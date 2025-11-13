Dominic Fritz a obținut cetăţenia română: „România, gata, sunt unul de-al tău. M-ai făcut adult, m-ai făcut european”

Stiri actuale
13-11-2025 | 08:45
Dominic Frtiz, apel pentru susținerea Elenei Lasconi. Cum vor avea loc negocierile cu PSD pentru „finala” prezidențială
Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele USR, Dominic Fritz, primar al Timişoarei, a anunţat joi că a primit aviz pozitiv pentru obţinerea cetăţeniei române.

autor
Ioana Andreescu

„România, gata, sunt unul de-al tău! Am trecut de proba de interviu şi am primit aviz pozitiv pentru obţinerea cetăţeniei române. Mulţumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 de ani.

M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă. Urmează depunerea jurământului, la proxima ocazie. Trăiască România, trăiască Europa!'', a scris el, pe Facebook.

Dominic Fritz, care e cetăţean german, a susţinut miercuri interviul pentru obţinerea cetăţeniei române.

Citește și
Cătălin Drulă
Programul electoral al lui Cătălin Drulă, deputat de Timiș care se vrea primarul Capitalei. Nicușor Dan îl încurajează

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat marți că în această săptămână are examen pentru obţinerea cetăţeniei române.

El nu a dorit să precizeze în ce zi va avea loc examenul, menţionând că nu i-a dezvăluit data respectivă nici măcar mamei sale.

„Nu ştie nici mama în ce zi. Nu vă spun, ca să nu mă sune toată lumea. Nu am emoţii, dar e mai bine să mă duc acolo cu un pic mai puţină presiune. Nu e un examen scris, e un interviu real, cu întrebări. Există o listă de 400 de întrebări, se găseşte şi pe internet. Foarte puţini oameni au ştiut de aceste întrebări şi sper să pot răspunde măcar la unele dintre ele”, a declarat Dominic Fritz, într-o emisiune la Digi24.

Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT

Sursa: Agerpres

Etichete: romania, dominic fritz, cetățenie,

Dată publicare: 13-11-2025 08:45

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Citește și...
Dominic Fritz va susţine examenul pentru cetăţenia română: „Sper să pot răspunde măcar la unele întrebări”
Stiri Politice
Dominic Fritz va susţine examenul pentru cetăţenia română: „Sper să pot răspunde măcar la unele întrebări”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat că în această săptămână are examen pentru obţinerea cetăţeniei române.

Programul electoral al lui Cătălin Drulă, deputat de Timiș care se vrea primarul Capitalei. Nicușor Dan îl încurajează
Stiri Politice
Programul electoral al lui Cătălin Drulă, deputat de Timiș care se vrea primarul Capitalei. Nicușor Dan îl încurajează

Cătălin Drulă și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei. Susținut de USR, actualul deputat de Timiș a fost flancat la evenimentul de lansare de liderul partidului, Dominic Fritz, dar și de președintele României, Nicușor Dan.

Președintele USR, după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților: ”Nu renunțăm”, facem referendum sau ”o refacem”
Stiri Politice
Președintele USR, după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților: ”Nu renunțăm”, facem referendum sau ”o refacem”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis, luni, după ce CCR a respins proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor, că, dacă legea a fost respinsă ”pe procedură”, actul legislativ va fi refăcut.

Recomandări
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat
Stiri Politice
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

După mai mult de trei ore de discuții, ședința de la Palatul Cotroceni s-a încheiat. La întâlnire au participat președintele Nicușor Dan, liderii Coaliției și reprezentanții magistraților.

Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: „Nu ne plac”
Stiri externe
Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: „Nu ne plac”

Secretarul de stat Marco Rubio, într-un răspuns transmis publicației Kyiv Post, a calificat încălcările frontierelor drept „provocări” și a reafirmat „angajamentul ferm” față de apărarea NATO.

 

Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT
Stiri actuale
Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT

Acțiunile ostile ale Rusiei sunt principala amenințare la adresa securității naționale, conform noii strategii de apărare a țării, prezentată miercuri de președintele Nicușor Dan.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Noiembrie 2025

45:55

Alt Text!
La Măruță
12 Noiembrie 2025

01:30:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Noiembrie 2025

01:45:03

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28