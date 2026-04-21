„Am respectat programul de guvernare, toate deciziile au fost luate de comun acord. Minciunile pe care le propagă PSD, că n-ar fi fost de acord cu anumite lucruri, sunt o tehnică prin care încearcă să fugă de răspundere și să găsească un vinovat”, a afirmat Bolojan în timpul ședinței BEx a PNL, potrivit unor surse politice pentru Știrile PRO TV.

Astfel, Bolojan a avertizat că România nu se află pe o traiectorie stabilă și că „nu există spații mari de mișcare”, subliniind că țara „nu avea nevoie de o criză guvernamentală în acest context”.

Liderul PNL a mai criticat discursul politic al PSD, afirmând că este greu să fii credibil „dacă ții de cutii de pantofi, penthouse-uri și alte lucruri”, făcând referire la controversele actuale din spațiul public.

Bolojan a vorbit și despre ceea ce a numit un „mental de partid de 45%” în interiorul PSD, comparat cu perioada lui Liviu Dragnea, susținând că această abordare nu mai reflectă realitatea electorală.

„Am aprins lumina în încăpere, am pus reflectoarele. Le-am zis: până nu vă faceți ordine, nu vă trec bugetele. Și asta a deranjat”, a mai spus liderul liberal.

Acesta a transmis că PNL trebuie să asigure stabilitatea guvernării și să se concentreze pe responsabilitățile sale: „La talentul de a minți nu putem intra în competiție. Noi trebuie să facem ceea ce ține de noi pentru a asigura stabilitatea.”