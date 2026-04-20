AUR a anunțat ce face dacă PSD depune moțiune de cenzură pentru demiterea premierului Bolojan: ”Nu vreau să fiu idiot util”

Președintele AUR, George Simion, a anunțat, luni, într-o conferință de presă, cum va acționa formațiunea politică pe care o conduce dacă PSD va depune o moțiune pentru demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, din care face parte și PSD.

Știrea este în curs de actualizare! PSD nu va putea forța demiterea lui Ilie Bolojan din funcția de premier al României fără ajutorul parlamentarilor AUR, în condițiile în care PNL, USR și UDMR au anunțat deja că îl susțin pe Ilie Bolojan. George Simion afirmă că AUR își dorește organizarea de alegeri anticipate și a precizat că parlamentarii săi vor vota ”eventuale moțiuni de cenzură”, dar și că AUR va depune propria sa moțiune de cenzură. ”Poziția AUR exprimată în ultimele săptămâni și în ultimele luni rămâne la fel. Ne dorim întoarcerea la democrație, întoarcerea la voința poporului român. Ne dorim alegeri anticipate, care cu siguranță vor arăta o altă arhitectură politică. Și-l contrazic iarăși pe Nicușor Dan și, din acest punct de vedere, președintele Călin Georgescu a avut dreptate și a avut dreptate de multe ori. De aceea, din punctul meu de vedere, românii trebuie să stea liniștiți. AUR rămâne alături de poporul român, nu are rost să se impacienteze unii și alții. Citește și Ședință la PNL în timp ce PSD decide ieșirea din Guvernul Bolojan. Declarații la ora 20:00 Vom vota eventuale moțiuni de cenzură, vom depune propria noastră moțiune de cenzură. Totodată, vrem să vedem ce se întâmplă dacă, până la urmă, PSD-ul oprește baletul putere-opoziție și se decide să îl demită pe Ilie Bolojan. Vrem să știm care sunt următorii pași, că dacă pleacă Ilie Bolojan și vine o altă copie, poate mai palidă, poate mai puțin încruntată, nu va ajuta ca poporul român să o ducă mai bine. Nu ne va ajuta pe noi AUR să atingem pacea socială și reconcilierea dorită. Trebuie să vedem care sunt pașii următori. Îi așteptăm pe toți la dialog.”, a afirmat George Simion.

Surse politice au declarat pentru Știrile PRO TV că PSD va depune moțiune de cenzură săptămâna viitoare împotriva Guvernului lui Ilie Bolojan, aceasta fiind singura modalitate pentru a forța demiterea lui Bolojan din fruntea Executivului. La rândul său, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat că dacă premierul Ilie Bolojan nu va ţine cont că Guvernul şi-a pierdut majoritatea şi nu poate funcţiona fără o majoritate parlamentară, depunerea unei moţiuni de cenzură de către PSD ”e un fapt posibil”.

George Simion, despre anunțul senatorului PSD Zamfir: ”Nu vreau să fiu idiot util” Întrebat de jurnaliști dacă AUR ar vota o moțiune de cenzură depusă de PSD, așa cum a anunțat senatorul social-democrat Daniel Zamfir, liderul AUR George Simion a declarat că nu vrea să fie un ”idiot util”, precizând că ... ”așteptăm să vedem că se întâmplă lucrul ăsta”, dacă PSD va depune într-adevăr o moțiune de cenzură. ”Așteptăm să vedem că se întâmplă lucrul ăsta. Eu nu sunt convins, înțeleg știrile pe surse venite și declarațiile domnului Zamfir ... Dar eu nu sunt convins că domnul Zamfir va depune o moțiune de cenzură. Adică îi respect și pe colegii senatori de opoziție, dar să sărim așa când vrea PSD-ul nu e în caracterul meu. Eu am făcut proteste, mă știți, din liceu, în facultate, împotriva celor care au capturat puterea în 1989, în 1990, și nu vreau să fiu idiot util.”, a mai spus Simion.

George Simion: ”Eu nu sunt convins că va cădea Guvernul” Simion a mai spus că, în prezent, singura moțiune de cenzură a opoziției parlamentare este cea anunțată de AUR pentru luna mai. ”Pentru că singura moțiune a Opoziției este cea anunțată de noi pentru luna mai. Și nu există altundeva 20 de semnături sau 30 de semnături la care cei 90 de parlamentari ai noștri să acquiseze. Mi se par demersuri amatoriale și ar fi bine, inclusiv în opoziție și la putere, să ne profesionalizăm, să învățăm să îi respectăm pe cei care sunt în poziția de a anunța moțiuni de cenzură și să nu ne aruncăm cu capul înainte, făcând gafe. Ori, poate și-au dorit unii și alții să absolve PSD-ul de vina căderii acestui guvern. Dacă vrea PSD-ul să cadă acest guvern, să cadă și să-și asume acest lucru, chiar dacă nu arată foarte bine la Bruxelles.”, a mai spus Simion. De asemenea, președintele AUR nu este foarte convins că Guvernul Bolojan ar putea fi demis. ”Eu nu sunt convins că va cădea Guvernul. Asta este o proiecție lansată de o lună, o lună jumate, că vom organiza consultări. Înțeleg demersul politic, dar totodată, eu așa știu din manualul de politologie, că nu poți să fii în același timp și la putere, și în opoziție. Trebuie să dăm măștile jos și să spunem: dacă sunteți în opoziție, vedeți că opoziția are 60% dacă voi ați intrat în opoziție, are 60%, deci cade guvernul, deci găsiți altă majoritate.”, a mai spus el.

