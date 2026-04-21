Miercuri ar urma să aibă loc întâlniri cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni și, de asemenea, să fie ședință la sediul PSD privind retragerea miniștrilor, au declarat surse pentru Știrile PRO TV. Demisiile ar putea fi depuse miercuri seară sau joi.

După votul prin care PSD a decis că îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan în funcția de premier, liderii PNL se întrunesc astăzi într-o nouă ședință, pentru a-și discuta strategia.

Cei din PNL au două variante de acțiune în aceste momente, prima dintre ele este de a continua cu un guvern minoritar, împreună cu celelalte forțe politice din Parlament din zona pro-europeană: USR, UDMR și reprezentanții celorlalte minorități. Doar că UDMR spune că nu își dorește să facă parte dintr-un guvern minoritar și că trebuie renegociat acel acord de coaliție care în aceste momente nu ar mai fi valabil.

Cea de-a doua variantă luată în calcul de liberali este trecerea în opoziție, în cazul în care PSD va depune o moțiune de cenzură. Din informațiile pe care le avea le avem, PSD va face asta săptămâna vipsitoare, cel mai probabil o moțiune de cenzură care să fie votată de către cei de la AUR.