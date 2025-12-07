Cătălin Drulă, după afișarea primelor exit-poll-uri: „Ciucu va avea în USR un partener în toate proiectele pentru Capitală”

„Îl cunosc pe Ciprian Ciucu de multă vreme, îi doresc să pună în munca sa priceperea pe care o are şi să-şi găsească resursele de a învinge obstacolele pe care o să le înfrunte şi să aibă curaj, iar pe noi, cei de la USR, ne va avea ca un partener în toate proiectele pentru Capitală. Pe noi cei de la USR ne va avea ca pe un partener în toate proiectele pentru Capitală. Mă bucur că în această campanie am putut să vorbim și despre lucrurile mai puțin plăcute care s-au întâmplat în București pentru că e important să le corectăm pentru viitor și aici mă refer la urbanism și vă spun că în Parlament e în fază finală Codul Urbanismul care aduce toate autorizațiile de construire la Primăria Capitalei și referendumul votat de bucureșteni trebuie implementat de urgență, este și jalon în PNRR. De asemenea, problema bugetului, prima problemă pe care o va avea viitorul primar al Capitalei este bugetul pe 2026, există legea depusă în Parlament pentru implmenetarea referendumului, noi o susținem cu aceeași tărie. Le cerem tuturor partidelor să susțină această lege, în rest, consilierii generali USR vor fi parteneri în proiectele bune pentru oraș. Vreau să mai spun ceva și despre sistemul de vot. L-am auzit pe domnul Ciucu spunând ieri că vrea ca acestea să fie ultimele alegeri într-un singur tur, să nu mai avem acum decât alegeri în doua tururi. Este primar nou ales, are o legitimitate mare, este vicepreședinte al PNL, îl are alături pe domnul Bolojan, Dominic Fritz, USR susține două tururi. Nu există majoritate în Parlament în acest moment pentru două tururi. Trebuie acum în decembrie să trecem această lege. Le mulțumesc bucureștenilor care ne-au dat încrederea și au crezut în proiectul nostru și le spunem că le rămânem alături de București. Eu sunt bucureștean de o viață, îmi cresc familia aici, îmi doresc ca acest oraș să înflorească, îmi doresc ca orice primar general ar fi să aibă succes, dar în același timp cred cu fermitate că acest succes este posibil doar pe baza unor reforme, de aceea l-am și îndemnat pe Ciprian să aibă curaj pentru că trebuie acest curaj pentru reforme”, a transmis Cătălin Drulă, însoțit de membrii USR.

Candidatul PNL Ciprian Ciucu are 32,7% din voturi la alegerile de duminică pentru primarul general al Capitalei, iar candidatul PSD Daniel Băluţă are 26,3%, conform unui exit-poll CURS-AVANGARDE, pe baza datelor obţinute până la ora 19.30.

