Scandal privind planșeul Unirii din București. Nicușor Dan vrea să oprească șantierul primarului Daniel Băluță: ”Este ilegal”

Astfel, edilul general a încercat să oprească lucrările. În scenă și-au făcut apariția și echipaje de poliție.

Despe reparații se vorbește de mult timp, mai ales că la ultima expertiză specialiștii au constatat un grad de risc în zonă, de 4 din 5.

La câteva ore după ce angajații Primăriei Sectorului 4 au început lucrările în parcul din Piața Unirii, primarul general Nicusor Dan, însoțit de politia locală a municipiului București, a mers în zonă ca să oprească șantierul, care - potrivit edilului - nu are autorizație de construire eliberată de Primăria Capitalei.

Nicușor Dan: ”Niste cetățeni au pus aici niște garduri pe un teren care nu le aparține și noi o să le luăm”.

De partea cealaltă, polițiștii locali de la sectorul 4 au făcut zid și i-au oprit pe angajații primăriei generale să ridice gardurile.

Conflictul dintre cei edili durează de câteva săptămâni, și asta pentru că primarul de sector a cerut o autorizație în regim de urgență pentru începerea lucrărilor, în timp ce Nicușor Dan a refuzat să i-o acorde, în lipsa unor documente.

De cealaltă parte, primarul de sector insistă că a obținut toate documentele și autorizația de construire de la colegul sau Robert Negoiță, de la sectorul 3, pentru că de acest sector ține porțiunea de beton.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4: ”Aceasta este documentația despre care primarul susține că a fost întocmită pe genunchi. A fost emisă autorizația de construire, care stă la baza începerii lucrărilor. Întrebarea legimită este de ce sectorul 3 a emis autorizația de construire. Inspectoratul de stat în construcții a constatat că sectorul 3 e autoritate deliberativă, zona respectivă e proprietatea Ministerului Mediului prin Apele Rromâne, cu care Primăria Sectorului 4 are un protocol, prin urmare am putut intra în acea zonă, orice alta măsură e abuzivă, municipalitatea nu are competență în acea zonă”.

Cei de la Apele Romane ne-au transmis, însă, că planșeul nu le aparține, ci doar cursul de apă de sub acesta. În plus, există un protocol între Apele Romane și Primăria Sectorului 4, prin care administrația de sector se obligă să NU înceapă execuția fără toate avizele obținute.

Primarul general susține că bucata de beton care urmează să fie reparată îi aparține, așa că el este cel care trebuie să dea autorizația.

Nicușor Dan: ”Nu înțeleg de ce din două în două zile ne oprim toți din treburi pentru mofturile unui primar care nu e în stare să ia niște avize și vrea să ia niste bani înainte să ia niște avize. Noi suntem aici pe un teren care e în administrarea primăriei Municipiului București. Administrarea nu i-a fost cedată și nu-i va fi cedată, și nu îi va fi cedată până nu va veni cu o autorizație legală. Am văzut în presă o autorizație de construire cu multiple elemente de ilegalitate, nu poate să dea primarul de sector o autorizație pe un element de infrastructură care aparține Primăriei Capitalei”.

De pe șantier, primarul general a mers direct la o secție de poliție, doar că agenții i-au explicat că nu pot să ridice gardurile și nici să decidă cine este proprietar.

Pentru ca acest planșeu vechi de aproape 100 de ani să fie reparat, statul va da peste 750 de milioane de lei.

