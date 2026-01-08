Kevin Keegan, fostul căpitan al naționalei Angliei, a fost diagnosticat cu cancer

Kevin Keegan (74 ani), fostul căpitan al echipei Angliei şi fost selecţioner al naţionalei engleze de fotbal, urmează un tratament împotriva unui cancer recent diagnosticat, conform unui comunicat de presă difuzat de familia sa, miercuri, preluat de AFP.

„Kevin Keegan a fost internat recent în spital pentru un examen medical amănunţit, după simptome abdominale persistente. În urma investigaţiilor s-a descoperit un cancer, pentru care Kevin va urma un tratament", se arată într-un comunicat publicat de Newcastle, unul din fostele sale cluburi.

„King Kev. Suntem alături de tine în fiecare clipă. Îţi dorim restabilire completă şi rapidă", a transmis Newcastle pe contul de X.

Dublul câştigător al „Balonului de Aur" (1978, 1979) a fost unul dintre cei mai talentaţi atacanţi ai generaţiei sale, cu o carieră efectuată în mare parte la Liverpool, club cu care a devenit campion al Europei în 1977, apoi la Hamburger SV şi Newcastle.

Cel supranumit „King Kev" a înscris 21 de goluri şi a disputat 63 de meciuri pentru echipa Angliei, pe care a condus-o ca selecţioner în perioada 1999-2000.

El şi-a început cariera de antrenor pe banca lui Newcastle (1992-1997), dar le-a mai antrenat pe Fulham şi Manchester City.

