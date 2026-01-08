Kevin Keegan, fostul căpitan al naționalei Angliei, a fost diagnosticat cu cancer

Stiri externe
08-01-2026 | 09:48
Kevin Keegan
Profimedia

Kevin Keegan (74 ani), fostul căpitan al echipei Angliei şi fost selecţioner al naţionalei engleze de fotbal, urmează un tratament împotriva unui cancer recent diagnosticat, conform unui comunicat de presă difuzat de familia sa, miercuri, preluat de AFP.

autor
Ioana Andreescu

„Kevin Keegan a fost internat recent în spital pentru un examen medical amănunţit, după simptome abdominale persistente. În urma investigaţiilor s-a descoperit un cancer, pentru care Kevin va urma un tratament", se arată într-un comunicat publicat de Newcastle, unul din fostele sale cluburi.

„King Kev. Suntem alături de tine în fiecare clipă. Îţi dorim restabilire completă şi rapidă", a transmis Newcastle pe contul de X.

Dublul câştigător al „Balonului de Aur" (1978, 1979) a fost unul dintre cei mai talentaţi atacanţi ai generaţiei sale, cu o carieră efectuată în mare parte la Liverpool, club cu care a devenit campion al Europei în 1977, apoi la Hamburger SV şi Newcastle.

Cel supranumit „King Kev" a înscris 21 de goluri şi a disputat 63 de meciuri pentru echipa Angliei, pe care a condus-o ca selecţioner în perioada 1999-2000.

Citește și
Cristian Chivu
Cristi Chivu taxează un rival din Serie A: „Asta lasă un miros urât”

El şi-a început cariera de antrenor pe banca lui Newcastle (1992-1997), dar le-a mai antrenat pe Fulham şi Manchester City.

România pierde milioane de lei pentru formarea medicilor care nu ajung să profeseze, în timp ce spitale nu au personal

Sursa: Agerpres

Etichete: cancer, fotbalist, Anglia,

Dată publicare: 08-01-2026 09:19

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Incredibil! Fotbalistul era să facă KO un fan la prezentarea oficială
VIDEO Incredibil! Fotbalistul era să facă KO un fan la prezentarea oficială
Citește și...
Soldat din Buzău condamnat la închisoare după ce a bătut arbitrul la un meci de fotbal
Stiri Justitie
Soldat din Buzău condamnat la închisoare după ce a bătut arbitrul la un meci de fotbal

Sentință fără precedent în justiția militară. Tribunalul Militar București i-a stabilit unui soldat de la o unitate militară din Buzău o pedeapsă de un an de închisoare, după un incident violent provocat pe un teren de fotbal.  

Cristi Chivu taxează un rival din Serie A: „Asta lasă un miros urât”
Stiri Sport
Cristi Chivu taxează un rival din Serie A: „Asta lasă un miros urât”

Românul Cristian Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, a transmis că echipa sa este pregătită să lupte pentru titlu în prima ligă italiană de fotbal, după victoria obţinută în deplasare cu Atalanta (1-0), duminică.

Ionuț Radu, al treilea meci consecutiv fără gol primit în campionatul Spaniei, după remiza cu Real Oviedo
Stiri Sport
Ionuț Radu, al treilea meci consecutiv fără gol primit în campionatul Spaniei, după remiza cu Real Oviedo

Celta Vigo, echipa portarului român Ionuţ Radu, a terminat la egalitate în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Real Oviedo, într-un meci din etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Spaniei, disputat sâmbătă.

Recomandări
Cod portocaliu și galben de viscol și ninsori puternice în mai multe județe. Care sunt zonele vizate de vreme rea. HARTĂ
Vremea
Cod portocaliu și galben de viscol și ninsori puternice în mai multe județe. Care sunt zonele vizate de vreme rea. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi o informare meteorologică de vreme severă, valabilă până sâmbătă dimineață în mai multe zone din țară.

România pierde milioane de lei pentru formarea medicilor care nu ajung să profeseze, în timp ce unele spitale nu au personal
Stiri Sanatate
România pierde milioane de lei pentru formarea medicilor care nu ajung să profeseze, în timp ce unele spitale nu au personal

Statul pierde milioane de lei pentru instruirea absolvenților de medicină care nu ajung să profeseze. După șase ani de facultate, plătiți din bani publici, mii de tineri rămân în afara sistemului sanitar, spune ministrul Sănătății.

România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”
Vremea
România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”

Meteorologii avertizează că începând din 7 ianuarie un nou ciclon mediteranean va traversa România și va aduce un nou episod de precipitații intense.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Ianuarie 2026

47:38

Alt Text!
La Măruță
7 Ianuarie 2026

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59