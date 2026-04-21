Investigație ce vizează o procedură de înlocuire a unui elicopter Eurocopter 135, prăbușit în urmă cu aproape 10 ani, în iunie 2016, în Republica Moldova, atunci când o misiune de salvare a unui cetățean american de 64 de ani, care se afla în zona Cahul s-a transformat într-o adevărată tragedie, pentru că aparatul de zbor care fusese cumpărat de Inspectoratul General de Aviație pentru SMURD Iași, s-a prăbușit, cel mai probabil din cauza condițiilor meteo nefavorabile, ducând accidentul la moartea a patru persoane: pilotul, copilotul, medicul și asistentul.

În urma acestei tragedii s-a luat decizia înlocuiri aparatului de zbor cu unul similar, ceva mai nou, cam cu vreo 2, 3 ani, de la Airbus, din Marea Britanie, prin intermediul unei fundații dintr-un offshore.

Iar această procedură a fost considerat tăiată de procurorii militari ca fiind una nelegală, care ar fi prejudiciat bugetul statului. De altfel, Raed Arafat este suspectat, spun surse din rândul anchetatorilor, de complicitate la contrabandă, o acuzație pe care șeful DSU o respinge în mod categoric.

Într-o postare făcută pe contul său de socializare, doctor Raed Arafat spune că nu înțelege de ce este inclus în această investigație, de care se detașează absolut complet, mai ales de procedura cu pricina, afirmând că includerea sa este forțată și artificială, spunând chiar că se simte a fi victima unei campanii de denigrare și că imaginea sa are de suferit.

Raed Arafat afirmă că va pune la dispoziția anchetatorilor toate informațiile necesare, însă cere celor de la Parchetul Curții Militare de Apel să își bazeze aceste suspiciuni doar pe probe obiective. Pe de altă parte, spun acelea surse din rândul anchetatorilor, numărul celor care vor trebui să dea explicații, cel mai probabil cu statut de suspect, este mult mai mare.

Sunt vizați toți cei care au fost implicați în această procedură de înlocuire a elicopterului, de la asigurator, până la angajați ai Inspectoratului pentru Aviație, dar și de la Departamentul pentru Situații de Urgență, cel puțin deocamdată. Oficialii Parchetului Curții Militare de Apel nu oferă prea multe informații în legătură cu evoluția acestei investigații.

Spun că o fac pur și simplu din rațiuni operative, pentru a nu pune pe jar sau nu a nu le da prilej de a își face o altfel de apărare decât cea legală celor pe care îi așteaptă să vină aici pentru a da explicații.