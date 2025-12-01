Ce le urează politicienii românilor. Nicușor Dan a făcut un ”gest simbolic”. Ilie Bolojan: ”Putem trece peste greutăți”

Președinții principalelor partide parlamentare din România, cu câteva excepții, au transmis, luni, 1 decembrie, mesaje de ”La mulți ani”, cu ocazia Zilei Naționale.

Printre cei care nu au făcut nicio urare pe rețelele de socializare (până la ora publicării acestui articol, n. red.) se află Kelemen Hunor, președintele UDMR - partid aflat în prezent la guvernare, alături de PSD, PNL, USR și minoritățile naționale - precum și Dominic Fritz, proaspăt cetățean român, președinte al partidului Uniunea Salvați România (USR).

În schimb, USR a urat ”La mulți ani, dragi ROMÂNI, oriunde v-ați afla!” într-un mesaj care cuprinde și o declarație a ministrului Economiei, Radu Miruță. El spune că ”avem varianta să ne plângem în fiecare zi sau să muncim fiecare în pătrățica noastră cum putem mai bine”.

Nici președintele AUR, George Simion, nu a publicat o urare pe rețelele sociale, fiind ocupat cu ”marșul unirii”, o acțiune organizată în Alba Iulia de partidul pe care îl conduce.

”La mulți ani, români! La mulți ani, România! Astăzi suntem la Alba Iulia, locul unde în 1918 românii au spus lumii că suntem un singur neam și o singură țară. Aici s-a făcut Unirea, iar noi avem datoria să o cinstim și să o apărăm”, a precizat AUR pe pagina de Facebook.

Președintele Nicușor Dan, ”gest simbolic” de Ziua Națională

Printre primii cei care au urat ”La mulți ani, România”, a fost președintele Nicușor Dan. În mesajul publicat pe X.com, șeful statului a anunțat că i-a oferit ”domnul Ion Vasile Banu”, în vârstă de 107 ani, ”singura decorație conferită cu prilejul zilei de 1 Decembrie, un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generații de eroi care au scris cu sângele lor destinul țării noastre”.

Premierul Ilie Bolojan, președinte al PNL, mesaj de încurajare: ”Românii pot și România poate să treacă peste greutăți”

În schimb, premierul Ilie Bolojan, care este și președinte al PNL, a ales să le transmită românilor de Ziua Națională un mesaj de încurajare într-o perioadă în care România se confruntă cu probleme economice, din cauza deficitului bugetar foarte mare, care a generat majorări de taxe și impozite, dar și restructurări la companiile de stat.

Mesajul complet al lui Ilie Bolojan:

”Dragi români,

”Marea Unire din 1918 este, cred eu, cel mai frumos moment al istoriei noastre naționale. E temelia României de azi, e amintirea marilor sacrificii din Primul Război Mondial și e o lecție permanentă de solidaritate românească. 1 decembrie ne îndeamnă să avem încredere în România și în noi înșine. Românii pot și România poate să treacă peste greutăți, să urce mai sus, să construiască un viitor mai bun.

Unirea din 1918 ne-a dat dreptul de a fi o națiune întreagă, dar și datoria de a munci pentru bunăstarea națională. Datoria de român și datoria de cetățean merg mână în mână, iar atunci când ne facem această dublă datorie, România merge înainte. De aceea, fiecare serviciu public care funcționează mai eficient, fiecare lucrare bine făcută, fiecare produs de calitate și fiecare investiție de succes, publică sau privată, reprezintă o formă reală de patriotism. Vă mulțumesc tuturor celor care, prin muncă și decență, faceți o Românie mai bună. La mulți ani, România! La mulți ani, români – din țară și din diaspora!”.

De Ziua Națională, liderul PNL, Cătălin Predoiu, vrea o ”muncă inteligentă, pentru a reconecta toate energiile naționale la obiectivele de Țară”

În schimb, Cătălin Predoiu, un reprezentant important al Partidului Național Liberal, prim vicepreședinte al partidului și vice-premier al României, le transmite românilor că acum, ”mai mult decât oricând în ultimii 35 de ani, trebuie să fim uniți”.

”Aceasta înseamnă o muncă inteligentă pentru modernizarea societății, a statului și a economiei noastre. Înseamnă o muncă inteligentă pentru a reconecta toate energiile naționale la obiectivele de Țară.”, afirmă Predoiu.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu: ”Sărbătorim nu doar istoria și eroii trecutului, ci și pe oamenii prezentului”

Pe de altă parte, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a ținut să sublinieze în mesajul său că, de Ziua Națională, ”sărbătorim nu doar istoria și eroii trecutului, ci și pe oamenii prezentului”.

”1 Decembrie este ziua în care România își privește cu demnitate trecutul și cu încredere viitorul. Marea Unire de la 1918 a fost cea mai puternică dovadă că, atunci când românii își unesc forțele, pot schimba destinul unei națiuni.

Astăzi, avem datoria să ducem mai departe această lecție: să facem din România o țară modernă, respectată și puternică. Moștenirea noastră istorică se transformă, astfel, în responsabilitatea fiecărui român de a construi o țară în care copiii noștri să aibă șansa de a-și împlini visurile aici, acasă.

Iar pentru asta trebuie să adunăm energia fiecărui om care muncește, visează și iubește această țară. De aceea, de 1 Decembrie, sărbătorim nu doar istoria și eroii trecutului, ci și pe oamenii prezentului, cei care dau sens viitorului națiunii noastre.

La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor care cred în puterea unității și în viitorul acestei țări!”

Ciolacu: ”Generația noastră are o altă misiune: să facă România puternică prin respect, prin muncă”

Un alt lider PSD care le dorește românilor ”să facă România puternică prin muncă” este fostul președinte social-democrat Marcel Ciolacu:

”1 Decembrie este ziua în care România își amintește că destinul ei a fost scris prin curajul și hotărârea oamenilor. Nu doar prin vorbe, ci prin fapte: prin Unirea de la Alba Iulia, prin sacrificiul celor care au crezut că țara merită să fie întreagă.

Astăzi, generația noastră are o altă misiune: să facă România puternică prin respect, prin muncă și prin responsabilitate. Ziua Națională nu este doar despre trecut, ci despre viitorul pe care îl construim împreună – un viitor în care fiecare român să simtă că are un loc și un rost.

La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor care duc mai departe această poveste de demnitate și speranță”, a transmis Ciolacu.

Diana Șoșoacă: ”Ridicați-vǎ fruntea! Iubiți-vă țara! Apărați-vă credința”

În schimb, Diana Șoșoacă, prin partidul pe care îl conduce, SOS România, le cere românilor să își ”ridice fruntea”

”S.O.S. România transmite astăzi, către toți românii, un mesaj din inimă pentru inimă. Ridicați-vǎ fruntea! Iubiți-vă țara! Apărați-vă credința! Nu permiteți nimănui să vă mai fure dreptul de a fi români! Românii sunt un popor binecuvântat. Am rezistat imperiilor, am supraviețuit dictaturilor, am trecut prin trădări, prin foamete, prin prigoană, dar nu ne-am pierdut sufletul. Pentru că am știut mereu că deasupra tuturor stă Dumnezeu și sub picioarele noastre stă România pe care o moștenim, nu o vindem.

Astăzi, de 1 Decembrie, jurăm ca niciodată, dar niciodată, să nu ne mai lăsăm dezrădăcinați, manipulați, umiliți sau puși în genunchi. Jurăm să păstrăm România vie, întreagă, dreaptă și liberă.

La mulți ani, România!

La mulți ani, români!

Dumnezeu sǎ binecuvânteze şi să ocrotească România!”

