Avem stabilitate și în Coreea de Nord, îl înțeapă din nou Sorin Grindeanu, cu trei zile înainte de referendumul intern al social-democraților care ar putea genera o criză politică. Iar președintele Nicușor Dan anunță că nu va numi un premier PSD sprijinit de AUR.

După aproape două săptămâni de tăcere, premierul Ilie Bolojan a răspuns atacurilor PSD.

Ilie Bolojan, prim-ministrul României: „Gândiți-vă că în cămara aceea pe care o mai are gospodarul, atunci când deschizi ușa vezi că ai niște șoricei, niște șobolani care sunt ca niște rozătoare, care îți rod acele alimente și e foarte plastic, știți? Am aprins becurile. Unii oameni din conducerea PSD se comportă ca și cum ar avea voturi ca pe vremea domnului Dragnea, 40 și ceva la sută”.

Mai mult, șeful Executivului anunță că nu va demisiona.

Ilie Bolojan: „Dacă aș ști că schimbarea unui om rezolvă problemele țării, n-aș avea niciun fel de rezervă să plec mâine, dar știu că nu se poate întâmpla asta. Nu voi demisiona, pentru că România are nevoie ca guvernul să lucreze. S-ar dori, probabil, să existe un premier de tip marionetă, în așa fel încât unii să fie cu răspunderea, iar alții să fie cu trasul sforilor din spate”.

Aflat în vizită în Maramureș, șeful PSD și-a continuat atacurile împotriva lui Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Ai ajuns premier cu voturile PSD. Nu ajungeai premier doar dacă erai președintele PNL-ului, care a luat 14%. Și atunci, este decent să ții cont de toată lumea din această coaliție. Vom avea o nouă realitate de luni încolo, o nouă realitate politică”.

Grindeanu a comparat atmosfera din coaliție cu cea a unui regim totalitar: „Avem stabilitate și în Coreea de Nord și lucrurile nu merg bine. Dacă nu merg în direcția bună, toate aceste lucrurile, atunci trebuie să încerci să schimbi această direcție”.

Referendumul intern din partid prin care social-democrații amenință că îi vor retrage sprijinul politic premierului este programat luni.

Ce se întâmplă cu guvernul Bolojan dacă PSD îi retrage sprijinul

Odată rămas cu un Guvern interimar, adică fără sprijinul PSD, Ilie Bolojan nu este obligat de Constituție să ceară un vot de încredere în Parlament. Asta înseamnă că țara poate fi guvernată și fără miniștri PSD, cu el premier.

Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR: „Faptul că nu se duce în Parlament, nu are nicio sancțiune. Rotește miniștri. Numește un interimar și după 45 de zile îi rotește. E posibil să stea și un an, doi”.

Caz în care PSD va căuta sprijin fie chiar în PNL, fie în opoziție, pentru a-l da jos pe Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. Iar cea mai plauzibilă variantă prin care PSD poate răsturna Guvernul Bolojan ar fi o alianță cu AUR. Însă președintele Nicușor Dan a anunțat deja că nu o va gira.

Nicușor Dan, președintele României: „Ar trebui ca eu să numesc un premier PSD, care să-mi spună că va avea susținerea AUR și asta eu nu voi face niciodată”.

Semnat în iunie anul trecut de PSD, PNL, USR, UDMR și Minorități, protocolul coaliției spune că până în aprilie 2027, funcția de prim-ministru revine PNL.