Ciucu, Băluță și Drulă au început bătălia pentru Primăria Capitalei pe TikTok și Facebook. Ce postează candidații

Stiri Politice
03-11-2025 | 19:30
Cu mai puțin de o lună înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei lupta pentru voturi s-a dezlănțuit în mediul online.

autor
Teodora Suciu

Pe lângă sublinierea realizărilor obținute în funcţiile publice deţinute până acum, candidații își prezintă familiile, ori hobby-urile.

Ciprian Ciucu își prezintă pe TikTok proiectele realizate ca primar al sectorului 6.

Îl vedem și alături de cetățeni jucând baschet sau șah, ori dându-se pe skateboard.

Pe Facebook, unde are peste 80 de mii de urmăritori, a postat versuri în engleză din melodia lui Frank Sinatra, My Way. Asta după ce ieri, la anunțarea candidaturii lui Cătălin Drulă, președintele USR, Dominic Fritz, l-a atacat voalat.

În plus, i-a rugat pe urmăritorii săi să-l ajute să aleagă nişte fotografii pentru campanie.

Dacă în unele poze este serios, în altele zâmbește ori ține în brațe o pisică.

Contracandidatul sau Daniel Băluță este urmărit pe Facebook de aproape 110 mii de oameni, iar pe TikTok - de 9 mii. Prin intermediul unor filmări și-a prezentat echipa și și-a luat fanii la birou.

Ajunge și acasă, într-o zi de duminică petrecută în familie.

Și Cătălin Drulă, în prezent deputat de Timiș, își etalează pe rețele sociale realizările - inclusiv de pe vremea când era ministru. Dar postează și imagini din momentele petrecute cu cei doi copii ori cu susținătorii:

Răspunde și întrebărilor venite de la internauți.

Cei trei politicieni sunt în acest moment cel mai bine clasați conform sondajelor de opinie.

Alături de ei și-au mai anunțat intenția să intre în cursas Liviu Negoiță, din partea PUSL, George Burcea din partea POT, Ana Ciceală, de la SENS - URS, și independenții Vlad Gheorghe, Dan Trifu, Anca Alexandrescu și Alexandru Zidaru. 

