Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. A câștigat alegerile cu peste 35% dintre voturile bucureștenilor

Alegeri locale 2025
07-12-2025 | 23:27
Ciprian Ciucu, primarul ales al Capitalei
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar al Sectorului 6, a fost ales noul primar al Capitalei. Pe 7 decembrie au avut loc alegerile locale parțiale, iar bucureștenii l-au ales pe noul primar cu peste 35% dintre voturile exprimate.

Aura Trif

Pe listele de vot au fost înscriși 17 candidați validați oficial. Prezența la vot în București a fost de peste 32%, mai puțin față de ultimele alegeri locale din 2024.

După numărare voturilor din peste 93% dintre procesele verbale, Ciprian Ciucu este, matematic, primarul Capitalei, cu peste 190.000 de voturi, fiind urmat de candidata Anca Alexandrescu, candidată sprijinită de AUR, cu circa 120.000 de voturi și de Daniel Băluță, candidatul PSD, primar în sectorul 4 al Capitalei, cu aproximativ 111.000 de voturi. 

Actualul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fost candidatul susținut de PNL pentru funcția de primar general al Bucureștiului, la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025. A avut poziția a patra pe buletinul de vot.

Ciucu a declarat că vrea să facă din București ”proiectul vieții mele”.

”O să avem mult de muncă împreună la Primăria Municipiului București. O să avem multe proiecte de trecut și, așa cum am spus și în această campanie, vreau să fac din București proiectul vieții mele. Și asta nu pentru termen scurt, ci pentru termen lung, pentru că orașele care se schimbă cu adevărat au nevoie de primari care să stea pe termen lung primari și să-și poată pune în aplicare viziunea”, a fost prima reacție a lui Ciprian Ciucu după afișarea exit-poll-urilor.

Ciprian Ciucu i-a mulțumit în primul rând președintelui PNL, Ilie Bolojan, pentru că a avut încredere în el atunci când l-a susținut pentru a candida la funcția de primar general, dar și lui Vlad Gheorghe, liderilor REPER și lui Ludovic Orban.

Cine este Ciprian Ciucu, noul primar ales al Capitalei

Ciprian Ciucu, în vârstă de 47 de ani, s-a născut în 16 martie în Pitești și este de profesie ”analist politic” … sau cel puțin așa a fost trecut de către colegii săi din PNL pe lista de candidați din 2019, când a candidat fără succes la alegerile pentru Parlamentului European.

El este căsătorit cu Cristina Simona Ciucu, după cum rezultă din declarația sa de avere din 2024, iar soția sa se ocupă de ”management financiar” la Centrul Român pentru Politici Europene, unul dintre principalele think-tank-uri românești specializate în afaceri europene.

Ciprian Ciucu a fost comentator politic al săptămânalului Observator Cultural, unde a avut o rubrică permanentă, și a publicat în Dilema Veche și România Liberă. De asemenea, în Cotidianul a avut o rubrică permanentă pe teme de educație.

După ce a absolvit, în anul 2000, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Științe Politice, Ciprian Ciucu a intrat în diverse ONG-uri, precum Asociația Română pentru Libertate și Dezvoltare, unde se ocupa de relația cu presa.

Apoi, a ajuns la Președinția României, în calitate de ”specialist relații publice”, unde a stat aproximativ un an în perioada 2000-2001, și s-a mutat apoi la Oficiul Național de Cadastru Geodezie și Cartografie, unde principala sa sarcină a fost tot de ”responsabil relații cu presa”, după cum a scris chiar el în CV-ul publicat pe site-ul Primăriei Sectorului 6, pe care o conduce.

Și la cadastru a stat tot aproximativ un an, după care s-a mutat la Consiliul Economic și Social, unde a fost angajat ca ”referent de specialitate (expert integrare europeană)”. Iar după aproximativ un an a plecat la un alt ONG, Centrul Educația 2000+, unde s-a angajat ca manager de relaţii publice şi marketing, timp de 4 ani, până în 2007.

În februarie 2015, organizația APADOR-CH anunța că a avut loc ”o premieră”, prin alegerea lui Ciprian Ciucu în funcția de președinte al noului Consiliu Național de Integritate, deoarece el provenea din ”societatea civilă”.

În 2019, Ciucu a anunțat, într-o postare pe Facebook, că a fost numit președinte al Agenției Funcționarilor Publici și că a demisionat din funcția de consilier în CGMB, fiind o poziție executivă la rang de secretar de stat incompatibilă cu altă funcție publică.

În decembrie 2019 a fost numit președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Tot în 2019 a candidat fără succes din partea PNL la alegerile europarlamentare, pe poziția 18.

Iar la alegerile locale din 2020 a fost desemnat candidat pentru primăria Sectorului 6 al Bucureștiului din partea PNL, susținut și de Alianța USR-PLUS, câștigând postul de primar. În 2024, Ciprian Ciucu a câștigat un nou mandat, cu peste 60% din voturile exprimate.

Controversele în care a fost implicat Ciprian Ciucu AICI.

În declarația sa de avere din 2024, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a menționat că deține proprietăți, conturi bancare, dar și credite.

