organiza un protest în fața Guvernului.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 13-11-2023 19:39