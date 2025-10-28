Daniel Băluță este oficial candidatul PSD la Primăria Capitalei. „Bucureştiul are nevoie să intre într-un proces de depanare”

Daniel Baluta
Consiliul Politic Naţional al PSD a validat, marţi, candidatura lui Daniel Băluţă pentru Primăria Capitalei, a anunţat preşedintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu.

 

Stirileprotv

"Am avut şedinţa Consiliului Politic Naţional, forul statutar care validează candidaturile Partidului Social Democrat atât la funcţiile de preşedinte de Consiliu judeţean, cât şi la funcţia de primar al municipiilor reşedinţă de judeţ sau primar al municipiului Bucureşti. Am supus atenţiei colegilor din CPN, în primul rând, propunerea care a venit din partea Organizaţiei de Bucureşti ca Daniel Băluţă să fie candidatul PSD la Primăria Municipiului Bucureşti, în unanimitate, colegii din CPN au validat această propunere. De asemenea, colegii din CPN au validat propunerea, ca urmare a deciziei doamnei Gabriela Firea pe care o ştiţi, ca Daniel să preia interimar şi conducerea PSD Bucureşti. De asemenea, acest lucru a fost validat în unanimitate. Am supus atenţiei validarea candidaturii domnului Marcel Ciolacu pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. A fost validată şi această propunere", a informat Grindeanu, la sediul central al PSD.

Actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluţă, a declarat marţi, după ce a fost validat, că Bucureştiul are nevoie să intre „într-un proces de depanare”.

”Aş vrea să încep cu o lecţie personală pe care am învăţat-o din meseria mea, aceea de medic. Când un om ajunge la tine bolnav, nu poţi să te apuci să-i faci planuri de viitor. Întâi tratezi ceea ce doare, stabilizezi starea generală şi redai sănătatea. Abia atunci poţi să clădeşti mai departe, abia atunci te gândeşti la ceea ce urmează. La fel este şi un oraş”, a spus Daniel Băluţă, după şedinţa conducerii PSD, potrivit News.ro.

Băluţă a mai declarat că ”Bucureştiul are nevoie să intre într-un proces de depanare, are nevoie să fie pus pe picioare, să funcţioneze zi de zi şi să nu mai fie un şantier continuu, iar apoi putem să construim împreună viitorul lui”.

Ștefania Szabo
Reacție din spitalul din Buzău după moartea directorului medical Ștefania Szabo. „Să realizăm care ne sunt limitele”

Daniel Băluţă a mai spus că îşi doreşte ”un Bucureşti pentru oameni, un oraş unde apa caldă şi căldura nu sunt un privilegiu, ci o normalitate, un oraş unde spitalele noi dau încredere, unde traficul nu ne fură viaţa, unde curăţenia şi siguranţa sunt fapte, nu promisiuni”.

PSD va avea candidaţi şi în celelalte 12 localităţi în care se organizează alegeri pe 7 decembrie, a precizat liderul social-democrat.

Sursa: Agerpres/News.ro

