Pentru a trece moțiunea de cenzură este nevoie de voturile partidului AUR.

Social-democraţii se reunesc, luni, la ora 17:00, la Palatul Parlamentului, într-un eveniment inedit, intitulat „Momentul adevărului”, pentru a-şi consulta membrii cu privire la rămânerea în actuala coaliţie de guvernare.

Potrivit liderilor PSD, consultarea va avea o singură întrebare şi se va referi la retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan. În condiţiile în care premierul Bolojan a anunţat că nu va demisiona, PSD spune că următorul pas va fi retragerea miniştrilor săi de guvern.

Aproximativ 5.000 de membri PSD sunt aşteptaţi să voteze în cadrul consultării interne din PSD, pe acelaşi model folosit de partid atunci când a decis intrarea la guvernare, alături de PNL, UDMR, USR şi minorităţile naţionale.

Reacția premierului

Premierul Ilie Bolojan, susţine că, în cazul în care social-democraţii se vor retrage de la guvernare, va dispune înlocuirea oamenilor propuşi de PSD în funcţii guvernamentale.

În plus, el spune că guvernul pe care îl conduce îşi va menţine mandatul până ce va fi demis printr-o moţiune de cenzură în Parlament.

„Vom proceda conform prevederilor constituţionale. Cât timp guvernul nu este demis de către Parlament, printr-o moţiune de cenzură, el va funcţiona în termenele care sunt prevăzute de Constituţie. Acesta este un act de responsabilitate pentru ţara noastră, practic, nu o agăţare de funcţie, pentru că, v-am spus, dacă ar fi nişte soluţii la această criză, dacă dacă am vedea nişte propuneri, nu doar declaraţii generale, ce nu s-a făcut bine, ce se poate face, dar nu propuneri care n-au niciun fundament financiar în spate, pentru că asta le ştie toată lumea. Nu ne mai putem permite să facem acest lucru. De asemenea, am mai spus, mai e un motiv pentru care sunt toate tensiunile pe care le vedem, ţine de un deranj pe care în calitate de premier l-am generat. Gândiţi-vă că, indiferent de câte taxe aduni, indiferent câte economii faci, dacă nu astupi nişte găuri, dacă nu elimini nişte pierderi cronice, n-ai făcut nimic şi am învăţat asta din cei 20 de ani de administraţie", a mai spus liderul PNL.