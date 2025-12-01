Ce mesaj au transmis tricolorii de Ziua Națională a României. VIDEO

Stiri Sport
01-12-2025 | 10:45
Echipa națională de fotbal a României
IMAGO

Mai mulţi componenţi ai echipei naţionale a României au transmis un mesaj, luni, de Ziua Naţională a României.

autor
Claudia Alionescu

„Astăzi, de Ziua Naţională, ne gândim la tot ce înseamnă România pentru noi. La familie, la locurile în care am crescut, la oamenii care ne susţin mereu. Pentru noi, să purtăm tricoul echipe naţionale e mai mult decât o onoare, este o emoţie pe care o simţim în fiecare clipă, mai ales atunci când se cântă imnul. Vă multumim că sunteţi alături de noi, în tribune şi în faţa televizoarelor. Fiecare strigăt, fiecare încurajare, fiecare zâmbet contează. La mulţi ani, România. La mulţi ani, români”, se arată în mesajul transmis de Ianis Hagi, Andrei Raţiu, Dennis Man, Răzvan Marin, Marius Marin şi Denis Drăguş.

Ziua Marii Unirii este sărbătorită, luni, 1 decembrie.

Daniel Rădulescu, sculptorul român care „îmblânzește” oțelul. Lucrările lui de zeci de mii de euro au ajuns pe 4 continente

Sursa: News.ro

Etichete: romania, mesaj, 1 decembrie, echipa de fotbal,

Dată publicare: 01-12-2025 10:36

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
Citește și...
Parada de 1 Decembrie 2025: Vezi LIVE online parada de Ziua Națională a României
Stiri actuale
Parada de 1 Decembrie 2025: Vezi LIVE online parada de Ziua Națională a României

Ziua Națională a României este marcată în fiecare an prin ceremonii militare și evenimente culturale organizate în București și în principalele orașe ale țării.

Slujba de Te Deum va fi oficializată pe 1 Decembrie în biserici. Când începe slujba la Catedrala Națională
Stiri actuale
Slujba de Te Deum va fi oficializată pe 1 Decembrie în biserici. Când începe slujba la Catedrala Națională

Slujba de Te Deum va fi oficiată luni, 1 Decembrie, după Sfânta Liturghie, în catedralele eparhiale, lăcaşurile de cult parohiale şi cele mănăstireşti din ţară şi de peste hotare.

Programul evenimentelor de 1 Decembrie, de la Alba Iulia. Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi
Stiri actuale
Programul evenimentelor de 1 Decembrie, de la Alba Iulia. Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi

Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi de Ziua Naţională la Alba Iulia, unde autorităţile au pregătit un program variat pentru a celebra împlinirea a 107 ani de la actul istoric din 1 Decembrie 1918.

Recomandări
Omul din spatele lui Celentano. Adrian Văncică dezvăluie un hobby ținut ascuns ani de zile
1 decembrie
Omul din spatele lui Celentano. Adrian Văncică dezvăluie un hobby ținut ascuns ani de zile

De 14 ani îl joacă pe Celentano în Las Fierbinți, serialul de comedie care de 28 de sezoane este cel mai îndrăgit din România.

Mesajul lui Donald Trump pentru România, de Ziua Națională: „Apreciez leadershipul României ca aliat NATO”
Stiri externe
Mesajul lui Donald Trump pentru România, de Ziua Națională: „Apreciez leadershipul României ca aliat NATO”

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj de apreciere României cu ocazia Zilei Naționale, potrivit Administrației Prezidențiale.

Parada de 1 Decembrie 2025: Vezi LIVE online parada de Ziua Națională a României
Stiri actuale
Parada de 1 Decembrie 2025: Vezi LIVE online parada de Ziua Națională a României

Ziua Națională a României este marcată în fiecare an prin ceremonii militare și evenimente culturale organizate în București și în principalele orașe ale țării.

Top citite
1 gelato
Shutterstock
Stiri Diverse
Gelato – desertul italian cremos și plin de savoare. Cum se prepară și de ce este atât de gustos
2 lime
Shutterstock
Stiri Diverse
Lime – fructul care îți transformă mesele și starea de sănătate. Gust, beneficii și rețete
3 paella
Shutterstock
Stiri Diverse
Paella – rețeta tradițională spaniolă. Cum să faci o paella perfectă acasă
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Noiembrie 2025

29:53

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28