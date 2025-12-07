Vlad Gheorghe: „Scorul Ancăi Alexandrescu e un semnal de mare îngrijorare. Un vot extremist pe care nu îl putem ignora”

Candidatul independent Vlad Gheorghe, care îl susține pe Ciprian Ciucu, a declarat că victoria acestuia este meritată.

"Felicitări Ciprian Ciucu, este o victorie meritată cu peste 6-7 procente peste cele mai optimiste sondaje! Bucureştenii au înţeles pericolul şi au votat calculat, inteligenţa colectivă a făcut diferenţa. Dar există şi un semnal de mare îngrijorare, (...) Anca Alexandrescu are în jur de 20%, un pericol real vot extremist pe care nu îl putem ignora şi motivul pentru care am făcut acest pas lângă Ciprian Ciucu şi Ilie Bolojan", a scris Vlad Gheorghe, duminică, pe Facebook.

Potrivit acestuia, Anca Alexandrescu, candidat al Alianţei electorale "Dreptate pentru Bucureşti" la Primăria Capitalei, cu un scor aproape dublu faţă de candidatul USR la Bucureşti, arată că este nevoie de o schimbare a abordării faţă de oameni a curentului politic reformist. "Aceasta este discuţia pe care trebuie să o avem serios de mâine încolo", a adăugat Vlad Gheorghe.

Până la ora 23:00 s-au centralizat 83% dintre secțiile de vot din București.

Rezultate ore 23:00:

Ciprian Ciucu - 35,25 %

Anca Alexandrescu - 22,56 %

Daniel Băluță - 20,86 %

Cătălin Drulă - 13,80 %

Ana-Maria Ciceală - 5,85 %

Restul candidaților nu au tins pragul de 1%.

