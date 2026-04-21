Ce spune Constituția că se întâmplă după ce un partid iese de la guvernare. Emil Boc: ”Lucrurile sunt destul de simple”

5.000 de membri PSD au votat în proporție de 97,7% în favoarea retragerii sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, iar miniștrii PSD ar urma să își depună demisiile miercuri seară (22 aprilie) sau joi dimineață (23 aprilie), au precizat surse pentru Știrile PRO TV.

Fostul premier Emil Boc spune că, după ce PSD își va retrage miniștrii, Guvernul va funcționa în continuare, fără blocaj, deoarece - spune el - Constituția are soluții clare.

Cine este Emil Boc și de ce contează afirmațiile sale

Liberalul Emil Boc este unul dintre cei mai vechi politicieni români, fost premier al României în două rânduri și primar al Clujului. A trecut personal printr-o situație similară celei de acum — în 2009 — și cunoaște din interior mecanismele constituționale.

De asemenea, potrivit CV-ului din Parlament, el este conferențiar universitar doctor la Universitatea Babeș-Bolyai, specializat în drept constituțional și instituții politice, predând cursuri de profil la Facultatea de Științe Politice. A publicat lucrări de specialitate și a predat despre sistemul politic românesc, libertăți publice și proceduri constituționale.

Ce poate face Bolojan dacă PSD își retrage miniștrii

Primul scenariu descris de Emil Boc este cel mai simplu: conform Constituției, premierul Bolojan are la dispoziție 45 de zile în care poate numi alți membri ai guvernului în locul miniștrilor PSD care vor pleca, fără să fie nevoie de aprobarea Parlamentului.

„În condițiile în care partenerii de la PSD își mențin opțiunea de a ieși de la guvernare, timp de 45 de zile, premierul Bolojan are posibilitatea să desemneze din rândul membrilor guvernului alți miniștri pentru a ocupa portofoliile. Am avut și eu o asemenea situație în 2009", a declarat Emil Boc.

Practic, în această perioadă, ministerele rămase fără titular pot fi preluate temporar de alți membri ai cabinetului, fără o criză formală. Este un mecanism de urgență prevăzut de Constituție tocmai pentru astfel de situații.

Ce se întâmplă după cele 45 de zile

Dacă în cele 45 de zile nu se rezolvă situația, premierul merge în fața Parlamentului cu o propunere de schimbare a compoziției politice a guvernului — adică înlocuirea miniștrilor PSD cu miniștri din PNL sau cu tehnocrați.

„După 45 de zile, te duci în fața Parlamentului cu schimbarea compoziției politice, propunând alți membri în locul miniștrilor PSD, fie din PNL, fie tehnocrați. Își asumă politic premierul împreună cu Partidul Național Liberal și cu ceilalți parteneri de guvernare", a explicat Boc.

Dacă Parlamentul aprobă această schimbare, guvernul continuă să funcționeze în noua formulă.

Dacă nu o aprobă, situația devine ... și mai interesantă.

Surpriza constituțională: un guvern respins de Parlament poate rămâne totuși în funcție

Unul dintre cele mai puțin cunoscute aspecte ale Constituției României este că, dacă Parlamentul respinge schimbarea compoziției politice a guvernului, acel guvern nu cade automat. Dimpotrivă, el rămâne în funcție până când o altă majoritate politică se constituie și poate forma un nou cabinet.

„Dacă schimbarea compoziției politice este aprobată de Parlament, lucrurile merg mai departe. Dacă nu este aprobată de Parlament, acest guvern rămâne în continuare cu puteri depline", a subliniat fostul premier.

Cu alte cuvinte, opoziția nu poate pur și simplu să blocheze guvernul și să aștepte. Dacă nu are o alternativă clară și o majoritate care să susțină un nou cabinet, guvernul actual continuă să guverneze.

Acest aspect a fost subliniat și de Petre Lăzăroiu, fost judecător al Curții Constituționale: ”Faptul că nu se duce în Parlament, nu are nicio sancțiune. Rotește miniștri. Numește un interimar și după 45 de zile îi rotește. E posibil să stea și un an, doi”.﻿