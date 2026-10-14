Ba chiar și-au împărțit, dar nu frățește cu premierul desemnat, ministerele din viitorul cabinet. PSD a pus mâna pe nu mai puțin de 11 portofolii, inclusiv Apărarea, iar Sorin Grindeanu trebuie să demonstreze că Guvernul mixt PSD-tehnocrat poate face treabă mai bună decât a făcut Ilie Bolojan.

La învestirea cabinetului pot contribui și zvonurile dinspre Cotroceni, care spun că președintele ia în calcul alegerile anticipate, dacă Luca Niculescu înregistrează un eșec.

Social-democrații par că și-au împărțit ministerele, deși lista s-a schimbat de la o oră la alta.

Potrivit unor surse politice, Radu Marinescu s-ar putea întoarce la Justiție, Alexandru Rogobete la Sănătate, iar Florin Manole la Muncă. Pe lista social-democraților mai apar Radu Oprea la Apărare, Natalia Intotero la Mediu, Daniel Zamfir la Economie, Florin Barbu la Agricultură, Mihai Ghigiu la Fonduri Europene și Alexandru Stoica la Dezvoltare. Pentru Transporturi este vehiculat numele lui Ștefan Ovidiu Popa, liderul deputaților PSD.

La Interne ar putea ajunge Marian Neacșu, care ar urma să fie și singurul vicepremier al Guvernului. Neacșu a fost condamnat definitiv în 2016 pentru conflict de interese și ulterior reabilitat.

În același cabinet Niculescu urmează să fie cooptați și oameni din afara PSD, precum Sorin Costreie la Educație, Alexandru Nazare la Finanțe și Dan Neculăescu la Externe.

O noutate ar fi înființarea unui minister dedicat Comunicațiilor și Inteligenței Artificiale, pentru care este luată în calcul numirea unui tehnocrat.

Tensiuni în PNL după ce conducerea a anunțat că va vota guvernul Luca Niculescu

Între timp, parlamentarii PNL au votat consultativ să susțină instalarea Guvernului Niculescu, dar să rămână în opoziție. Liberalii vor un acord direct cu premierul desemnat, sub forma unui pact de neagresiune, dar în anumite condiții.

Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL: „Plecăm de la ideea că sunt chestiuni de bun-simț, de angajamentele României, nu de un partid politic sau altul, nu negociem poziții. La niciun nivel”.

Decizia a provocat însă nemulțumiri în partid. Liberalii care îl contestă pe Ilie Bolojan și-ar fi dorit să guverneze alături de PSD.

Lucian Bode, deputat PNL: „Cei care au decis această strategie să răspundă pentru ea!”

Lucian Blaga, senator PNL: „Va fi semnat cu premierul, nu cu PSD. Dacă rămânem în toate angajamentele pe care le avem, cele legate de parteneri, de buget, atunci nu avem nicio problemă”.

Și cei de la UDMR ar fi dispuși să voteze instalarea Guvernului Niculescu, fără să intre însă la guvernare. Și aceștia ar urma să încheie un acord separat cu premierul desemnat.

USR rămâne pe poziție și nu va susține nicio formulă de guvernare din care face parte PSD.

Radu Miruță, USR: „Într-o formă în care PSD va fi la guvernare, cerând în programul de guvernare anularea măsurilor de până acum. România are nevoie de un guvern, dar nu are nevoie de un guvern în orice condiții”.

Luca Niculescu vrea să depună joi lista miniștrilor și programul de guvernare în Parlament, iar audierile și votul de învestire ar putea avea loc la începutul săptămânii viitoare.