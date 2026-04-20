LIVE ACUM: Nicușor Dan, declarații de presă despre posibila criză politică din România: ” Îndemnul meu este la calm”

Președintele Nicușor Dan a participat la Forumul Educaţiei Financiare organizat de Academia de Studii Economice din Bucureşti, eveniment care a fost transmis LIVE pe www.stirileprotv.ro.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că ”probabil” că vom intra în ”turbulenţe politice”, însă există consens pe PNRR, există consens că România are buget şi va rămâne pe acest buget şi îşi va păstra traiectoria financiară. El a mai spus că speră în continuare să se găsească o formulă să continue o guvernare pro-occidentală pentru România şi să fie una solidă. Şeful statului a mai spus că dacă va fi nevoie, va face consultări ”o dată, de două ori.”

”Probabil că vom intra în turbulenţe politice, însă există consens pe PNRR, cele patru partide pro-occidentale şi minorităţile”, a spus preşedintele României.

”Al doilea lucru, există consens că România are buget şi va rămâne pe acest buget şi îşi va păstra traiectoria financiară”, a mai spus Nicuşor Dan.

”Eu sper în continuare să găsim o formulă să continuăm o guvernare pro-occidentală pentru România şi să fie una solidă”, a arătat şeful statului.

El a anunţat că, ”dacă va fi nevoie, vor face consultări o dată, de două ori”.

Criză politică în România

Astfel, PSD ar putea decide retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan. În condiţiile în care Bolojan a anunţat că nu va demisiona, PSD spune că următorul pas va fi retragerea miniştrilor săi de guvern.

Astfel, actualul Executiv îşi schimbă structura şi rămâne interimar timp de 45 de zile, interval în care este aşteptată şi o moţiune de cenzură, în Parlament.