Cristian Popescu Piedone a anunțat că îl susține pe Daniel Băluță la alegerile pentru Primăria Capitalei

Fostul primar Cristian Popescu Piedone a anunțat, miercuri, că nu va candida din nou la alegerile pentru Primăria Capitalei și că îl va susține, în schimb, pe candidatul PSD, Daniel Băluță.

Piedone a declarat că ”prin protocolul discutat cu domnul primar general Băluță” s-a decis ca ”organizația PNRR București să susțină necondiționat candidatura domnului Băluță la Primăria Generală a Capitalei” și că acest lucru ”se pune în practică de astăzi”.

Ulterior, Piedone a afirmat că și-a ales acțiunea ”în nume personal, nu și în numele partidului”, precizând că la el în partid există ”libera opinie”.

”Sunt astăzi prezent aici, bucuros că am deschis primul sediu și bucuros să vă spun că prezența mea și liniștea că nu candidez la Primăria Capitalei nu le mai dă insomnii, dar pot să vă spun că domnul Ciucu și domnul Drulă n-are rost să mai cheltuiască banii, pentru că prin protocolul discutat cu domnul primar general Băluță, ca organizația PNRR București să susțină necondiționat candidatura domnului Băluță la Primăria Generală a Capitalei se pune în practică de astăzi.

Deci, dacă vorbim în real, doi competitori și aduceți-vă aminte că la congres, neștiind cine își va anunța, am spus de Anca Alexandrescu ca o profesionistă, vorbesc de cele trei mandate de premieri care le are și unul cu primarul general Sorin Oprescu, are o experiență administrativă pentru că nu te punea, nu te ținea consilier.

Așa că eu astăzi mi-am ales acțiunea în nume personal, nu și în numele partidului. La mine în partid libera opinie, cum și domnul secretar mai târziu vă va pune și o ... vă va expune un proiect al Partidului Național Reformare al României.

Astăzi, eu văd bătaia între, mai ales că aseară am văzut pentru, am văzut candidatura oficială a doamnei Anca Alexandrescu, văd dacă o va susține AUR-ul, nu am informația asta. Dacă va merge independent, dar indiferent, cei doi sunt în afara jocului, Ciucu și cu Drulă.”, a spus Cristian Popescu Piedone.

Recent, Piedone a fost trimis în judecată de DNA , pentru că în perioada când conducea ANPC ar fi divulgat informații privind un control care urma să se desfășoare la un hotel din Sinaia, oferind astfel operatorului șansa de a evita sancțiunile.

