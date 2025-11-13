Dominic Fritz a obținut cetăţenia română: „România, gata, sunt unul de-al tău. M-ai făcut adult, m-ai făcut european”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, primar al Timişoarei, a anunţat joi că a primit aviz pozitiv pentru obţinerea cetăţeniei române.

„România, gata, sunt unul de-al tău! Am trecut de proba de interviu şi am primit aviz pozitiv pentru obţinerea cetăţeniei române. Mulţumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 de ani.

M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă. Urmează depunerea jurământului, la proxima ocazie. Trăiască România, trăiască Europa!'', a scris el, pe Facebook.

Dominic Fritz, care e cetăţean german, a susţinut miercuri interviul pentru obţinerea cetăţeniei române.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat marți că în această săptămână are examen pentru obţinerea cetăţeniei române.

El nu a dorit să precizeze în ce zi va avea loc examenul, menţionând că nu i-a dezvăluit data respectivă nici măcar mamei sale.

„Nu ştie nici mama în ce zi. Nu vă spun, ca să nu mă sune toată lumea. Nu am emoţii, dar e mai bine să mă duc acolo cu un pic mai puţină presiune. Nu e un examen scris, e un interviu real, cu întrebări. Există o listă de 400 de întrebări, se găseşte şi pe internet. Foarte puţini oameni au ştiut de aceste întrebări şi sper să pot răspunde măcar la unele dintre ele”, a declarat Dominic Fritz, într-o emisiune la Digi24.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













