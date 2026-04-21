Tânărul a fost acuzat de incendiere după atacarea sinagogii din nord-vestul Londrei.

Tânărul în vârstă de 17 ani, cetățean britanic din Brent, a fost acuzat de incendiere fără punerea în pericol a vieți, i arată Sky News.

Ancheta efectuată de Unitatea de Combatere a Terorismului din Londra cu privire la atacul de sâmbătă din Harrow l-a desemnat drept suspect.

Poliția Metropolitană a transmis că băiatul a fost plasat în arest preventiv și va compărea marți în fața Tribunalului Magistrat din Westminster.

Acuzația vine după ce un bărbat de 19 ani și un băiat de 17 ani au fost arestați la adrese diferite, duminică seara, pe 19 aprilie.

Ambii au fost arestați sub suspiciunea de incendiere prin neglijență, cu posibile consecințe letale, și au fost duși la o secție de poliție din Londra.

Bărbatul a fost eliberat pe cauțiune în așteptarea unor anchete suplimentare.

Poliția a declarat că acuzația se referă la un presupus atac incendiator care a avut loc sâmbătă, în jurul orei 23:35, la Sinagoga Kenton United de pe Shaftsbury Avenue, în Harrow.

În jurul miezului nopții, ofițerii de la Poliția Metropolitană, care efectuau controale de securitate la sinagogile din zonă, au descoperit incendiul și au alertat Pompierii din Londra.

S-au înregistrat pagube minore și nimeni nu a fost rănit.

În ultimele săptămâni, mai multe obiective evreiești au fost ținta unor incidente separate în diferite părți ale Londrei.

Poliția Metropolitană anchetează presupuse atacuri, care nu au fost corelate între ele, petrecute vineri la fostul sediu al unei organizații caritabile evreiești din Hendon și miercuri la o sinagogă din Finchley.