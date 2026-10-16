Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, s-a referit la componenţa guvernului propus de Luca Niculescu, potrivit News.ro.

„Dacă PNL va da un vot de instalare, asta nu înseamnă că e un vot de susţinere sau că PNL ar gira componenţa unui astfel de guvern. Trebuie să recunoaştem că acest guvern, dacă va trece, este un guvern care se bazează pe deciziile preşedintelui României, care l-a nominalizat pe domnul Luca Niculescu în calitate de premier şi pe decizia PSD de a intra în guvern şi de a face propunere de miniştri. Aceasta este realitatea. Prin urmare, cei care au făcut aceste propuneri, PSD-ul şi le asumă”, a declarat Ilie Bolojan, vineri seară, la Digi24.

Când i s-a atras atenţia că Marian Neacşu a fost condamnat penal, iar numele lui Florin Manole apare în scandalul cu zborul către Mykonos, Bolojan a declarat: „La ce vă aşteptaţi de la PSD? Vă gândeaţi că, nu ştiu, doamna Olguţa Vasilescu o să o propună pe doamna Andrea Chiş la Justiţie, sau pe domnul Marinescu? Vă gândeaţi că l-ar pune pe Siegfried Mureşan sau pe domnul Manda?”.

Preşedintele PNL a afirmat că acestea sunt resursele pe care le are PSD, el referindu-se la lista miniştrilor social-democraţi din guvernul propus de Luca Niculescu.

„Adică astea sunt rezervele, resursele umane pe care le are PSD-ul. Nu am alte aşteptări (...) Asta poate să propună Partidul Social Democrat, asta poate să facă şi, sigur, eu personal nu am nişte speranţe deosebite că lupul îşi schimbă năravul. Nu cred în asta", a adăugat Bolojan.

Guvernul Luca Niculescu este format din 12 reprezentanţi ai PSD.

Reprezentanţii PSD din Guvern sunt:

1. Viceprim-ministru şi Ministru al Afacerilor Interne - Marian Neacşu

2. Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Florin Barbu

3. Ministrul Sănătăţii - Alexandru Rogobete

4. Ministrul Muncii - Florin Manole

5. Ministrul Economiei - Daniel Zamfir

6. Ministrul Justiţiei - Radu Marinescu

7. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei - Alexandru Stoica

8. Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii - Ştefan Ovidiu Popa

9. Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Natalia Intotero

10. Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Mihai Ghigiu

11. Ministrul Apărării Naţionale - Ştefan Radu Oprea.

12. Ministrul Delegat pentru Învăţământ Preuniversitar - Ionescu Sorin - Gabriel

Marian Neacşu, unul dintre cei mai experimentaţi oameni din PSD, propunerea partidului pentru funcţia de vicepremier şi ministru de Interne în viitorul Guvern, a fost condamnat definitiv la şase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, după ce şi-a angajat fiica la biroul său parlamentar.

În presă au apărut informaţii despre două zboruri cu avioane private care au transportat, la începutul lui iulie 2026, la doar câteva zile distanţă, un judecător constituţional, politicieni şi oameni de afaceri - unii dintre ei cu probleme penale. Operate de Toyo Aviation, cele două zboruri au avut destinaţii exclusiviste: Nisa şi Mykonos.

Potrivit Pressone, cele 13 persoane de la bordul aeronavei de tip Embraer Legacy 600, care au zburat spre insula grecească Mykonos, sunt Cristian Deliorga, judecător al Curţii Constituţionale, Marius Cătălin Croitoru, preşedintele Tribunalului Constanţa, Petre-Florin Manole, fost ministru al Muncii, Victor Ponta, deputat şi fost prim-ministru, István-Loránt Antal, senator UDMR, Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Ovidiu Ioan Silaghi, secretar general al CCIR şi fost ministru al Transporturilor, Bogdan Stelian Mîndrescu, directorul general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, Gruia Stoica, proprietarul grupului Grampet, condamnat definitiv pentru trafic de influenţă, Gabriel Daraban, fratele lui Mihai Daraban şi director comercial al companiei de stat Oil Terminal, Ion Virgil Lixandru, om de afaceri din Constanţa, fost consilier local şi Florin Cârstocea, om de afaceri din Constanţa.