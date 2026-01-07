România pierde milioane de lei pentru formarea medicilor care nu ajung să profeseze, în timp ce spitale nu au personal

Statul pierde milioane de lei pentru instruirea absolvenților de medicină care nu ajung să profeseze. După șase ani de facultate, plătiți din bani publici, mii de tineri rămân în afara sistemului sanitar, spune ministrul Sănătății.

Asta în timp ce zeci de spitale nu au personal suficient.

Responsabilii vor să introducă din nou specializarea de medic generalist, cu o pregătire accelerată de doi-trei ani, care va fi un liant între rezidenți și medicii specialiști.

Anual, din facultățile de medicină ies mii de absolvenți care nu prind un loc la rezidențiat, care pleacă peste hotare ori pur și simplu renunță la cariera medicală.

Pregătirea fiecăruia costă cam 19.000 de lei pe an, ceea ce, pentru cei șase ani de medicină, înseamnă o investiție de câteva milioane de lei - pentru toți.

Bani pierduți, pentru că acești absolvenți nu ajung să practice medicina la noi. Asta în timp ce, în unitățile sanitare, se închid secții ori nu pot fi asigurate gărzile din lipsă de personal, iar pacienții au de suferit.

România este una dintre puținele țări din Europa în care, deși au o diplomă de medic, absolvenții nu pot obține dreptul de liberă practică dacă nu sunt medici rezidenți. În Germania, de pildă, unde nu există rezidențiat, cei care termină facultatea de medicină se pot angaja direct, printr-un interviu la spital.

Iuliu Torje, medic primar ATI Germania: „În încercarea de a reduce lipsa de personal specializat din spitale, ministrul Sănătății vorbește despre reîntroducerea stagiaturii pentru medic generalist.”

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Pe lângă rezidențiat, să introducem o nouă formă de pregătire prin stagiatură, masterat profesional, doi sau trei ani, după finalizarea acestei stagiaturi prin care este plimbat prin mai multe specialități: unitatea de primiri urgențe, medicină internă, ambulanță. Obține un titlu de medic generalist, nu va fi specialist, dar este o formă de a practica medicina reglementată de medic generalist.”

Corespondent Știrile PRO TV: „După terminarea stagiaturii, medicul generalist se va putea înscrie pentru obținerea unui atestat de studii complementare, care poate varia de la șase luni la un an, astfel încât să fie și mai bine pregătit pentru a trata anumite patologii. Astfel poate ajunge medic generalist cu atestat de medicină de urgență, de medicină de laborator sau de medicină de familie, de exemplu.”

Potrivit ultimelor statistici OECD, România are o rată de 3,7 medici la 1.000 de locuitori, fiind sub media europeană de 4,3.

