Analist politic: Victoria lui Ciprian Ciucu ar fi o victorie pentru Bolojan, ”o înfrângere pentru președintele Nicușor Dan”

Dacă rezultatele exit-poll la alegerile pentru Primăria Capitalei vor fi confirmate de rezultatele oficiale, atunci victoria lui Ciprian Ciucu va fi ”o înfrângere pentru președintele Nicușor Dan”, este de părere Cristian Pîrvulescu.

Invitat în ediția specială a Știrilor Pro TV de duminică, după încheierea votului la alegerile locale parțiale, profesorul de științe politice a declarat că ”este obligatoriu să fim foarte prudenți” față de aceste rezultate exit-poll, din cauza ”experiențelor pe care le-am avut în ultima vreme”.

Cristian Leonte, jurnalist: Avem un învingător, în acest moment, domnule Pîrvulescu?

Cristian Pîrvulescu, politolog: ”Avem, conform exit-poll-urilor, un învingător. Nu știm dacă el va fi confirmat de vot. Diferența, ați spus-o și dumneavoastră ... După experiențele pe care le-am avut în ultima vreme, eu cred că este obligatoriu să fim, din respect față de telespectatorii Pro TV, foarte prudenți. Pentru că vorbim de o prezență mică la vot, vorbim despre acele caracteristici demografice care dau specificitate votului acestuia. M-am uitat și peste secțiile de vot, pentru că Autoritatea Electorală Permanentă ne-a pus această posibilitate la dispoziție, și am văzut diferențe foarte importante. Mi-e foarte greu să fac aprecieri. Așa au apărut în aceste eșantioane, pentru că ... e tot un tip de sondaj și exit-polul. Este un tip de sondaj care se realizează la ieșirea de la urne, unde apar aceleași probleme care apar pentru sondaje în general, respectiv cele legate de eșantionare și de non-răspunsuri. Da, se întâmplă asta. Este deja ceva caracteristic. Mai există și sondaje care au fost făcute astăzi telefonic. Întâmplarea a făcut că am fost și eu într-unul din panelurile care au răspuns, ceea ce de obicei nu mi se întâmplă. Mi se întâmplă de câteva ori în viață. INSCOP, da. Este o cercetare care a fost făcută telefonic și care merge în aceeași zonă, dar numărarea voturilor de fiecare dată ne spune exact ce se întâmplă și trebuie să spunem că la o prezență atât de redusă la vot vom avea rezultate cvasi-finale înainte de miezul nopții”.

Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului, ”o victorie importantă pentru Ilie Bolojan”

Întrebat de jurnalistul Cristian Leonte ce ar însemna victoria lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei din 7 decembrie, Pîrvulescu a declarat că s-ar produce mai multe efecte pe plan politic.

Ăn primul rând, a spus el, ar însemna o victoria importantă pentru președintele PNL Ilie Bolojan, dar și o înfrângere pentru președintele Nicușor Dan, care l-a susținut pe Cătălin Drulă.

Cristian Pîrvulescu, politolog: ”Înseamnă în primul rând alegeri anticipate la sectorul șase, dar ar fi fost și la sectorul patru dacă ar fi fost domnul Băluță. Vom vedea. Dar, în orice caz, înseamnă o victorie importantă pentru PNL, care nu a mai avut această poziție de foarte multă vreme. Este o victorie importantă pentru Ilie Bolojan, pentru primul ministru și președintele partidului, care a mizat pe Ciprian Ciucu și l-a sprijinit. Este probabil un balon de oxigen pentru guvern, a cărei stabilitate era pusă sub semnul întrebării. Este o înfrângere pentru președintele Dan, chiar dacă comentariile sale de astăzi lăsau să se înțeleagă că nu e atât de important. Este! Pentru că aceste alegeri au avut o semnificație națională, în contextul acesta. Dar vor trebui reconstituite relațiile în interiorul coaliției, în București, pentru că relațiile dintre PNL și USR s-au tensionat și n-au fost niciodată foarte bune. Să nu uităm că PNL și PSD au fost împreună pe liste. Și acum, la nivel guvernamental, sigur că PNL-ul iese întărit și primul ministru iese întărit. Dar, totul poate să vasculeze în funcție de decizia Curții Constituționale, care nu va întârzia multă vreme.”

Anca Alexandrescu ”este cam acolo unde se afla și AUR, și Simion, și Georgescu”

Cât despre candidatul independent Anca Alexandrescu, susținută de George Simion și partidul său, AUR, profesorul Cristian Pîrvulescu este de părere că a contat foarte mult notorietatea sa.

Cristian Pîrvulescu, politolog: ”Da, dar totuși este o persoană care nu a apărut de nicăieri. Avea notorietate, la un moment dat, legându-și numele de Călin Georgescu și apoi de AUR. A beneficiat și de acest suport. Cu siguranță a primit voturi în special din zona respectivă. Este cam acolo unde se afla și AUR, și Simion, și Georgescu, dar este o eroare să facem o comparație de genul ăsta. Este rezultatul domniei sale și contează foarte mult notorietatea pe care a avut-o, dar și votul antisistem, totuși, pentru că e un vot de protest. Pentru că a fost o mare eroare și o mare temere, acest 7 decembrie este între 6 și 8, data la care Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor și data la care era programat al doila tur. A fost un risc, dar până la urmă se vede că în București această dorință de revanșă a celor care se simt furați la alegerile de anul trecut n-a existat.”

”PSD a fost afectat de candidatura doamnei Alexandrescu”

”PSD și-a luat măsuri de prevedere. Au ținut congresul târziu tocmai pentru că au luat în calcul un astfel de lucru. Trebuie să spunem că PSD a obținut un rezultat onorabil, pentru că electoratul PSD din București nu este un electorat dominant. Doamna Firea obținută victoria în 2016 în condiții excepționale, care nu mai puteau fi reproduse. A fost înfrântă și în 2020 și în 2024. Deci, până la urmă, PSD a fost afectat de candidatura doamnei Alexandrescu, cu siguranță, pentru că există o proximitate ideologică între electorii PSD și electorii AUR, care a contat. Dar, până la urmă, dacă vă uitați și la rezultatele estimate la domnul Drulă și la doamna Ciceală, o să vedeți că și acolo fractura din interiorul USR a contat și probabil mâine vom face calcule pe voturi mult mai clare.” - a mai spus Cristian Pîrvulescu în ediția specială a Știrilor Pro TV de duminică, 7 decembrie.

