Mesaje de Ziua Națională a României ale liderilor mondiali. Ce au transmis Trump, Macron și Zelenski

Mesajul SUA pentru România de 1 Decembrie

„Am onoarea de a transmite cele mai bune urări în numele poporului american cu ocazia celebrării celei de-a 7-a aniversări a zilei naționale pe 1 decembrie. Statele Unite și România împărtășesc un parteneriat puternic și în continuă creștere, bazat pe interese strategice axate pe securitate, cooperare energetică și comerț. Apreciez rolul de lider al României ca aliat NATO și pilon al securității regionale și încurajez continuarea rolului său în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre. Pe baza acestei fundații, ne așteptăm să extindem oportunitățile de comerț, investiții și inovare care vor stimula economiile noastre. Diplomația noastră civică durabilă rămâne piatra de temelie a acestei alianțe dinamice. Pe măsură ce administrația mea lucrează pentru a face America mai sigură, mai puternică și mai prosperă, mă bazez pe relația noastră strânsă și pe istoria noastră comună.”

Mesajul lui Emmanuel Macron de 1 Decembrie

„Cu ocazia Zilei Naționale a României, am plăcerea de a vă adresa, dumneavoastră și tuturor concetățenilor dumneavoastră, sincere felicitări.

Doresc să exprim admirația profundă a Franței față de legăturile istorice de prietenie și încredere dintre țările noastre, în contextul în care sărbătorim anul acesta 145 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Franța și România. Împărtășim ambiția de a consolida în continuare aceste legături, bazându-ne pe parteneriatul strategic franco-român, a cărui foaie de parcurs este în curs de actualizare. Relația noastră privilegiată se datorează și locului pe care îl ocupă francofonia în țara dumneavoastră, un adevărat catalizator pentru afinitatea noastră culturală și lingvistică.

Securitatea se află în centrul relațiilor noastre. Franța este un aliat de încredere și statornic pentru apărarea flancului estic al NATO și a teritoriului României. Chiar înainte de invazia rusă a Ucrainei din februarie 2022, Franța și-a exprimat dorința de a participa la acest efort colectiv de securitate și de descurajare și, la cererea dumneavoastră, se află la comanda forței multinaționale staționate la Cincu. Exercițiul DUCkU Fall din această toamnă a constituit un moment important, demonstrând capacitatea acestei forțe de a ajunge rapid la „nivelul de brigadă” cu aproape 5.000 de militari desfășurați.

Parteneriatul solid în domeniul apărării dintre cele două țări contribuie la consolidarea autonomiei strategice europene, a bazei industriale și tehnologice de apărare europene și a pilonului european al NATO. Salutăm încrederea reafirmată a României în alegerea sa de parteneriat cu industria franceză de apărare, în special în ceea ce privește achiziția rachetelor Mistral 3. Această alegere consolidează securitatea noastră colectivă, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și al NATO. Trebuie să continuăm aceeași dinamica pozitivă prin concretizarea altor proiecte emblematice, inclusiv în cadrul instruirilor noastre europene.

În contextul revenirii războiului pe continentul nostru și în condițiile în care ne confruntăm cu provocări în materie de competitivitate a economiilor noastre și de protejare a democrațiilor noastre, trebuie să rămânem uniți într-un spirit european. Cooperarea fructuoasă dintre țările noastre contribuie mai mult ca niciodată la construirea unei Uniuni Europene mai puternice, mai suverane și mai competitive.

Așteptând să continuăm aceste discuții cu ocazia viitoarei dumneavoastră vizite la Paris, vă rog să primiți, domnule Președinte, expresia înaltei mele considerații.”

Mesajul lui Volodimir Zelenski pentru Nicușor Dan

„În numele poporului Ucrainei și al meu personal, vă adresez felicitări cu prilejul Zilei Naționale a României.

Apreciem cu sinceritate poziția fermă a Bucureștiului în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei în contextul războiului brutal declanșat de Rusia, precum și sprijinul pentru parcursul strategic al Ucrainei către dobândirea statutului de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene și NATO.

Ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români pentru asistența practică acordată statului nostru. Sunt convins că aceasta reprezintă o contribuție importantă nu doar la consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei, ci și a securității României și a Europei.

Îmi face deosebită plăcere să menționez caracterul dinamic și reciproc avantajos al relațiilor dintre statele și popoarele noastre prietene, înțelegerea comună a provocărilor de securitate și a amenințărilor hibride la adresa regiunii noastre a Mării Negre și a întregii Europe, precum și dezvoltarea unor noi formate de cooperare multilaterală.

Sunt convins că, odată cu preluarea de către Dumneavoastră a funcției, dialogul nostru va primi un nou impuls, iar relațiile dintre Ucraina și România vor dobândi statutul unui parteneriat strategic.

Vă doresc mult succes și bunăstare, iar poporului prieten al României, pace și prosperitate.”

Mesajul Casei Regale din Marea Britanie

„Ambasada Majestății Sale Britanice își transmite complimentele către Administrația Prezidențială a României și către Ministerul Afacerilor Externe al României și are onoarea să informeze că, cu ocazia Zilei Naționale a României, Majestatea Sa Regele a transmis mesajul atașat Excelenței Sale, domnului Nicușor Dan, Președintele României. Scrisoarea cu mesajul va fi înmânată personal Excelenței Sale, domnului Nicușor Dan, de către Excelența Sa, domnul Giles Portman, Ambasadorul Britanic în România, cu ocazia recepției programate pentru 1 decembrie, ora 18:00, la Palatul Cotroceni.

Ambasada Majestății Sale Britanice profită de această ocazie pentru a reînnoi Administrației Prezidențiale a României și Ministerului Afacerilor Externe ale României asigurarea celei mai înalte considerații.”

Mesajul Japoniei de 1 Decembrie

„Ambasada Japoniei în România prezintă complimentele sale Ministerului Afacerilor Externe al României și are onoarea de a transmite prin prezenta mesajul adresat de Majestatea Sa Împăratul Japoniei Excelenței Sale Domnului Nicușor-DanieI Dan, Președintele României. Ambasada are, de asemenea, onoarea de a solicita ca acest mesaj să fie transmis destinatarului său. Conținutul scrisorii nu trebuie făcut public și trebuie păstrat strict confidențial. Ambasada Japoniei în România profită de această ocazie pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al României asigurările sale de înaltă considerație.”

Maia Sandu, mesaj pentru România de 1 Decembrie

„Astăzi celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment care a deschis acum mai bine de un secol drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român. Aceste valori sunt însă amenințate acum mai mult ca oricând.

În acest context complicat, datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia. Să apărăm moștenirea lor, pentru ca și noi, la rândul nostru, să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber, demn și cu respect pentru valorile naționale.

La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor!”

Mesajul Consiliului Uniunii Europene

„La mulți ani, România, de ziua Marii Uniri! 1 decembrie este Ziua Marii Uniri, care comemorează momentul în care regiunea Transilvaniei (împreună cu părți din Banat, Crișana și Maramureș) s-a unit oficial cu Regatul României la Alba Iulia în 1918, creând astfel statul român unic așa cum îl cunoaștem astăzi. Designul vertical albastru-galben-roșu al steagului românesc reprezintă atât idealurile revoluționare ale libertății, justiției și fraternității din secolul al XIX-lea. Centrul european de competență în domeniul securității cibernetice are sediul la București.

Această agenție a UE are ca obiectiv creșterea capacităților de securitate cibernetică ale Europei și protejarea economiei și societății noastre împotriva atacurilor cibernetice.”

