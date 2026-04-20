LIVE ACUM: Nicușor Dan, declarații de presă despre posibila criză politică din România: ” Îndemnul meu este la calm”

Președintele Nicușor Dan, aflat la această oră la Academia de Studii Economice din Bucureşti, face declarații de presă despre posibila criză politică ce ar putea fi declanșată astăzi, în urma deciziei care va fi luată de PSD.

Cristian Matei

Președintele Nicușor Dan a participat la Forumul Educaţiei Financiare organizat de Academia de Studii Economice din Bucureşti, eveniment care a fost transmis LIVE pe www.stirileprotv.ro.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că ”probabil” că vom intra în ”turbulenţe politice”, însă există consens pe PNRR, există consens că România are buget şi va rămâne pe acest buget şi îşi va păstra traiectoria financiară. El a mai spus că speră în continuare să se găsească o formulă să continue o guvernare pro-occidentală pentru România şi să fie una solidă. Şeful statului a mai spus că dacă va fi nevoie, va face consultări ”o dată, de două ori.”

”Probabil că vom intra în turbulenţe politice, însă există consens pe PNRR, cele patru partide pro-occidentale şi minorităţile”, a spus preşedintele României.

Al doilea lucru, există consens că România are buget şi va rămâne pe acest buget şi îşi va păstra traiectoria financiară”, a mai spus Nicuşor Dan. 

”Eu sper în continuare să găsim o formulă să continuăm o guvernare pro-occidentală pentru România şi să fie una solidă”, a arătat şeful statului. 

El a anunţat că, ”dacă va fi nevoie, vor face consultări o dată, de două ori”. 

Criză politică în România

Astfel, PSD ar putea decide retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan. În condiţiile în care Bolojan a anunţat că nu va demisiona, PSD spune că următorul pas va fi retragerea miniştrilor săi de guvern.

Astfel, actualul Executiv îşi schimbă structura şi rămâne interimar timp de 45 de zile, interval în care este aşteptată şi o moţiune de cenzură, în Parlament.

Sinteza declarațiilor președintelui Nicușor Dan:

  • Să nu anticipăm. Se vor întâmpla niște lucruri în seara asta. Probabil că vom intra în niște turbulențe. Probabil că vom intra în consultări, până vom găsi stabilitate.
  • Există o tensiune socială, eu încerc să-mi păstrez rolul de mediator.
  • Trebuie să facem cu toții tot posibilul ca aceste partide pro europene să guverneze împreună.
  • Nu vreau să intrăm în scenarii. Pentru moment, în spațiul public, haideți să vedem faptele și după aceea să acționăm în consecință.
  • Există tensuni politice de mult, acum intensitatea lor a crescut.
  • În sfera politică exsită președintele, există Guvernul și există Parlament. În acest moment, problema este la Parlament, la relația dintre Guvern și Parlament. Pentru nu că vom avea o majoritate parlamentară.
  • Dacă aș avea răspunsul, care, repet, nu ține de mine în momentul acesta .... Îndemnul meu este la calm, echilibru, luciditate pentru toate părțile implicate.
  • Ceea ce există ca intenție în momentul acesta este ceea ce partidele au comunicat în mod oficial.
  • Nu știu să estimez, nu e ceva care să fie la mine. Nu cred că suntem foarte aproape de o moțiune de cenzură.
  • Pe declarațiile publice, pozițiile sunt ireconciliabile. Tot timpul, pasul unu e ușor. Pasul doi este mai greu. Întrebarea este dacă vom reuși să armonizăm niște așteptări.
  • Există consens pe PNRR, există consens pe traiectoria financiară.
  • Haideți să începem cu seara asta, să vedem faptele. Mâine dimineață vom acționa în consecință.
LIVE UPDATE: Zi decisivă la PSD. Social-democrații vor să își scoată miniștrii din Guvern și să arunce țara în criză politică

Social-democraţii se reunesc, astăzi, de la ora 17:00, la Palatul Parlamentului, într-un eveniment inedit, intitulat ”Momentul adevărului”, pentru a-şi consulta membrii cu privire la rămânerea în actuala coaliţie de guvernare.

