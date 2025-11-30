Parada de 1 Decembrie 2025: La ce oră începe parada de Ziua Națională și programul evenimentelor din Capitală

Ziua Națională a României este marcată în fiecare an prin ceremonii militare și evenimente culturale organizate în București și în principalele orașe ale țării.

Luni, 1 decembrie 2025, capitala devine centrul manifestărilor oficiale, cu o paradă militară impresionantă la Arcul de Triumf. Peste 2.900 de militari, 220 de mijloace tehnice și 45 de aeronave vor participa la ceremonia care începe la ora 11:00.

La ce oră începe parada de 1 Decembrie 2025 din București

Ceremonia oficială a paradei militare de Ziua Națională începe la ora 11:00 în Piața Arcul de Triumf. Evenimentul debutează cu intonarea Imnului Național, însoțită de 21 de salve de tun trase în zona de sud-est a Parcului Regele Mihai I, conform tradiției militare. Defilarea propriu-zisă a detașamentelor militare și a tehnicii de luptă se va desfășura între orele 11:10 și 12:30.

Organizatorii recomandă publicului să ajungă în zonă cu cel puțin o oră înainte de începerea ceremoniei, pentru a asigura o poziționare favorabilă, având în vedere aglomerația anticipată.

Participanții la evenimentele din Capitală sunt sfătuiți să se echipeze corespunzător condițiilor meteorologice din decembrie și să folosească transportul în comun pentru deplasarea în zona Arcului de Triumf.

Programul complet al evenimentelor din București

Dimineața – Ceremonii comemorative

Ziua de 1 decembrie începe la ora 09:00 la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I. Aici are loc o ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori, în memoria eroilor români care și-au jertfit viața pentru idealurile naționale.

Parada militară – Programul oră cu oră

08:00 – 10:00: Pregătiri finale la Arcul de Triumf, sosirea trupelor și a tehnicii militare.

11:00: Începerea oficială a ceremoniei. Sosirea președintelui, intonarea Imnului Național și cele 21 de salve de tun.

11:10 – 12:30: Defilarea detașamentelor. Vor participa militari din Armata României, Poliție, Jandarmerie, Serviciul Român de Informații, precum și 240 de militari străini din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA și din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

Tehnica militară prezentată include transportoare blindate Piranha V, tancuri Leclerc franceze, tunuri CAESAR, sisteme de rachete HIMARS și Patriot, precum și drone de luptă Bayraktar TB2. În funcție de condițiile meteorologice, vor survola zona avioane F-16 și elicoptere militare.

11:30 – 14:30: După finalizarea paradei, în zona Arcului de Triumf rămâne deschisă o expoziție de tehnică militară, unde publicul poate observa de aproape echipamentele și vehiculele folosite de forțele armate.

Retragerea cu torțe

19:00 – 22:00: Evenimentele din capitală se încheie cu retragerea cu torțe a militarilor din Brigada 30 Gardă "Mihai Viteazul". Traseul pornește de la Palatul Cercului Militar Național și continuă pe Calea Victoriei, Bulevardul Regina Elisabeta, Bulevardul Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Bulevardul Eroilor Sanitari, strada Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, Șoseaua Cotroceni, Bulevardul Iuliu Maniu, Bulevardul General Paul Teodorescu și Bulevardul Timișoara, până la sediul brigăzii.

Restricții de trafic în București pe 1 Decembrie

Brigada Rutieră București impune restricții semnificative de circulație în zona nordică a capitalei. Măsurile sunt active între orele 04:00 și 17:00 în perimetrul Arcului de Triumf.

Zone complet închise traficului:

Șoseaua Kiseleff : blocată total de la Piața Victoriei până la Piața Presei Libere

: blocată total de la Piața Victoriei până la Piața Presei Libere Mareșal Prezan : închis de la Piața Charles de Gaulle până la Arcul de Triumf

: închis de la Piața Charles de Gaulle până la Arcul de Triumf Mareșal Averescu : blocat dinspre Bulevardul Mărăști

: blocat dinspre Bulevardul Mărăști Strada Alexandru Constantinescu: închisă pe segmentul dintre Mărăști și Arc

Pasajul subteran de la Piața Presei Libere rămâne deschis, dar va direcționa traficul exclusiv spre Piața Montreal, fără posibilitatea de acces pe Kiseleff.

Rute alternative recomandate:

Spre Aeroport/Băneasa: Piața Victoriei – Bulevardul Aviatorilor – Nicolae Caramfil – Bulevardul Aerogării

Spre Vest/Centru: Șoseaua București-Ploiești – Piața Montreal – Bulevardul Mărăști – Strada Turda – Podul Grant

Transport în comun pe 1 Decembrie

Autobuze STB

Liniile care circulă în mod obișnuit prin zona Arcului de Triumf (131, 331, 335, 205, 381) vor avea trasee modificate și vor ocoli perimetrul prin Bulevardul Mărăști sau Aviatorilor. STB va suplimenta numărul de vehicule pe aceste linii pentru a compensa deviațiile și pentru a preveni supraaglomerarea.

Metrou

Metrorex va opera conform programului de duminică, cu posibilitatea introducerii de garnituri suplimentare dacă stațiile Aviatorilor și Piața Victoriei înregistrează flux crescut de călători.

Muzee deschise gratuit de Ziua Națională

Cele care doresc să evite aglomerația de la paradă sau să completeze ziua cu activități culturale pot vizita mai multe muzee din București care oferă acces gratuit:

Muzeul Național de Istorie a României: deschis între 09:00 și 17:00, cu intrare gratuită pentru toate categoriile de vizitatori.

Muzeul Hărților: program 10:00 – 18:00, acces gratuit, oferind o perspectivă asupra patrimoniului cartografic al României.

Muzeul Național de Artă al României: deschis cu program complet, prezentând galeriile permanente și trei expoziții temporare dedicate special Zilei Naționale.

Evenimente în alte orașe din România

Alba Iulia

Orașul unde s-a semnat Declarația Unirii găzduiește un program amplu:

11:00 : Marea Adunare Națională și primirea soliilor din Cetățile de Scaun

: Marea Adunare Națională și primirea soliilor din Cetățile de Scaun 12:00 : Te Deum și focuri de artificii la Esplanada Catedralei Încoronării

: Te Deum și focuri de artificii la Esplanada Catedralei Încoronării 13:15 : Ceremonie de depunere de coroane la Monumentul Marii Uniri

: Ceremonie de depunere de coroane la Monumentul Marii Uniri 14:00 : Ceremonie militară cu defilare pe Bulevardul 1 Decembrie 1918

: Ceremonie militară cu defilare pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 16:00 : Spectacol folcloric

: Spectacol folcloric 17:30 : Retragere cu torțe

: Retragere cu torțe 20:30: Spectacol de artificii în Piața Cetății Alba Carolina

Constanța

09:00 – 10:00 : Ceremonie la Monumentul Victoriei

: Ceremonie la Monumentul Victoriei 11:00 – 13:00: Paradă militară pe Bulevardul Tomis

Brașov

10:00 : Sărbătorire organizată de Uniunea Junilor din Șcheii Brașovului, Piața Unirii

: Sărbătorire organizată de Uniunea Junilor din Șcheii Brașovului, Piața Unirii 12:00 : Ceremonial militar și religios pe B-dul Eroilor

: Ceremonial militar și religios pe B-dul Eroilor 18:00 : Spectacol folcloric

: Spectacol folcloric 19:30: Show de lasere

Craiova

11:00 : Ceremonie militar-religioasă

: Ceremonie militar-religioasă 11:25 : Depuneri de coroane la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza

: Depuneri de coroane la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza 11:35 – 12:00: Defilarea detașamentelor (fără tehnică de luptă)

Semnificația zilei de 1 Decembrie

Ziua Națională a României marchează evenimentele din 1 decembrie 1918, când la Alba Iulia a fost votată Declarația de Unire a Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul României. Peste 100.000 de participanți și mai mult de 1.000 de reprezentanți oficiali au luat parte la Marea Adunare Națională, completând astfel procesul de unificare care includea și unirea anterioară a Basarabiei și Bucovinei.

După Revoluția din decembrie 1989, ziua de 1 Decembrie a fost stabilită ca sărbătoare națională oficială a României, înlocuind data de 23 August impusă în perioada comunistă, scrie snppc.ro.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













