Mesajul lui Donald Trump pentru România, de Ziua Națională: „Apreciez leadershipul României ca aliat NATO”

01-12-2025 | 10:07
Donald Trump
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj de apreciere României cu ocazia Zilei Naționale, potrivit Administrației Prezidențiale.

Lorena Mihăilă

Într-o scrisoare adresată președintelui Nicușor Dan, liderul de la Casa Albă subliniază evoluția „solidă” a relațiilor bilaterale și afirmă că parteneriatul dintre cele două state continuă să se întărească.

De asemenea, el a remarcat contribuția României în cadrul NATO, evidențiind rolul țării noastre în consolidarea securității regionale și în sprijinirea eforturilor comune pentru stabilitate.

Mesajul președintelui Donald Trump:

„Stimate Domnule Președinte,

Am onoarea să transmit cele mai bune urări în numele poporului Statelor Unite cu ocazia celebrării a 107 ani de la Ziua Națională, la 1 decembrie.

Statele Unite și România împărtășesc un parteneriat solid și în continuă dezvoltare, fundamentat pe interese strategice axate pe securitate, cooperare energetică și comerț. Apreciez leadershipul României ca aliat NATO și pilon al securității regionale și încurajez rolul său constant în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre.

Pe baza acestei fundații, ne așteptăm să extindem oportunitățile de comerț, investiții și inovare, care vor stimula economiile noastre. Diplomația activă dintre cetățenii noștri rămâne piatra de temelie a acestei alianțe dinamice.

Pe măsură ce administrația mea lucrează pentru a face America mai sigură, mai puternică și mai prosperă, îmi propun să consolidăm relația noastră strânsă și istoria pe care o împărtășim”, a transmis Donald Trump.

