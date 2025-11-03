Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL

03-11-2025 | 11:22
Ciprian Ciucu, Daniel Băluță
colaj foto / Agerpres

Un sondaj realizat de Novel Research în perioada 24-31 octombrie 2025, la comanda PNL, arată o competiție strânsă pentru Primăria București. Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) au peste 24% în intenția de vot.

Claudia Alionescu

Potrivit sondajului, clasamentul votanților cu opțiune declarată este următorul:

➤Ciprian Ciucu (PNL) – 26,4%

➤Daniel Băluță (PSD) – 24,5%

➤Cătălin Drulă (USR) – 18,7%

George Burcea
Actorul George Burcea, candidat POT la Primăria Capitalei. Fostul soț al Andreei Bălan a fost prins drogat la volan în 2020

➤Anca Alexandrescu (independent) – 15,0%

➤Ana-Maria Ciceală (SENS, URS.PDF) – 10,5%

➤Alți candidați – 4,9%

Profilul votanților

Ciprian Ciucu atrage mai ales votanți din Sectorul 1 și Sectorul 4, cu educație superioară și vârstă între 30-44 de ani.

Daniel Băluță are sprijin mai mare în Sectorul 5 și 6, predominant în rândul votanților cu educație medie.

Cătălin Drulă este preferat de tinerii între 18-29 de ani, iar Anca Alexandrescu este mai „sprijinită” în Sectorul 3.

Participare estimată

Participarea la vot este estimată la 67,6% dintre bucureșteni, însă raportată la metodologia BEC aceasta ar corespunde unei prezențe de circa 52%.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.001 respondenți, reprezentativ pentru populația adultă (18+) din București.

Când au loc alegerile

Guvernul a stabilit data de duminică, 7 decembrie 2025, pentru organizarea alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, Consiliul Judeţean Buzău şi pentru primari în mai multe localităţi.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 03-11-2025 10:57

