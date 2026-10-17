Premierul desemnat a vorbit vineri seară despre miniștrii PSD din cabinetul cu care se va prezenta săptămâna viitoare în fața Parlamentului. El a răspuns la întrebările legate de speculațiile din spațiul public legate de faptul că compoziția guvernului său a fost decisă de social-democrați și de către președintele Nicușor Dan.

Luca Niculescu a mai fost întrebat și dacă sunt membri ai cabinetului său pe care i-a ales el, nu președintele sau conducerea PSD, dar a evitat să răspundă.

„Guvernul va fi al României, chiar dacă sunt miniștri din partidul care și-a asumat responsabilitatea de a intra la guvernare (n.r. PSD), invitația a fost lansată mai multor partide. Chiar dacă sunt tehnicieni și experți implicați, va funcționa ca o singură echipă”, a declarat Luca Niculescu.

Motivele pentru care Marian Neacșu face parte din lista de miniștrii a lui Luca Niculescu

Premierul desemnat a fost întrebat și despre prezența lui Marian Neacșu, lider PSD cu o condamnare penală la activ, dar care a fost reabilitat, pe lista sa de miniștri, ca șef al Internelor, dar și ca unic vicepremier.

„Marian Neacșu a fost ministru în multe dintre guvernele pe care le-am văzut în ultimii ani, este un om competent în administrația română și va fi vicepremier în guvernul acesta”, a mai adăugat Luca Niculescu.

Controversele legate de prezența lui Marian Neacșu în guvernul Luca Niculescu au pornit de la faptul că cariera liderului PSD este marcată şi de o condamnare penală. În 2016, acesta a fost condamnat definitiv la şase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, după ce şi-a angajat fiica la propriul cabinet parlamentar, fiind ulterior reabilitat. Trebuie precizat că discuțiile pe marginea prezenței sale în Executiv au apărut și în timpul cabinetului condus de Ilie Bolojan, din care Neacșu a făcut parte.

Cazul a reprezentat una dintre controversele importante din parcursul său public. Ulterior, Neacşu a continuat să ocupe funcţii politice şi administrative, inclusiv în conducerea Guvernului şi în structurile de conducere ale PSD.

Guvernul Luca Niculescu are 12 reprezentanţi ai PSD, inclusiv un ministru delegat pentru Învăţământ Preuniversitar, dar şi şase independenţi.

Dacă înțelegerea dintre Luca Niculescu, PSD, PNL și UDMR este respectată, atunci Guvernul propus ar avea o majoritate confortabilă la învestire, de 279 de voturi, cu sprijinul minorităților naționale, UPR și PACE-Întâi România.

Miniștrii PSD din guvernul Luca Niculescu:

Viceprim-ministru şi Ministru al Afacerilor Interne- Marian Neacşu; Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale– Florin Barbu; Ministrul Sănătăţii- Alexandru Rogobete; Ministrul Muncii- Florin Manole; Ministrul Economiei- Daniel Zamfir; Ministrul Justiţiei- Radu Marinescu; Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei- Alexandru Stoica; Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii- Ştefan Ovidiu Popa; Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor- Natalia Intotero; Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Mihai Ghigiu; Ministrul Apărării Naţionale- Ştefan Radu Oprea; Ministrul Delegat pentru Învăţământ Preuniversitar - Ionescu Sorin – Gabriel.

Miniștrii independenți din guvernul Luca Niculescu: